Five Nights At Freddy's: la storia dell'orsetto killer

La storia di Five Nights at Freddy's è di certo curiosa, parliamo di una serie che ai suoi inizi era passata inosservata, eppure, l'esercito di youtuber e streamer non si è fatto scappare l'occasione di fare dei vigorosi balzi sulla sedia, per divertire gli spettatori e godersi una scarica di adrenalina. A dispetto dei sensazionalismi che vedono questa piccola saga come una rivoluzione del genere horror, è lecito definirlo come un fenomeno interessante, che merita di essere quantomeno approfondito, soprattutto in vista dell'arrivo di Five Nights at Freddy's per PlayStation VR.

Dalle divinità ai pupazzi

La storia della pizzeria Freddy's e dei suoi folli animatronics è legata al game designer texano Scott Cawthon. L'uomo aveva un lungo passato nei sobborghi indipendenti dell'industria, a cui contribuiva dal 1995, con una carriera costellata per lo più da progetti alquanto fallimentari o qualitativamente scadenti. Una passione portata avanti parallelamente alla scrittura e alla regia: sempre nello stesso anno, infatti, l'autore americano dava vita a lungometraggi dal basso budget, anch'essi poco celebri.



Difficile risalire a delle vere e proprie recensioni ad opera dei colleghi d'oltreoceano: i lavori di Scott Cawthon, semplicemente, passavano inosservati, a causa di un design elementare e l'incapacità di distinguersi tra i titoli più meritevoli. Inoltre, per dieci anni, l'autore ha cercato di legare fortemente alcune sue produzioni all'ideologia cristiana, a causa dei suoi legami conla Hope Animation: uno studio focalizzato sulla creazione di film d'animazione dedicati alla dottrina religiosa.

Lungo gli anni 2000, quindi, Cawthon era impegnato su più fronti, senza emergere effettivamente in nessuno di questi. Ogni suo videogioco veniva ignorato, o peggio, completamente demolito. L'apice negativo della sua carriera arrivò con il titolo per famiglie Chipper & Sons Lumber Co. (2013).



In questa avventura, pensata per un pubblico di qualsiasi età, gli utenti restarono perplessi sulle fattezze del protagonista, un placido castoro, che a detta di molti sembrava più una spaventosa bambola automatizzata. Stando a diverse interviste, il designer texano cadde allora in una profonda crisi, arrivando a mettere in discussione passione videoludica e fede. Eppure furono proprio quei feedback impietosi ad accendere in lui la scintilla che diede poi vita a Five Nights at Freddy's.

Cinque notti di terrore

Nel giro di pochi mesi Cawthon imbastì la struttura portante della sua nuova serie. L'incipit era piuttosto semplice, e vedeva il giocatore vestire i panni di una guardia notturna di una pizzeria durante la prima settimana di lavoro. Al Freddy's, ispirato alla catena di ristoranti Chuck E. Cheese, la mascotte è l'orso omonimo, che durante il giorno allieta i clienti insieme agli altri animatronic.

Le (dis)avventure di Chuck Come detto, una delle fonti d'ispirazione di Five Nights at Freddy's è la catena texana Chuck E. Cheese, caratterizzata appunto da veri animatronics, utilizzati per "allietare" la clientela più giovane. I pupazzi robotizzati avevano un palco a disposizione, e si muovevano sulle note di brani musicali più o meno celebri, creando un palinsesto di spettacoli. Con oltre cinquecento sedi, tuttavia, non era raro incappare in alcuni malfunzionamenti degli automi: da occhi che si muovevano all'impazzata, a teste rotanti alquanto inquietanti. Elementi che non sono sfuggiti alla rete mondiale, e non è raro trovare delle creepypasta dedicate al brand di ristoranti.

Durante la notte però, questi particolari automi non possono essere spenti, e pertanto necessitano di un sorvegliante che, stando al proprietario della pizzeria, non deve far altro che starsene seduto in ufficio e tenere sott'occhio la situazione. Ovviamente la realtà dei fatti è ben diversa: durante le ore di chiusura, i vari pupazzi si animano vagando in giro per il locale, e nel caso incappassero nel guardiano, lo assalterebbero senza incertezze. Questo comportamento è dovuto ad un bug, che porta gli animatronic a vedere gli essere umani di notte come robot "nudi". Per rimediare a quello che viene considerato come un "errore" dall'IA, quindi, gli automi catturerebbero il malcapitato inserendolo a forza in uno dei costumi, uccidendolo in una morsa di cavi e tubi.



