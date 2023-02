Forspoken: eroi in cerca di riscatto, le regole degli isekai giapponesi

Al netto delle incertezze palesate nella fase di pre-lancio, Forspoken ha avuto il merito di portare all'attezione del grande pubblico il genere isekai (la recensione di Forspoken è a portata di click). Nell'entertainment ad ampio respiro questa tipologia di scenario si è diffusa grazie a opere come .hack e Sword Art Online ma nel mondo videoludico - al netto delle trasposizioni delle due saghe - l'isekai non ha fatto parlare di sé più di tanto. Ecco perché la scelta di Square Enix di porlo alle basi del lungo viaggio di Frey Holland ha assunto un'importanza significativa.

Le caratteristiche del genere isekai

Isekai significa "mondo differente", dal giapponese. Il presupposto del genere è il ritrovarsi catapultati - o anche intrappolati - in un contesto diverso da quello noto, in un universo parallelo. In alcuni casi questa nuova terra è legata a un elemento di fantasia connesso in qualche modo al protagonista del racconto: potrebbe essere ad esempio figlio di un libro letto o di un film appena guardato.

Nel caso di Sword Art Online si viene trasportati in un videogioco mentre in Alice nel Paese delle Meraviglie e nel suo sequel - Alice attraverso lo specchio - l'isekai prende vita da un sogno. In alcuni è possibile ritrovarsi in un ambiente totalmente estraneo al protagonista, che però mantiene i ricordi della sua vita precedente. In un certo senso, anche il film di Super Mario Bros potrebbe essere un isekai, dal momento che l'arrivo di Mario nel mondo dei funghi sembra spaesare il baffuto idraulico in salopette. Ciò che resta totalmente fuori dal concetto dell'isekai è il tempo, quindi tra le caratteristiche del filone non troviamo i viaggi temporali, perché muterebbero solo l'epoca della storia e non l'universo in cui è ambientata. Sembrerebbe un tratto di poco conto ma in realtà il trasferimento da un mondo all'altro - e facciamo proprio l'esempio di Forspoken - permette agli autori di sbizzarrirsi e di ricorrere, se necessario, a numerosi espedienti. La confusione del protagonista generata dalla consapevolezza di trovarsi in un misterioso "altrove" crea di per sé un conflitto su cui poter basare il primo atto del viaggio dell'eroe. Questo repentino stravolgimento infatti può fungere da propellente e spingere il personaggio in questione a voler cambiare la sua situazione e, di conseguenza, a provocare lo sviluppo dell'intreccio sino alla sua risoluzione.

Un protagonista in cerca di riscatto

In secondo luogo, trascinare il protagonista all'interno di un mondo parallelo permette agli autori di creare ex novo un ambiente che si basa su regole totalmente nuove e che non devono sottostare alla conoscenza popolare o alle leggi di un contesto realistico. Di conseguenza non sarà soltanto l'eroe a ritrovarsi spaesato ma anche coloro che leggeranno, vivranno o giocheranno alla sua avventura.

Parliamo insomma di uno deiterreni più fertili in assoluto per un videogame e lo ben sottolinea anche Sword Art Online, che nel suo catapultare Kirito in un setting virtuale lo chiama a vivere in base alle regole del gioco. Arriviamo, quindi, a Frey Holland, la giovane protagonista di Forspoken, che riesce a inserirsi in maniera adeguata in quelle che sono le coordinate per la creazione di un personaggio capace di adattarsi alle storie di questo tipo. La figura centrale di un'opera isekai, infatti, è spesso un Neet, una persona alle prese con un'emotività talmente forte da essere costretta a una vita quasi inattiva. Non sfocia nell'essere un hikikomori (fenomeno che abbiamo già avuto modo di sviscerare nel nostro speciale sugli hikikomori), ma per la sua condizione non riesce a impegnarsi in un lavoro o in altre attività che prevedano una formazione o una professione. Ebbene, Frey ha una forte confusione interiore che la spinge a non sentirsi più adeguata per il suo mondo.



Il suo arrivo ad Athia rappresenta, in un certo senso, la sua fuga da un contesto sociale opprimente, in cui non era più a suo agio. In questa terra pervasa dalla magia - così lontana dalla sua New York - invece riesce a rivendicare sé stessa. Il riscatto arriva proprio dalla capacità che la giovane dimostra di avere con gli incantesimi, e non solo.

Provenendo da un altro mondo infatti è immune alla corruzione che le maghe stanno diffondendo a macchia d'olio. Sono tratti questi che rispecchiano in toto le caratteristiche indicate dalla tradizione orientale, nonostante Forspoken si rivolga in modo percepibile anche al pubblico occidentale.

La storia dell'isekai videoludico

La letteratura si è spesso incontrata col mondo degli isekai, concedendoci dei viaggi in nuovi universi che potremmo andare a recuperare sin dalla letteratura greca, scomodando La storia vera di Luciano di Samosata fino a Dante Alighieri e quella Commedia che Boccaccio definì Divina: gli esempi si sprecano, perché lo stesso Jonathan Swift con i suoi Viaggi di Gulliver tentò qualcosa del genere, pur nascondendo nell'epopea del suo alter ego una sottile critica all'uomo del '700, ridando vita a un filone romanzesco che perdura con grande grinta.

Un'immagine che di certo non ha bisogno di descrizione Un'immagine che di certo non ha bisogno di descrizione pt.2

Per continuare su questa scia, il videogioco ha tentato negli anni di andare a recuperare la dimensione dell'isekai per farla propria. Non sempre, però, nel modo migliore possibile. Basti pensare a Kingdom Hearts, che ha trasportato Sora dalla sua Isola del Destino alla Città di Mezzo, coinvolgendolo in una missione accanto a Paperino e Pippo: un intreccio di universi, quello che spingeva la tradizione di Final Fantasy a incontrare le storie targate Disney, che però strideva con il genere isekai, sia per le caratteristiche del protagonista lontane dal Neet, sia per l'essere costruito in un contesto ludico e narrativo fortemente dipendente da un ampio insieme di mondi.



Ben più credibile, invece, è quanto fatto in The Legend of Zelda: Majora's Mask, con Link che si ritrova trasportato a Termina per ripercorrere quanto vissuto da Alice nel già citato romanzo di Lewis Carroll. In Ni No Kuni invece è possibile collegare due terre differenti per mezzo delle side quest, mentre in Digimon Survive vengono ripresi gli stilemi di Sword Art Online. Per chiudere una lista di per sé molto lunga citiamo anche Primal, il gioco del 2003 di Sony. La sua protagonista, Jennifer Tate, era ricoverata in ospedale ma il suo spirito veniva preso e portato a Oblivion, una dimensione parallela abitata da demoni.

Insomma, l'isekai sembra essere nato per una commistione con il videogioco: ci è solo voluto un po' più di tempo per riuscire a intrecciare le caratteristiche del genere con il medium videoludico, che - se ci pensiamo con nemmeno troppo impegno - è già di per sé un nostro grande isekai: ci permette di esplorare tanti universi paralleli, diversi dal nostro, per poter trovare una fuga dalla realtà e portare a compimento una rivendicazione della nostra persona.