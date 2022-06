Flintlock: le origini e le ambizioni dell'action open world

Di action a mondo aperto all'insegna di combattimenti spettacolari e dal ritmo incalzante ce ne sono di diversi. Quello realizzato dai ragazzi di A44, il team con base in Nuova Zelanda a cui dobbiamo Ashen (qui la nostra recensione di Ashen) è estremamente peculiare, non solo perché è ispirato alle bellezze naturali del paese che ha ospitato le riprese del Signore degli Anelli ma anche per il particolare mix di culture ed epoche storiche che lo caratterizzano. In Flintlock: The Siege of Dawn, le porte dell'aldilà si sono aperte e gli dèi hanno cominciato a camminare tra i viventi, assieme a un temibile esercito di non morti.



Impreparati a contenere una tale avanzata, gli uomini hanno costruito trincee, assemblato cannoni e messo in prima linea coraggiosi uomini e donne. Tra queste c'è anche Nor Vanek, membro di una Coalizione dal retrogusto napoleonico e protagonista dell'avventura assieme a Enki, un'entità oscura intenzionata quanto lei a togliere di mezzo le divinità. Oltre ad aver avuto un assaggio concreto del gameplay in anteprima, abbiamo potuto intervistare Derek Bradley, il CEO di A44, che ci ha parlato nel dettaglio del processo creativo di Flintlock e delle grandi ambizioni che sorreggono la produzione.

Una Grande Guerra alternativa

Visti inizialmente come i salvatori del mondo, gli dèi ci hanno messo ben poco a svelare i loro piani di distruzione, portando con sé una mortifera pestilenza che ha messo in ginocchio l'umanità. Insozzati dal fango e circondati dai corpi dei soldati caduti, gli uomini e le donne della Coalizione hanno tentato invano di resistere agli assalti dei non morti e degli abomini sguinzagliati dalle divinità, chiedendosi se fosse effettivamente possibile uccidere i membri costituenti di questo mortifero pantheon.

Cresciuta in mezzo alle trincee, la protagonista di Flintlock - Nor Vanek - ha continuato a porsi quest'interrogativo per lungo tempo, finché non ha deciso di scoprire la risposta. Ecco perché a un certo punto della storia unirà le forze con una misteriosa creatura di nome Enki, forse proveniente proprio dalle terre degli dèi. Non sappiamo quali siano le motivazioni alla base di questa insolita alleanza ma una cosa è certa: la forza combinata dei due compagni di viaggio sarà devastante. Tra aree desertiche abitate da predoni, ampi saloni di grandiose città, foreste irte di pericoli, caverne sommerse e templi sorvegliati dai generali delle divinità, la terra di Flintlock è una cornucopia di fonti d'ispirazione e culture differenti che, a patto di mantenere una certa coerenza stilistica, sembra avere tutti i numeri per fare da perfetto sfondo agli eventi narrati.



Come ci è stato dato modo di vedere nel gameplay, sarà possibile scattare nei cieli grazie alle prodigiose abilità di Enki e costruire campi base espandibili, magari per ottenere nuovi punti di partenza dopo una sconfitta. Basato su uno skill tree all'apparenza ricco di possibilità, il combat system confezionato da A44 si basa su acciaio, polvere da sparo e magia, quindi mette al centro sia le armi da fuoco che quelle da taglio.



Nor potrà alternare i suoi strumenti di morte in una danza combinata con Enki e fronteggiare quel che sembra essere un ampio bestiario. Vista la velocità del montaggio, non molto possiamo dire su questo aspetto o sulla boss fight contro il torreggiante cavaliere, ma in compenso - vista la convincente modellazione poligonale, l'effettistica di pregio e quello che sembra essere un efficace sistema d'illuminazione - siamo rimasti colpiti dalla presentazione visiva di Flintlock, ottenuta grazie all'esperienza di addetti ai lavori che per anni hanno preso parte a produzioni cinematografiche di primissima fascia.

Il mondo di Flintlock e la missione di Nor Vanek

Everyeye.it: le porte dell'aldilà si aprono sul mondo dei vivi e la furia degli dèi si abbatte sugli umani, che devono combatterli con la magia e la tecnologia a loro disposizione: come sono nati il progetto Flintlock e le idee alla base del concept?



Derek Bradley: se pensate al Signore degli Anelli, è magia contro magia, oppure, rivolgendoci a un mondo steampunk, parliamo di tecnologia mista a magia, no? In questo caso, la tecnologia che gli umani usano non è affatto magica. È anzi un qualcosa di assimilabile all'età napoleonica, con pistole ad avancarica, cannoni e cose del genere. Si trattava di creare un'interazione tra questo mondo e quello della magia.

