Forspoken: battaglia ai Navigli nell'illustrazione di Alessia Sagnotti

Prosegue il nostro viaggio settimanale nel mondo di Athia, l'universo che fa da sfondo all'esperienza di Forspoken (qui potete trovare la nostra recensione di Forspoken). Dopo la battaglia tra Frey e il Drago nell'illustrazione di Andrea Guardino, pronti a fronteggiarsi dinanzi all'Arco della Pace in uno scenario notturno, questa volta un altro squarcio si apre sempre in quel di Milano, per la precisione lungo i Navigli. A "immortalare" con la sua matita il magico momento è Alessia Sagnotti che, partendo nuovamente da una foto (a opera di Davide Morabito di Pepegas Team), mescola realtà e immaginazione, dinamismo e staticità.

Battaglia ai Navigli

Sul ponte dedicato alla poetessa Alda Merini si spalanca il portale verso Athia, da cui emerge - con fare battagliero - Tanta Sila, una delle principali avversarie del gioco Square-Enix. Dinanzi a lei si erge Frey, tutt'altro che restia allo scontro, ed anzi pronta più che mai a dar sfoggio delle sue abilità magiche. Per la creazione della scena, Alessia Sagnotti - come ci ha rivelato - si è lasciata ispirare dall'estetica di Forspoken e dalla sua direzione artistica così espressiva.

L'obiettivo dell'illustratrice è stato quello di realizzare una composizione che sembrasse sì statica - al pari di un quadro - ma al contempo in movimento: per riuscirci ha dato risalto ai poteri della protagonista che, citando testualmente le sue parole, "si inseguono sullo schermo come nastri luminosi, a ogni colpo e movimento". Ecco perché tutt'intorno l'immagine vibra di colori, quasi come se Frey stesse per dar vita a uno spettacolo di danza col nastro. Il risultato è un pregevole gioco di contrasti: immobilità e dinamicità, quiete ed epicità, realismo e fantasia.

Chi è Alessia Sagnotti

Classe 1989, Alessia Sagnotti è un'Illustratrice e Grafica freelance che negli ultimi anni si è fatta strada nel settore dei Giochi di Ruolo. È riuscita a trovare un connubio nella sua doppia vita creativa lavorando come Art Director per il Gdr MythPop "Epigoni", finanziato lo scorso anno in Kickstarter e attualmente in produzione. L'entusiasmo guida molte delle sue scelte creative e professionali, ed è sempre stata un'affezionata utilizzatrice dei mezzi digitali. Le sue grandi ispirazioni sono la natura, la storia e l'estetica orientale. Ha collaborato, solo nell'ultimo anno, come artista per diverse case editrici tra le quali Grumpy Bear, Nessun dove e Dreamlord Games e Bugs Comics. Le sue opere sono su Instagram e ArtStation.