Foamstars: l'esclusiva PlayStation con la schiuma che non ti aspetti

Durante il nostro press tour negli uffici di Square Enix a Londra, abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con gli sviluppatori di Foamstars, il colorato party shooter online al centro della nostra recente prova. Il Producer Kosuke Okatani, il Director Chiakara Saito e l'Executive Director Rich Briggs, membri di Creative Business Unit II (la divisione responsabile di titoli come Dragon Quest, Nier e Octopath Traveler), ci hanno fornito alcune interessanti informazioni in merito alla produzione, in uscita il 6 febbraio per PS5 e PS4. Ecco che cosa è emerso dalla nostra intervista...

Origini, caratteristiche e bilanciamento

Everyeye.it: Che cosa vi ha spinto a creare Foamstars e in che modo avete cercato di differenziarlo dai congeneri?



Chiakara Saito: Una delle ragioni che mi ha portato a creare quello che sarebbe poi diventato Foamstars è venuta dalla mia abitudine di giocare nel salotto. Il fatto che sparassi a zombie o altri nemici, portava mia moglie a prendere il suo smartphone e andarsene in camera da letto. Tutto ciò mi faceva sentire come se la stessi cacciando fuori di casa e provavo sensi di colpa. Decisi quindi di sviluppare un gioco che potesse coinvolgere entrambi, rendendo l'esperienza un momento da poter condividere. L'ispirazione per Foamstars giunse durante una festa, uno "schiuma party", che catturò la mia attenzione.

La visione della schiuma che fluttuava nell'aria, accompagnata dalle risate e dalla gioia di gente di tutte le età, dai bambini agli anziani, fu un momento decisivo. Decisi che avrei creato qualcosa di unico e coinvolgente. Esplorai quindi varie idee per il concept del prodotto, mantenendo la schiuma come elemento chiave, con l'obiettivo di creare un'atmosfera divertente, spensierata e dal tono non violento. Tutto questo ci ha portato infine a sviluppare meccaniche di gameplay uniche come quella che, se colpiti, i personaggi vengono "schiumati", inzuppati e sporcati anziché subire danni, oppure la topografia delle mappe che varia per mezzo della "tridimensionalità" della sostanza che si accumula sulle superfici.



Kosuke Okatani: Quindi, guidati dalla visione del Director, abbiamo creato un sistema di unico che è divertente sia da giocare che da guardare, e questo era il nostro obiettivo.



Rich Briggs: Questa domanda mi porta a condividere un aneddoto divertente: lo schiuma party a cui "Ricky-san" (è così che Briggs chiama affettuosamente Chiakara Saito) ha partecipato era proprio sopra casa di Okatani-san.

Everyeye.it: Come avete affrontato il processo di bilanciamento dei personaggi e delle armi per garantire una competizione equa tra gli utenti e garantire la varietà di stili di gioco?



Kosuke Okatani: Allora, mentre per quanto riguarda i dettagli effettivi sul bilanciamento vorrei passare la parola al Director; come idea generale di base, nonostante questo sia un "online party shooter", non vi sono classi specifiche come tank, DPS o healer. Vogliamo che tutti possano giocare nel modo che desiderano, quindi non abbiamo definito modi particolari in cui ogni personaggio deve essere utilizzato.



Chiakara Saito: Una delle richieste che avevo, era che gli utenti potessero riconoscere rapidamente le caratteristiche dei personaggi così da poter scegliere il loro preferito. Abbiamo quindi iniziato tratteggiando il roster, poi ci siamo concentrati sulla progettazione delle armi e delle abilità. Una volta ottenuto tutto questo, abbiamo effettuato svariati playtest con il team di sviluppo per cercare di bilanciare il tutto. Naturalmente i molti feedback dalla open beta sono stati importanti e, dopo il lancio, siamo sicuri che riceveremo molti altri riscontri dai fan. Vogliamo continuare a prestare attenzione a quei feedback e a migliorare l'esperienza.



Rich Briggs: Una cosa che vorrei aggiungere è che, come hanno detto Okatani-san e Ricky-san San, vogliamo che le persone giochino nel modo che desiderano. Per questa ragione non li forziamo in una classe specifica, ma, come potrete vedere in partita, i diversi personaggi hanno comunque caratteristiche peculiari. Alcuni fanno più danni, altri sono più veloci, alcuni hanno più schiuma.

Pensiamo che questo aggiungerà un po' più di profondità e longevità a Foamstars. Man mano che i giocatori inizieranno a capire come utilizzare davvero un combattente o come la composizione della squadra può cambiare la strategia sul campo di battaglia, si svilupperanno tattiche più profonde. In buona sostanza, abbiamo posto l'accessibilità di fronte a tutto.

Personalizzazione e DualSense

Everyeye.it: La personalizzazione estetica sembra giocare un ruolo significativo in Foamstars. In che modo avete cercato di offrire ai giocatori opzioni creative per esprimere la propria individualità all'interno del titolo?



Kosuke Okatani: Avete ragione! Questo è senza dubbio un aspetto significativo e molto desiderato dai giocatori. Poiché il titolo ha questo tema di festa, vogliamo che le persone possano esprimersi nel modo che desiderano, secondo i propri gusti. Per quanto riguarda le meccaniche effettive di personalizzazione e quanti elementi vogliamo introdurre, al momento non possiamo condividere troppo.

Quello che possiamo dire è che stiamo creando molte opzioni che possano essere apprezzate da tutti. La vostra domanda, però, stimola la mia curiosità: c'è qualcosa in particolare che desideri personalizzare?



Everyeye.it: Beh tra componenti estetici, gadget, armi e abilità c'è davvero l'imbarazzo della scelta! Andremo controcorrente, abbiamo un debole per gli accessori.



Kosuke Okatani: Ah, capisco. Terremo in considerazione questo feedback!



Everyeye.it: Ci saranno nuove funzionalità esclusive per sfruttare al meglio il DualSense? E potete confermare il cross-play tra PS5 e PS4?

Kosuke Okatani: Sì, assolutamente! Abbiamo implementato funzionalità nel gioco come il feedback aptico, i grilletti adattivi e anche i controlli di movimento per la mira. Riguardo alla seconda domanda, posso confermare che ci sarà il cross-play.

Piattaforme di destinazione e contenuti post lancio

Everyeye.it: Avete in programma di portare il gioco su altre piattaforme come PC o console?



Rich Briggs: Posso rispondere io a questa domanda: al momento siamo completamente concentrati sul lancio per PS5 e PS4.

Everyeye.it: Le stagioni giocheranno un ruolo, a nostro avviso, fondamentale per garantire la longevità sul medio-lungo periodo di un titolo come Foamstars. Potete fornire un'anteprima dei contenuti che gli utenti potranno trovare nella prima stagione?



Kosuke Okatani: Abbiamo già alcune cose pianificate, ma le ho dimenticate tutte durante l'esercitazione antincendio (n.d.r. durante la presentazione abbiamo dovuto evacuare il palazzo di Square Enix a causa di un allarme anti-incendio). Scherzi a parte, diffonderemo ulteriori informazioni nei prossimi mesi, quindi state sintonizzati! Stiamo pianificando di aggiungere aggiornamenti che saranno apprezzati da molti giocatori.