Final Fantasy XIV continua a stupire: Dawntrail e il futuro dell'MMO

Si sono concluse da poco le celebrazioni per il decimo anniversario di "A Realm Reborn", l'update di Final Fantasy XIV che ne cambiò in maniera radicale il destino, al punto da diventare un caso di studio nel game development. Il modo in cui il team di Yoshida ha trasformato l'universo di gioco dell'MMORPG di punta di Square Enix è desinato a rimanere nella leggenda al punto da rendere il "trattamento Final Fantasy XIV" un vero e proprio meme per descrivere i titoli che, dopo una partenza altalenante, sono riusciti a rialzarsi e rasentare l'eccellenza. Sembra passata un'eternità dal giorno in cui Bahamut, con il suo potentissimo Teraflare, spazzò via l'universo di gioco e con esso tutti i difetti e le criticità della precedente versione, aprendo le porte ad una nuova era che consacrerà la quattordicesima fantasia finale nell'Olimpo delle migliori produzioni in ambito MMO.



Un cambio di rotta nello sviluppo del gioco testimoniato da un evento in game che i fan della saga ricorderanno per sempre, sotto le note del leggendario Nobuo Uematsu, che orchestrò il cataclisma con il suo celebre "Answers", uno dei pezzi più iconici della gigantesca colonna sonora del fantasy ruolistico made in Square che è stato prontamente riproposto ancora una volta in apertura dello spettacolo pirotecnico tenutosi durante il decimo anniversario. "Answers", come le risposte che Yoshida San e la sua squadra si trovano ancora pronti a dare a distanza di anni ai propri fan e sostenitori, continuando a proporre contenuti ed espansioni a quello che è, a conti fatti, l'MMORPG più popolare sul mercato (a proposito di Yoshida-san, qui la recensione di Final Fantasy XVI). Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio tutte le novità presenti nel keynote, delineando il futuro di una delle compagnie di avventurieri più longeve del mondo RPG.

Dawntrail, l'alba del futuro

Non si può parlare di futuro di Final Fantasy XIV senza citare l'espansione Dawntrail, che si presenta come uno degli update più ricchi di contenuti per l'MMORPG Square Enix (qui il nostro speciale su Final Fantasy XIV Dawntrail). Al momento non si dispone di una data di uscita esatta e il team di sviluppo ha continuato a indicare un generico "Estate 2024" per la release finale.

Comprensibile, considerata l'etica professionale di Yoshida, il non volersi vincolare ad una data specifica, poiché questo permetterà agli sviluppatori di concentrarsi sul consegnare ai propri fan sempre più esigenti un prodotto finito e non afflitto da bug e problemi. Uno dei punti salienti e di maggior attrattiva della nuova espansione è costituito naturalmente dalle nuove classi. Dopo aver presentato il Viper, coreografica classe Assassino a distanza ravvicinata basata sull'utilizzo di due spade corte combinabili, è arrivato il momento di introdurre il già annunciato Mago d'attacco. Nonostante la maggior parte della fanbase avesse previsto il Green Mage, un Mago interamente basato sull'interazione con la natura, Square Enix ha deciso di sorprendere con una classe che ha radici molto più profonde nella storia di Final Fantasy. Si tratta infatti del Pictomancer (Pittomante), un DPS magico che presenterà un approccio unico al concetto di magia.



Fusione tra mago e pittore, tale classe caster riuscirà, attraverso dei dipinti creati a schermo, a evocare attacchi elementali in grado di spazzare via orde di nemici. Il materiale per creare una classe davvero unica c'è tutto. Gli effetti di gioco, rappresentati rigorosamente in due dimensioni, contribuiscono a rendere unica questa classe, di cui sappiamo ancora poco ma su cui non vediamo l'ora di mettere le mani. Trattandosi di un Mago a distanza, ci aspettiamo sicuramente un ruolo piuttosto tecnico e che richiederà una certa pianificazione, facendo la gioia dei giocatori veterani.

Nonostante il Pictomancer sia principalmente una classe offensiva, è stata citata la presenza di abilità di supporto che possono risultare piuttosto utili durante i Raid o gli incontri più complicati. Oltre ai nuovi Job tradizionali, è stata annunciata una nuova classe limitata. Per chi non sapesse di cosa si tratta, le classi limitate sono dei ruoli che non è possibile utilizzare nei party tradizionali ma esclusivamente in solo o in gruppo con la stessa classe.



Questo allo scopo di permettere più sperimentazione e la presenza di abilità "estreme" che altrimenti romperebbero l'equilibrio interno al sistema di classi. Al momento l'unica classe limitata è il Mago Blu, cui presto su aggiungerà il Beastmaster. Supponiamo che ad un tale ruolo corrisponda la possibilità di collezionare mostri di vario tipo, ed è stata confermata la presenza di un Bestiario da riempire in stile Pokèdex. Infine, sarà possibile selezionare una nuova razza, la Hrothgar femmina.

