Forspoken: Frey davanti l'Arco della Pace nella cover di Andrea Guardino

Cosa accadrebbe se il portale verso Athia si spalancasse nei luoghi più iconici di Milano? È la domanda che ha funto da primaria scintilla creativa nella mente di cinque artisti che, una volta a settimana, ci proporranno la loro personalissima rappresentazione di questa visione apocalittica. Non potevamo che iniziare con Andrea Guardino, ormai matita assidua delle nostre pagine: la sua illustrazione ibrida splendidamente l'immaginario di Forspoken con una delle più grandi città del nostro bel Paese. Il risultato? Osservatelo pure con i vostri occhi.

L'Arco della Pace...decisamente poco pacifico

Frey fronteggia spavalda un tonante drago proprio dinanzi al celebre Arco della Pace. La notte milanese è rischiarata da un pirotecnico spettacolo di luci, preludio alla battaglia. Per l'illustrazione, l'autore ha seguito quello che lui stesso definisce il suo tipico modus operandi. La peculiarità del concept risiede nell'integrazione tra il disegno e una fotografia reale. In questo caso, la foto inquadra il già citato Arco della Pace, sul quale Andrea ha concepito un'immagine che riesce a trasmettere tutto il dinamismo della magia di Frey.

L'obiettivo era quello di creare una illustrazione potente ed evocativa, capace di mescolare il reale all'irreale, il tutto attraverso uno stile pittorico in grado di distaccarsi nettamente dal realismo fotografico. Il dinamismo della composizione, con il suo turbinio di effetti, punta il focus sul portale da cui emerge il drago e, di conseguenza, sullo sfondo dell'azione. Il contrasto tra realtà e fantasia è acuito poi dalla palette cromatica, la cui funzione è stata determinante per distinguere la freddezza della dimensione reale dai colori caldi e vibranti dell'universo di Athia.

Chi è Andrea Guardino

Classe 1988, Andrea Guardino è un Freelance Illustrator/cover artist, noto principalmente per essere stato il main artist dell'ambientazione per quinta Ed. di D&D "Journey To Ragnarok" insieme al team creativo Mana Project Studio. Tratta principalmente il genere fantasy utilizzando una tecnica in full digital con uno stile illustrativo prettamente figurativo con influenze americane/europee. Dal 2015 lavora principalmente nel settore del Gioco di Ruolo ed ha collaborato e collabora con diverse case editrici principalmente in Italia e recentemente negli USA come illustratore. Ha avuto anche esperienze come Cover artist per realtà del fumetto, principalmente in Italia e Europa.



Potete seguire Andrea Guardino su Facebook, Instagram e ArtStation per essere sempre aggiornati su tutti i suoi lavori.