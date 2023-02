Forspoken: un coccodrillo a Milano nell'opera di Mattia Secci

Abbiamo già avuto il piacere di ospitare Mattia Secci sulle nostre pagine, ormai ben due anni fa, con un'illustrazione in stile vecchio fumetto ispirata a NieR Replicant. Ed ora eccolo qui di nuovo, pronto a mostrarci la sua personale visione di un peculiare "What if": cosa accadrebbe se il portale verso Athia si aprisse in una delle più importanti città italiane? Dopo l'opera di Andrea Guardino e il tributo di Alessia Sagnotti, continua la nostra carrellata di artisti che mescolano realtà e creatività, fotografia e disegno: questa volta è il Duomo a essere sotto attacco!

Un coccodrillo a Milano

Prima l'Arco della Pace, poi i Navigli e adesso il Duomo! Non c'è pace a Milano. Come ci racconta Mattia, il primo passo per la realizzazione dell'immagine è stata proprio la scelta della location. A quanto pare, stando alle parole dell'autore, non è stata una decisione troppo difficile da prendere: "il Duomo, con la sontuosità delle sue architetture gotiche, mi è parso piuttosto in linea con l'estetica del mondo di Forspoken".



A richiedere un po' di tempo in più è stata invece la ricerca del soggetto da rappresentare. Inizialmente l'illustratore aveva pensato di far emergere dal portale un soggetto dalle sembianze umane, come uno dei titanici nemici in armatura che Frey è costretta ad affrontare durante il suo viaggio.

Tuttavia, nel corso del processo creativo, Mattia ha preferito dare al disegno uno sviluppo orizzontale, e per questo una figura alta e bipede non avrebbe potuto essere inserita in modo agevole all'interno della composizione. Ecco perché, alla fine, la scelta è ricaduta su una delle creature dalle fattezze ferine che popolano Athia: nel caso specifico, si tratta di un gigantesco coccodrillo (lo stesso boss che può essere affrontato nel finale della demo di Forspoken). Il tratto fumettistico e morbido, unito ai colori accesi del soggetto, delinea un ricercato contrasto con il Duomo sullo sfondo, in un conflitto tra realismo e fantasia che non passa certo inosservato. Anche in questo caso la foto originale è di Davide Morabito di The Pepegas Team.

Chi è Mattia Secci

Classe 1997, genovese, inizia nel 2015 a collaborare con l'etichetta indipendente Bad Moon Rising Production con il nome d'arte Drugo. Nel 2018 inizia a pubblicare, su Bad Moon Rising magazine, la serie Napalm, conclusasi sul numero 10 della rivista. Nel 2019 si diploma alla Scuola Internazionale di Comics di Torino.



Rimanendo con costanza attivo nel campo delle autoproduzioni, ha contribuito come disegnatore a "Rovere - disponibile anche a fumetti" e "Fast Animals and Slow Kids - come reagire al presente" editi da Beccogiallo editore nel 2020. Nel 2022 pubblica la storia "Quel pomeriggio di un giorno da Panik" sul numero 434 di Lupo Alberto, e inizia la serie Belzebay su FART the Bad Moon Rising Magazine. Dal 2020 è al lavoro sulla serie action autoprodotta Panik, che conta, al momento, quattro numeri. Potete vedere le opere di Mattia Secci su Instagram.