Nuove ambientazioni

Le zone che verranno implementate in futuro appaiono particolarmente ispirate. Tra quelle mostrate, spicca una zona in stile Far West, con tanto di saloon, cactus e deserti. Il nuovo continente, Tural, sarà diviso in Nord e Sud. Nonostante il tono dell'intera espansione sia decisamente più vacanziero e spensierato rispetto a Shadowbringers ed Endwalker, ciò che accadrà nella porzione settentrionale del nuovo continente non lascia presagire nulla di buono (qui la recensione di Final Fantasy XIV Endwalker).

La vera novità, che ha stupito gli astanti, è stato l'annuncio di Solution Nine, una nuova zona in puro stile cyberpunk, dominata da supercomputer e teletrasporti. Che si tratti di un mondo interamente digitale in cui il nostro gruppo di avventurieri potrà fare l'upload della propria coscienza o di una civiltà estremamente avanzata di cui si era nascosta l'esistenza finora, Solution Nine è sicuramente la zona più misteriosa ed intrigante dell'intera offerta ludica di questa espansione.



Sarà anche interessante ascoltare come Masayoshi Soken, compositore del gioco, vorrà interpretare musicalmente questa civiltà estremamente avanzata, magari facendo una capatina nel mondo synthwave che finora è mancato in Final Fantasy 14 e che è storicamente associato al tema futuristico.

Contenuti per tutti

A corredo delle nuove aree da esplorare, troveremo i tipici dungeon e contenuti che solitamente accompagnano un'espansione e rispecchiano da vicino le aree che li contengono. Troviamo infatti un dungeon tropicale, con vegetazione lussureggiante in stile foresta amazzonica, e uno futuristico, probabilmente riferibile alla civiltà citata poco sopra. A livello contenutistico, possiamo certamente percepire la voglia di sperimentare e proporre elementi di novità rispetto al passato. Non sappiamo molto della nuova inedita modalità Cosmic Exploration, se non che ci permetterà di esplorare nuovi pianeti, probabilmente coinvolgendo gli adorabili Loporrit.

Si tratterà comunque di un contenuto "lifestyle" che quindi potrà essere utilizzato dagli avventurieri in cerca di svago e relax. Parlando invece di contenuti "competitivi", l'Alliance Raid di questa espansione si svolgerà interamente nel mondo di Final Fantasy XI. "Echoes of Vana'Diel", questo il nome del contenuto, ci riporterà nell'universo del precedente MMORPG di Square, e ci permetterà di affrontare uno dei personaggi più iconici del titolo: lo Shadow Lord, uno degli avversari più iconici. Per gli amanti dei gruppi più contenuti, "The Arcadium" sarà il nuovo raid a 8 giocatori, ambientato ancora una volta in un universo cyberpunk distopico. Gli avventurieri più scafati saranno felicissimi inoltre di accogliere il nuovo Ultimate Raid, basato sulla sub quest Eden. Si tratta di una delle boss fight più amate di Shadowbringers, e riscoprire le sue meccaniche in versione estremamente più hardcore farà la gioia degli appassionati. Ricordiamo inoltre che l'intero mondo di Final Fantasy XIV subirà, nel prossimo futuro, un corposo aggiornamento grafico. Il motore grafico comincia a mostrare il segno degli anni, e quindi il team di Yoshi-P ha deciso di verniciarlo di nuovo, rinnovando le texture di volti e materiali.



Spicca particolarmente la resa delle componenti "bestiali" dei corpi, come corna e squame, che hanno ricevuto un restyling grafico di tutto rispetto. Sarà inoltre possibile personalizzare le armature con ben due tinture, per rendere ogni personaggio più unico e personalizzato. Come recita un meme estremamente popolare all'interno della community "fashion is the true endgame", e di conseguenza molti giocatori saranno interessati a questo aspetto.



Tra i punti salienti della Road Map di Final Fantasy XIV ricordiamo inoltre altri due importanti appuntamenti: la open beta del gioco su Xbox Series X/S che inizierà durante il mese di Febbraio e la collaborazione con Final Fantasy XVI che comincerà ad Aprile. Un crossover abbastanza prevedibile, considerata la presenza di Yoshida in entrambi i capitoli della saga.



Molto apprezzata anche l'estensione del free trial, che adesso conterrà anche l'intera espansione Stormblood e aggiungerà un'altra quarantina di ore all'esperienza di cui i giocatori potranno usufruire gratuitamente, magari approfittando dell'arrivo del titolo su Xbox Series X/S e giocandolo per la prima volta. Il futuro della quattordicesima Fantasia Finale sembra quindi roseo, e delinea la chiara intenzione dello sviluppatore nipponico di investire su un titolo che non vuole saperne di invecchiare, e anzi trova sempre nuovi modi per stupire i propri fan.