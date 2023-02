Forspoken: attacco al Castello Sforzesco nell'illustrazione di Alberto Besi

L'Everyeye Museum prosegue la sua mostra d'arte dedicata all'action GDR di Square-Enix. Il tema della galleria? Il connubio tra realtà e fantasia: 5 artisti, partendo da una foto di uno scorcio milanese, hanno ibridato i luoghi iconici della città italiana con i panorami e i personaggi provenienti dal mondo di Athia. Dopo avervi proposto l'illustrazione di Andrea Guardino, il tributo di Alessia Sagnotti e l'opera di Mattia Secci, ora è il turno di Alberto Besi, che apre un portale verso la dimensione di Forspoken nei pressi del Castello Sforzesco.

Attacco al Castello

Nella visione dell'autore, è la duplice ambientazione la vera protagonista dell'illustrazione ( foto originale a cura di Davide Morabito di The Pepegas Team). L'intento era quello di mettere in risalto lo scenario di Athia invece di rivolgere maggiore attenzione alla figura di Frey, così da creare un contrasto con l'immagine realistica del Castello milanese.



Il concetto di "contemplazione" è alla base dell'ispirazione: dar forma a una composizione lontana dal dinamismo della battaglia, focalizzata soprattutto sulla statica quiete che emerge nell'ammirare un orizzonte così in rovina ma al contempo altrettanto sontuoso.

Tra le varie regioni di Athia, l'autore ha preferito selezionare una delle più iconiche: la veduta da un monte, con lo sguardo verso il mare di nebbia, da cui emergono le lingue di roccia che, sin dagli albori, hanno delineato il profilo artistico dell'immaginario fantasy di Forspoken.

Chi è Alberto Besi

Classe 1991, nato a Roma, Alberto Besi è un concept artist e un illustratore. Ha lavorato per un gran numero di progetti, in ambiti diversi, dai giochi da tavolo ai fumetti, passando per gli storyboard delle pubblicità. Negli ultimi tre anni ha lavorato regolarmente come concept artist per film, serie tv e videogiochi. Tra i suoi lavori più recenti vale la pena segnalare le Concept art di Batora Lost Haven, di Dead by Daylight, della serie Netflix Lidia Poet, e del Pinocchio di Matteo Garrone.