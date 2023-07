Formula E rFactor 2 vs F1 23: trazione, circuiti, aerodinamica e strategia

La crescente attenzione alla salvaguardia dell'ambiente negli ultimi decenni ha inevitabilmente coinvolto anche il mondo del motorsport, da un lato limitando l'impatto inquinante delle auto da corsa, dall'altro dando vita addirittura a nuove categorie a zero emissioni. È questo il caso della Formula E, una categoria che nasce nel 2014 come un'alternativa ecologica alla Formula 1. Le vetture di Formula E di prima generazione infatti erano molto simili a quelle di Formula 1, con la caratteristica distintiva di essere completamente elettriche.



Oggi siamo ormai giunti alla terza generazione di queste monoposto e l'evoluzione è stata notevole sotto molti aspetti: se dal punto di vista estetico e aerodinamico le macchine di Formula E assomigliano sempre meno a quelle da Formula 1, sul fronte prestazionale il gap tra le due categorie nel tempo si è assottigliato sempre di più: oggi le monoposto elettriche non sono tanto lontane dalle velocità di punta raggiunte dalle vetture di Formula 1. L'aumento di popolarità che la Formula E sta registrando negli ultimi anni ha ovviamente reso appetibile la relativa licenza anche in campo videoludico, tanto che Studio 397, lo sviluppatore del simulatore rFactor 2, ha acquisito in esclusiva la licenza per la trasposizione videoludica di questa disciplina e ha realizzato un DLC a pagamento che dà accesso ai tracciati e alle vetture (passate ed attuali) del campionato di Formula E.

Guide a confronto

Abbiamo provato le monoposto elettriche su rFactor 2 e, vista la recente uscita di F1 23, vogliamo mettere a paragone i due modelli di guida evidenziandone differenze e punti di contatto (qui la recensione di F1 23). Prima di addentrarci nel confronto è bene fare una premessa: rFactor 2 è un simulatore duro e puro (lo abbiamo esposto nella nostra anteprima di rFactor 2) mentre F1 23 è un gioco di guida rivolto a un pubblico vasto ed eterogeneo.

Quindi, se è vero che, disattivando tutti gli aiuti alla guida, anche F1 23 può regalare un'esperienza sufficientemente simulativa, bisogna sottolineare che questa non raggiunge neanche lontanamente il livello di complessità fisica e meccanica di rFactor 2, per cui il paragone va pensato tenendo a mente questa differenza di approccio.

La trazione

Benché si tratti di monoposto a ruote scoperte che vagamente ricordano le Formula 1, le Formula E si guidano in maniera piuttosto diversa. Una volta saliti a bordo della nostra Nissan, la prima grande differenza che colpisce è di natura acustica. Le auto da Formula E, essendo sprovviste di motore a scoppio, a basse velocità sono estremamente silenziose.

Man mano che si accelera invece si innalza il brusio tipico di queste monoposto, una sorta di fischio, che comunque non raggiunge nemmeno lontanamente i decibel generati da un motore termico. Una delle caratteristiche principali dei motori elettrici è la capacità di sprigionare un'impressionante coppia in fase di trazione e il risultato è che queste vetture sono incredibilmente scattanti quando si parte da fermo, pertanto è consigliabile evitare di schiacciare prepotentemente il pedale dell'acceleratore se non si ha il volante dritto, altrimenti il rischio di perdere il controllo è altissimo. Discorso parzialmente diverso in F1 23, dove proprio la trazione è stata oggetto di importanti migliorie rispetto alla passata edizione e la monoposto risulta ora più domabile in accelerazione, con una risposta che restituisce una sensazione di maggior pesantezza e stabilità rispetto alla controparte elettrica.

