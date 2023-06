Final Fantasy: ci sono sempre! Dai cristalli al bestiario e le summon

A differenza di The Legend of Zelda, i cui singoli episodi fanno parte di una timeline unica e complessa (ve ne abbiamo parlato nel dettaglio nel nostro speciale sulla cronologia di The Legend of Zelda), i capitoli numerati di Final Fantasy non presentano collegamenti narrativi e da quasi due decenni tendono addirittura a non somigliarsi nemmeno dal punto di vista ludico. Ciononostante, sono parecchi gli elementi ricorrenti individuabili nel longevo franchise di Square Enix, che lo scorso 22 giugno ha lanciato in tutto il globo la sua sedicesima fantasia finale. Invitandovi a leggere la recensione di Final Fantasy XVI per scoprire tutti i dettagli del nostro viaggio su Valisthea, vi proponiamo un riepilogo dei tratti principali che continuano ad accomunare le varie incarnazioni della saga.

I Cristalli e i loro Guerrieri

Talvolta chiamati diversamente, i Cristalli sono spesso al centro della narrativa di Final Fantasy e hanno appunto il compito di mantenere l'equilibrio tra luce e oscurità. Tra miti e leggende che ne descrivono l'immenso potere, queste pietre magiche vengono generalmente custodite all'interno di strutture ispirate ai loro rispettivi elementi, anche perché a volte sono immense e persino dotate di una propria coscienza, grazie a cui possono comunicare mentalmente con gli eroi degni di attingere alla loro energia.

Nei primi capitoli della serie, quando i Cristalli percepivano una minaccia da fine del mondo, ciascuno di essi sceglieva un membro del party del giocatore affinché i cosiddetti "Guerrieri della Luce" potessero sconfiggere il male. Conferendo i propri poteri al gruppo, le pietre magiche donavano infatti delle abilità speciali ai loro campioni, rendendoli ad esempio capaci di usare gli incantesimi.



Benché i cristalli siano solitamente quattro ed emanino l'energia di altrettanti elementi (Fuoco, Aria, Acqua e Terra), svariati mondi ce ne hanno proposti addirittura otto, introducendo le loro controparti oscure. Il primo a includere i Cristalli Oscuri è stato Final Fantasy III, che imponeva ai Guerrieri della Luce di liberare i Guerrieri dell'Oscurità sigillati all'interno di un tetro mondo speculare (che a differenza di quello principale era privo di luce) e combinare i rispettivi poteri per sconfiggere la Nube Oscura (l'antagonista principale) e ripristinare infine l'equilibrio.

I Cristalli Oscuri hanno poi ricoperto un importante ruolo anche nelle vicende di Final Fantasy IV, essendo uno degli obiettivi del malvagio stregone Golbez. Ovviamente i Cristalli sono tornati anche in Final Fantasy XVI, che per l'occasione ne ha introdotto una nuova variante meglio nota come "Cristalli Madre": grandi come montagne, le cinque pietre di proporzioni colossali traboccano di etere, un'energia di cui gli esseri umani hanno costantemente bisogno, motivo per cui attorno ai Cristalli Madre sono sorti dei regni che nei secoli hanno cercato di monopolizzarli.

Come raccontato ai nostri microfoni da Michael-Christopher Koji Fox, Localization Director del gioco, le zone che li circondano sono le uniche a non risentire degli effetti della Piaga, ossia una terribile minaccia che sta pian piano prosciugando l'etere della terra. Tuttavia, i Cristalli Madre sembrerebbero in qualche modo connessi alla Piaga e addirittura potrebbero averne accelerato gli effetti (per maggiori dettagli fiondatevi sulla nostra intervista al team di Final Fantasy XVI).

Le Invocazioni

Che li chiamiate Eidolon, Esper, Guardian Force, Spiriti dell'invocazione, Eoni, Avatar, Yarhi, Primordiali, Siderei o Eikon, dopo i Cristalli sono le "summon" l'elemento più ricorrente nella serie di Final Fantasy, tant'è che spesso giocano un ruolo fondamentale nelle sue trame. Introdotti per la prima volta in Final Fantasy III, questi esseri provenienti da un altro piano dell'esistenza dispongono di portentose capacità offensive, curative o di supporto, non per nulla i Guerrieri della Luce - o comunque i protagonisti dei vari episodi - tendono a chiamarli nelle battaglie più difficili affinché spianino loro la strada verso la vittoria.

Caratterizzate dalle forme e dai poteri più disparati, le summon si usano in modo differente a seconda del gioco. Se fino a Final Fantasy IX funzionavano fondamentalmente come le magie e, dopo l'invocazione, si limitavano a eseguire un potente attacco influenzato dai parametri di magia del richiamante, per poi sparire, le cose sono cambiate a partire da Final Fantasy X e XII, dove gli Esper diventavano veri e propri personaggi giocanti.



Prendendo il posto del party o affiancandolo sul terreno di gioco (come previsto dal sistema di combattimento di Final Fantasy VII Remake), nelle più recenti iterazioni del franchise gli Eidolon hanno finalmente acquisito la capacità di lottare assieme al loro evocatori per tutta la durata della battaglia o comunque per un tempo limitato.