Le cinque notti del Freddy's sono quindi una lotta per la sopravvivenza, in cui si apprende, ad ogni turno lavorativo, il macabro passato del ristorante. Attraverso alcune registrazioni si viene a conoscenza di un incidente accaduto nel 1987, durante il quale uno degli animatronic strappò a morsi parte della scatola cranica di un malcapitato.

Queste informazioni, tuttavia, arrivano solo verso la conclusione della settimana lavorativa. Per sopravvivere, il giocatore è chiamato a gestire sapientemente l'energia elettrica, per tenere d'occhio le varie stanze del ristorante, e in caso di emergenza, chiudere le porte dell'ufficio. Tuttavia la scorta di elettricità è risicata, e sfruttare troppo i vari interruttori porta ad un blackout che causa il game over immediato.



La fine di una partita arriva dopo un sempreverde jumpscare, con un pupazzo intento a lanciarsi contro la visuale del giocatore. Questo aspetto in particolare, unito ad un'effettistica sonora di qualità, rappresenta il segreto del successo di Cawthon.

Con questa ricetta basilare ma efficace, Five Nights at Freddy's venne pubblicato sulla piattaforma Desura, e successivamente su Steam Greenlight, dove venne accolto con molto entusiasmo. Una produzione di certo umile, che passò sotto i radar di buona parte della critica specializzata, ma come detto, entrò presto nelle grazie di youtuber e streamer, che diedero al titolo una celebrità insperata.

Seduto in riva al fosso

Nonostante appaia come un'IP essenziale e semplice, Scott Cawthon ha espresso in numerose interviste le ragioni dietro la struttura della sua serie horror, a partire dal prezzo decisamente basso, deciso spontaneamente in rapporto con la longevità dell'esperienza (piuttosto limitata). La gestione delle telecamere di sicurezza limita la visibilità del giocatore e, in accoppiata con l'impossibilità di muoversi, contribuisce a una tensione crescente che può facilmente sfociare nel panico.

L'atmosfera ansiogena della produzione potrebbe però non esplodere mai in un vero jumpscare, a patto di interagire con l'ambiente alla perfezione. Un risultato difficile da raggiungere, visto che il gioco ha dalla sua una certa dose di imprevedibilità, legata soprattutto al comportamento delle macchine erranti. La gestione dell'energia elettrica costringe poi l'utente a lasciare le porte aperte, causando un ulteriore senso di impotenza di fronte alle minacce che si nascondono nel buio. Dietro queste, all'apparenza piccole, scelte di design si nasconde la ricetta vincente del creatore della serie.

Serial Puppet

Il designer texano, seguendo in parte la tradizione del cinema horror americano, spinse l'acceleratore sulla propria creatura, producendo rapidamente un sequel di Five Nights at Freddy's.

In questo capitolo si vivono i fatti del 1987 e, date le tecnologie dell'epoca, il guardiano notturno non ha a disposizione delle porte blindate per difendersi. Gli unici espedienti per portare a casa la pelle sono la musica in filodiffusione per allontanare gli animatronics dall'ufficio, una torcia per confonderli ed una maschera per ingannarli e non farsi uccidere.

Cawthon inizia anche ad inserire mascotte di ogni tipo, creando una schiera di pupazzi abbastanza lugubri da garantirsi una nicchia di fan appassionati. Nel frattempo, gli altri hobby del creatore convergono in una serie di romanzi inaugurata nel 2015 e sempre dedicata al suo brand horror, e dal 2017 è in lavorazione un film di Five Nights At Freddy's.



Un altro punto da considerare per comprendere il successo della serie è anche il suo più che discreto adattamento mobile, che sin dal primo capitolo ha registrato settimane ininterrotte di permanenza nelle classifiche di vendita. Non è un caso che anche brand mediaticamente più celebri, come quello di Alien, abbiano sfruttato meccaniche simili per approdare sui market iOS e Android (Blackout).

Nel giro di due anni Cawthon ha spremuto il più possibile la sua creatura, realizzando otto capitoli principali, alcuni spin-off e i romanzi citati in precedenza. Arriviamo pertanto all'atteso Five Nights at Freddy's VR Help Wanted, una raccolta di tutti i capitoli condita dall'immersione che solo la realtà virtuale è in grado di offrire. Si tratta di un passo interessante, utile a non incappare in una fisiologica fase di stanca, per mantenere fresca l'esperienza. Dal primo turno di guardia, sono comunque passati cinque anni, e Scott Cawthon non sembra affatto intenzionato ad abbandonare i suoi amati pupazzoni meccanizzati.