L'aereodinamica

Un altro aspetto che differisce molto rispetto alle Formua 1 è l'aerodinamica, che nella Formula E è molto meno invasiva. La massimizzazione dell'efficienza energetica infatti richiede che sulle monoposto elettriche il carico aerodinamico sia minimo, per limitare il più possibile la resistenza all'avanzamento generata dalle ali e far durare più a lungo la carica della batteria. Questo però si traduce in una marcata tendenza al sottosterzo, specialmente nelle curve veloci.

In F1 23 invece l'aerodinamica ha un ruolo centrale nel funzionamento della vettura e, non essendoci problemi di autonomia (la quantità di carburante imbarcata può essere scelta liberamente dal giocatore), c'è più margine per estremizzare l'incidenza delle ali ottenendo, qualora si voglia, una vettura estremamente maneggevole e reattiva in curva, a costo di sacrificare qualche chilometro orario di velocità sul dritto.

Regolamento e strategia

Tra queste due categorie ci sono grandi differenze di regolamento che inevitabilmente influiscono sul gameplay di rFactor 2 e F1 23. Innanzitutto in Formula 1 c'è il pit stop obbligatorio, per cui ogni pilota deve fare almeno una sosta ai box per il cambio gomme durante la gara. Questa regola, unita al funzionamento dell'aerodinamica di cui sopra, apre la strada a un ventaglio di strategie possibili e le scelte compiute in tal senso spesso determinano il risultato finale.

In Formula E invece il pit stop non è obbligatorio, anche perché le gare sono più brevi, e vi si ricorre soltanto in caso di necessità, quindi qui il risultato è direttamente dipendente dalla sola abilità di guida del pilota (o del giocatore nel nostro caso), nonché dalla sua capacità di gestire la carica della batteria fino alla bandiera a scacchi. Anche in F1 23 c'è, in misura meno impattante, una gestione della carica della batteria: stiamo parlando dell'ERS, un boost di potenza limitato che viene erogato dalla parte ibrida della power unit e che il pilota può azionare in qualunque momento, a patto di avere la batteria sufficientemente carica.



In Formula E c'è qualcosa di simile, e si chiama Attack Mode: durante ogni gara, vengono designate specifiche zone, dette "zone di attacco", in cui i piloti possono transitare per attivare l'Attack Mode. I dettagli esatti delle zone di attacco variano da circuito a circuito, ma di solito sono aree che si trovano fuori dalla traiettoria ideale e che richiedono abilità di guida e tempistiche precise per massimizzarne il vantaggio. Una volta completata questa manovra, il veicolo attiva l'Attack Mode, che offre un incremento di potenza extra per un periodo di tempo definito. L'energia aggiuntiva permette ai piloti di accelerare più rapidamente e raggiungere velocità superiori, aumentando le possibilità di sorpasso.

L'Attack Mode deve essere attivato in un numero specifico di occasioni durante la gara, come indicato dai regolamenti. Questo sistema introduce una dimensione tattica alle gare di Formula E: i piloti devono infatti bilanciare l'uso dell'Attack Mode con la gestione complessiva dell'energia della loro vettura. Utilizzarlo troppo presto potrebbe esaurire l'energia prima della fine della gara, mentre sfruttarlo troppo tardi potrebbe ridurre le opportunità di sorpasso.

I circuiti

Un'ultima importante differenza riguarda la morfologia dei circuiti su cui questi due campionati vengono disputati. In F1 23 troviamo quasi una trentina di tracciati che si dividono in cittadini e permanenti, con una leggera predominanza di questi ultimi, che costituiscono l'habitat naturale delle vetture da Formula 1. La Formula E, al contrario, corre quasi esclusivamente su circuiti cittadini allestiti appositamente.

Questa scelta non è casuale ed è dovuta principalmente al funzionamento del motore elettrico: l'energia che viene generata durante la frenata va a ricaricare la batteria, pertanto queste auto hanno bisogno di tracciati pensati ad hoc, sprovvisti di lunghi rettilinei e caratterizzati da curve strette, che costringano il pilota a frenare molto spesso.