Il risultato è un periodo "storico" interessante dove mixiamo la Rivoluzione Industriale, il potere legato a eserciti, armi e bombe a un setting fantasy tradizionale. È stato un bel concept con cui sperimentare.



Everyeye.it: potresti parlarci approfonditamente della costruzione di questo mondo e delle fonti d'ispirazione per architetture e atmosfere?



Derek Bradley: tutto è iniziato con l'immaginare una cultura antica, simile a quella mesopotamica, quindi lo scheletro delle architetture ricorda appunto quello della famosa civiltà. Abbiamo arricchito questa base di riferimento con elementi tratti da culture più moderne, con una specifica area che ad esempio ricorda la Svizzera e la Germania, mentre un'altra il Medio Oriente e poi c'è una terza cultura, quella con le trincee e tutto il resto, che è stata influenzata da Francia, Spagna, Italia, ma allo stesso tempo è un'area estremamente frammentata, a causa del passaggio degli dèi. Ci sono culti della morte che hanno le loro architetture e luoghi caratteristici, ci sono poi i banditi con tende e accampamenti.

Quindi ripeto, di base c'è questa grande ispirazione alla Mesopotamia ma con sfumature tra le più disparate. Ogni zona del mondo aperto sarà diversa dall'altra. Abbiamo realizzato qualcosa di molto complesso, in cui ad esempio giri l'angolo e trovi un villaggio che agli occhi risulta agli antipodi rispetto al luogo in cui eri stato poco prima.



Everyeye.it: a tal proposito, ci è parso di capire che l'elemento naturale sia pesantemente ispirato alle bellezze della Nuova Zelanda...



Derek Bradley: si, il team è molto fiero di questo. Il gioco ha consentito ai dev di esprimere le proprie radici neozelandesi, di parlare della bellezza che ammiriamo ogni giorno guardando fuori dalle finestre. Quando sono stato per la prima volta in Nuova Zelanda mi sono sentito come in una terra aliena, differente da qualsiasi altra sul pianeta. Le piante e tutta la flora e fauna del luogo, si sono rivelate di grande aiuto quando abbiamo creato questo contesto fantasy, e non è un caso che la Nuova Zelanda sia stata la Terra di Mezzo del Signore degli Anelli.

Tutto è simile... ma un po' diverso rispetto alla Gran Bretagna o all'America. Per questo motivo abbiamo viaggiato nel territorio, scattato foto e ottenuto tanto materiale, per portarne tutte le caratteristiche peculiari nel nostro mondo.



Everyeye.it: Flintlock è un action RPG di stampo open world. Che tipo di storytelling possiamo aspettarci? Si baserà ad esempio più su dialoghi e cutscene o più sulla narrativa ambientale?



Derek Bradley: assolutamente sì, ci saranno dialoghi e cutscene. Abbiamo volutamente mostrato poco questi aspetti dell'esperienza ma dovevamo adottare questo tipo di narrazione perché con Nor abbiamo creato una protagonista specifica. Volevamo raccontare la sua storia, avere un emozionante arco narrativo in ogni senso possibile.



Everyeye.it: la protagonista di Flintlock, Nor Vanek, è un membro della coalizione e nel corso del gioco farà squadra con Enki, una misteriosa creatura dotata di poteri magici: cosa puoi dirci sulla creazione della coppia di protagonisti? E cosa invece sulla coalizione e le premesse narrative?



Derek Bradley: Nor è un membro della Coalizione, questa sorta di esercito napoleonico. Lei è cresciuta con loro, ha vissuto nelle trincee. Anche per questo è eccezionale con le armi da fuoco ma non parliamo di abilità che da sole possono uccidere un dio. È insomma brava per essere un soldato, complice la sua tenacia e forza di volontà. Non si fa problemi a usare esplosivi e roba pericolosa.

Enki invece è una creatura oscura, in grado di usare la magia. Ha la sua plotline segreta, i suoi obiettivi da portare avanti. Si tratta di un essere molto antico, di un trickster sullo stile di Loki e non combatterà direttamente contro qualcuno. Chiaramente avrà una serie di abilità, dalla possibilità di rallentare gruppi di nemici, fino ai colpi stordenti. È Nor invece che finirà gli avversari, non importa se con le armi da fuoco o con l'ascia.

I combattimenti, gli dèi e la grafica

Everyeye.it: al centro del gameplay troviamo un combat system a base di ascia, bocche da fuoco e magie: puoi parlarci un po' di questi elementi che lo compongono? Perché lo avete definito "demanding yet rewarding"? E quali le maggiori differenze rispetto a quello di Ashen?



Derek Bradley: in Ashen abbiamo cercato di rivolgerci al core del genere soulslike, impostando il ritmo dei combattimenti in modo che fosse teso e soddisfacente. In Flintlock abbiamo aggiunto tutte le feature che ci si aspetterebbe di trovare in un tripla A, a partire dall'albero delle abilità, che permetterà all'utenza di giocare in modi differenti.

