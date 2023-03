Forspoken in Galleria Vittorio Emanuele nell'opera di Valentina Brancati

Siamo arrivati alla conclusione della mostra d'arte dedicata a Forspoken: la Galleria dell'Everyeye Museum chiude momentaneamente le porte con l'illustrazione di Valentina Brancati, che propone la sua personale ibridazione tra realtà e fantasia, mescolando l'immaginario del mondo di Athia con la dimensione realistica di Milano.



Prima di salutarvi e darvi appuntamento al prossimo evento del Museo, potete dare un altro sguardo alle precedenti opere dei nostri artisti: parliamo della cover di Andrea Guardino, del disegno di Mattia Secci, dell'illustrazione di Alessia Sagnotti e del lavoro di Alberto Besi. Grazie a tutti voi per aver visitato questa nostra pinacoteca digitale.

Il portale nella Galleria Vittorio Emanuele

Si gioca tutto sulla prospettiva: uno sguardo verso l'alto, uno slancio in direzione di un mondo nuovo che spalanca i suoi panorami nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano (la foto originale è stata gentilmente fornita da Davide Morabito di The Pepegas Team). A stimolare il processo creativo dell'autrice, come lei stessa ci ha confessato, è stato il concetto di dinamicità che pervade Forspoken. Il parkour magico e le acrobazie di Frey sono stati insomma gli elementi cardine per la composizione della scena.

La magia della protagonista all'interno del gioco è resa con una serie di effetti davvero ipnotici, che Valentina ha provato a riprodurre nella sua illustrazione, cercando di dare una scossa alla staticità dell'immagine e fornendo una percezione di movimento tramite l'uso di colori e stili visivi che richiamassero quelli di Athia. L'obiettivo dell'autrice è quello di trascinare lo sguardo degli spettatori verso il portale che conduce al reame di Forspoken, dando ai nostri occhi la stessa agilità che contraddistingue Frey.

Chi è Valentina Brancati

Valentina Brancati nasce a Roma. Ha frequentato l'accademia di belle arti di Roma si è diplomata nel 2013 alla Scuola internazionale di Comics nel corso di Fumetto. Nel 2017 esce per il mercato francese il suo Les Ravencroft (PAQUET), mentre nel 2022 propone per il mercato americano RAINBOW BRIDGE (AFTERSHOCK Comics), con il quale riceve la nomination all'EISNER AWARD (teen comics) e RINGO AWARD. Nello stesso anno pubblica ARIEL'S ADVENTURE JOURNAL per DISNEY. È specializzata nel ruolo di Character Designer/2d artist per Videogame e Animazione. È anche insegnante di Character Design presso IDEA ACADEMY Rome. Attualmente collabora come Character Designer per studi come House of Cool, GIANT animation, TONIC DNA, Karakter, Materia, Volta. Trovate Valentina Brancati su Instagram.