Invece di seguire il terribile esempio di Final Fantasy XV, che consentiva ai Siderei di manifestarsi solo in circostanze estremamente specifiche, con Final Fantasy XVI il team di Naoki Yoshida ha deciso di imboccare un sentiero mai tentato prima. Citando il carismatico Cidolfus Telamon, gli Eikon della sedicesima fantasia finale "infestano i corpi dei loro prescelti" sin dalla nascita, che anziché evocarli possono letteralmente trasformarsi in colossali bestioni come Garuda, Titano, Bahamut, Odino, Ramuh, Shiva, Fenice o l'infernale Ifrit.



Un potere inedito e affascinante, che tuttavia non sembra essere ben visto da tutte le nazioni di Valisthea: molti regni venerano i cosiddetti Dominanti, anche perché questi nascono spesso nelle famiglie di sangue reale, ma ve ne sono altri in cui questi uomini e donne sono visti come abomini e pertanto vengono costretti a servire alla stregua di armi da guerra.

Cid, l'uomo dai mille volti

A proposito di Cidolfus, è impossibile non citare "Cid" tra gli elementi ricorrenti della serie, poiché ogni singolo capitolo numerato e persino buona parte degli spin-off ha puntualmente incluso (o al limite menzionato) un personaggio con questo nome. Assieme a Gilgamesh e il duo formato da Biggs e Wedge, che appunto sono apparsi in parecchi episodi della saga, Cid è appare molto spesso e, a seconda dell'avventura, può far parte del gruppo utilizzabile, essere un personaggio di supporto, servire l'antagonista di turno o addirittura fungere da boss.

Se tra gli alleati giocabili troviamo ad esempio Cid Pollendina di FFIV e Cid Highwind di FFVII (probabilmente il più iconico e rappresentativo tra coloro che negli anni hanno portato il nome di Cid), tra i villain dobbiamo necessariamente citare Cid del Norte Marquez di FFVI, il primissimo Cid a lavorare per il nemico principale, e Cidolfus Demen Bunansa di FFXII, brillante scienziato dell'impero di Archadia e padre dell'astuto aviopirata Balthier. Il più interessante è forse Cid Raines di FFXIII, in quanto il personaggio ricopriva un ruolo ben più complesso dei suoi omonimi: pur essendo un alto ufficiale del reparto militare di Cocoon, Raines ha sfruttato in più occasioni la sua posizione per aiutare in gran segreto i protagonisti di Final Fantasy XIII, e quando i fal'Cie lo hanno reso un loro sottoposto contro la sua volontà, il militare si è opposto al proprio "Focus" nel tentativo di proteggere gli abitanti di Cocoon. Dal canto suo, Cidolfus Telamon di Final Fantasy XVI è un personaggio terribilmente affascinante, nonché una continua fonte di ispirazione per i suoi alleati e lo stesso Clive.

Le creature fantastiche e il bestiario

Senza nulla togliere alla tecnologia Magitek e alle aeronavi, che in effetti compaiono in diversi esponenti della saga, il nostro viaggio alla riscoperta degli elementi ricorrenti di Final Fantasy non può che chiudersi con un piccolo approfondimento sulle bestie fantastiche che da sempre popolano i mondi targati Square Enix. Tra tutte le sue creature, le più iconiche sono sicuramente i Chocobo, voluminosi uccelli terricoli da sempre impiegati come cavalcature o animali da soma, che fatta eccezione per rare varianti dalle tinte più scure sono perlopiù docili e amichevoli.

Assieme ai Moguri, una misteriosa razza di animaletti che a prima vista possono sembrare dei pupazzi di pezza e il cui aspetto tende a differire anche parecchio da un'apparizione all'altra, queste buffe bestiole hanno talvolta ricoperto il ruolo di spiriti d'invocazione, ma fungono principalmente da mascotte di Final Fantasy.



Non meno importante o distintivo è a nostro avviso il bestiario del brand, che appunto annovera mostri terrificanti e immediatamente riconoscibili come il raccapricciante Molboro, che col suo "alito fetido" è in grado di confondere e annientare persino le squadre più preparate, i Cactuar (o Kyactus, se preferite il nome italiano), sfuggenti cactus antropomorfi che nonostante l'aspetto a prima vista tenero e innocuo sanno rivelarsi degli ossi duri.

Poi ci sono i Tonberry, piccoli abitanti delle tenebre apparentemente buffi ma capaci di provare un odio smisurato e di usarlo contro gli avversari, gli Adamanthart, coriacee testuggini che possono essere grandi come elefanti o diventare delle vere e proprie montagne.



Ultimi ma non per importanza sono i Behemoth, minacciose belve dotate di corna che, anche grazie alle dimensioni notevoli e all'incontenibile aggressività, dominano incontrastate su tutte le altre creature di Final Fantasy. Proprio le caratteristiche del Behemoth hanno del resto permesso alla bestia di approdare in Monster Hunter: World e mettere a dura prova le abilità dei cacciatori che hanno osato addentrarsi nel suo territorio.