Abbiamo implementato feature open world, a partire dalle meccaniche di traversal, con Enki che aiuterà Nor a sorvolare le ambientazioni. In sostanza, rispetto ad Ashen qui c'è molta più libertà di scelta. Tornando brevemente allo skill tree, puoi usare liberamente, ascia, armi da fuoco e magie. Nel primo caso, con l'acciaio, si tratta di bloccare gli attacchi del nemico o di schivarli, quindi è un'esperienza più hardcore e soulslike. Con le pistole e simili invece ci si avvicina ai lidi di Vanquish, con attacchi a medio raggio ed esplosioni, mentre con la magia ci si sente dei maghi, con Enki che può rubare l'energia ai nemici ed eseguire mosse prodigiose. Sono tre stili molto diversi.

Everyeye.it: e cosa puoi dirci invece in merito alla difficoltà? Si potrà selezionare o avete pensato a un livello di sfida unico per tutti?



Derek Bradley: proprio per l'inserimento dell'open world, produzioni come Elden Ring sono diventate più accessibili, perché così non devi combattere e morire contro lo stesso boss, anzi puoi migliorare altrove e poi tornare ad affrontarlo. Detto questo, avere vari livelli di difficoltà aiuta perché c'è sempre l'opzione più ardua per l'utenza hardcore. In questo senso penso a giochi come Doom Eternal, più accessibili o molto difficili a seconda della scelta del giocatore. Come sviluppatori, mettiamo tutti i nostri sforzi, il nostro amore e il nostro impegno nella realizzazione di simili esperienze, quindi vogliamo assicurarci che un gran numero di fan possano viverle. In Flintlock si potrà tanto imboccare la strada della leggenda, con una difficoltà brutale, tanto godersi la storia, con un livello di sfida più basso.

Everyeye.it: in quest'avventura combatteremo gli déi stessi. Vi siete ispirati a divinità classiche o sono del tutto frutto della vostra immaginazione? Parlaci degli aspetti principali della loro creazione. Come team, cosa vorreste che provassimo nel combatterli?



Derek Bradley: domanda interessantissima. Ai primordi del progetto abbiamo cominciato a fare ricerche sugli dèi, guardando sia a quelli mesopotamici, sia alle figure del Cristianesimo. Insomma, ci siamo lanciati in un grande processo creativo ma alla fine abbiamo ideato le "nostre" divinità e, grazie agli sforzi di alcuni linguisti, perfino la loro lingua. Grazie al tempo che abbiamo investito in questo aspetto, non esistono esseri simili a loro nelle culture del nostro mondo. Ciascun dio ha una lore, una backstory. In termini delle sensazioni che volevamo trasmettere, non voglio svelare troppo. In alcuni casi, Nor sarà mossa dall'odio ed Enki dalle sue ragioni, mentre in altri, si limiteranno a dover superare qualcuno sulla loro strada e basta, al netto del fatto di non essere mossi dal desiderio di uccidere. C'è un vasto range di emozioni in ballo.

Everyeye.it: che engine state utilizzando? Come avete sfruttato le capacità di PS5 e Xbox Series X?



Derek Bradley: Flintlock uscirà anche sulla precedente generazione di macchine ma ovviamente ci siamo rivolti alla next-gen. Per un gioco così basato su ritmo e abilità il frame rate deve essere al primo posto e il fatto che sulle nuove console ciò non debba comportare compromessi sul fronte puramente grafico è grandioso. Oggi possiamo concentrarci sulla fedeltà visiva in Unreal Engine, che ci ha fornito un sacco di tool con cui sperimentare. La cosa bella è che tante persone del nostro team vengono dal cinema.

Prima di fondare A44, ho lavorato ai film di Lo Hobbit e degli Avengers: da questa grande fedeltà, inizialmente, siamo passati a una qualità visiva inferiore (a causa delle piattaforme) ed è bellissimo poter tornare a creare mondi così realistici e impiegare le nostre conoscenze in questo senso.



Everyeye.it: quali sono gli aspetti di Flintlock di cui vai più fiero?



Derek Bradley: più d'ogni altra cosa, vado fiero dei combattimenti acrobatici, delle abilità di Enki, fino a elementi più piccoli ma speciali come i fendenti d'ascia e l'animazione di estrazione della pistola. Ci sono tantissime animazioni di alto livello, che tra l'altro si avvicendano alla perfezione. Volevamo far avvertire ai giocatori la sensazione di controllare e scambiare queste armi, in una danza fatta di movenza complesse, che ci hanno chiamato ad anni e anni di lavoro e rifiniture. Quando scagli l'ascia su di un nemico è così soddisfacente (ride).