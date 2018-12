Fortnite 7: una nuova stagione all'insegna del gelo e della neve

Il gigantesco iceberg avvistato al largo del Laboratorio della Latrina nei giorni scorsi si è infine schiantato sulla terraferma, rivoluzionando l'isola di Fortnite e dando ufficialmente il via alla Stagione 7 del celebre battle royale. Le novità, a questo giro, sono innumerevoli. La mappa di gioco è stata aggiornata e ora include un nuovo bioma innevato con tante location da esplorare, come le Rampe Ghiacciate, il Picco Polare e Borgallegro, addobbato a tema natalizio. Presso gli avamposti è ora possibile trovare gli aeroplani X-4 Stormwing, grazie ai quali fino a 5 giocatori possono sfrecciare nei cieli dell'isola e sparare ai poveri malcapitati a terra con una mitragliatrice.



Non manca all'appello, ovviamente, un Pass della Battaglia nuovo di zecca, con 100 livelli da completare e ricco di ricompense d'ogni sorta, dai bonus alla progressione ai 7 nuovi costumi esclusivi, passando per una novità assoluta, le coperture, che consentono di modificare l'aspetto di armi e oggetti della Battaglia reale. I giocatori più fantasiosi potranno invece dare libero sfogo alla loro immaginazione con la nuova modalità Creativa, che trasforma Fortnite in un sandbox alla Minecraft ricco di strumenti da utilizzare per dare vita a mappe e modalità personalizzate. Come avrete sicuramente capito, c'è tanta, tanta carne al fuoco. Analizziamo una per una tutte le novità della Stagione 7 di Fortnite Battaglia Reale.

Pass Della Battaglia

Come i precedenti, anche il Pass della Battaglia della Stagione 7 può essere acquistato a 950 V-Buck, che in moneta reale equivalgono a poco meno di 10 euro. Se avete un gruzzoletto conservato dalla stagione precedente, allora potete persino evitare di mettere mano al portafoglio. Il Pass è composto da ben 100 livelli, che possono essere completati, secondo una stima di Epic, in circa 75-150 ore di gioco. Per farlo avete tempo fino al 28 febbraio 2019, giorno in cui la Stagione 7 (che questa volta durerà due settimane in più del solito) cederà il passo alla successiva. Le ricompense in palio, a questo giro, sono più di 100. Innanzitutto, tutti gli acquirenti ottengono l'accesso immediato ad un pacchetto di contenuti il cui valore è stimato intorno ai 3.500 V-Buck: i costumi progressivi Zenith e Lynx (possono salire di livello e ottenere nuovi stili), un bonus del 50% all'esperienza, un ulteriore bonus del 10% quando si gioca in compagnia di un amico, e l'accesso alle sfide settimanali e Neve.

Salendo di livello è possibile sbloccare oggetti d'ogni tipo, tra i quali sono compresi fino a 1.300 V-Buck (in sostanza, giocando potete ripagarvi l'intero Pass e accumulare altri V-Buck da spendere come vi pare), le nuove Coperture e 7 costumi esclusivi del Pass della Battaglia, che non verranno mai messi in vendita nel negozio di gioco. Le Coperture sono una nuova tipologia di oggetti estetici che permettono di personalizzare armi e veicoli con tanti nuovi look abbinabili alle proprie skin preferite. Possono essere applicate dall'Armadietto. I 7 nuovi costumi, tra i quali sono compresi i già citati Zenith e Lynx, si sbloccano al raggiungimento di livelli ben precisi del Pass della Battaglia, secondo questo schema:



• Zenith e Lynx (Leggendari) - Livello 1

• Sergente Bruma (Epico) - Livello 23

• Polvere (Epico) - Livello 47

• Trog (Epico) - Livello 71

• Calzamaglia (Epico) - Livello 87

• Re dei Ghiacci (Leggendario) - Livello 100



A la progressione nel Pass della Battaglia ancor più avvincente ci pensano anche questa stagione le Sfide, disponibili in varie tipologie. Ci sono le Settimanali, quelle legate ai costumi Zenith e Lynx, e le sfide Neve. Le prime le conoscete molto bene ormai: ogni sette giorni vengono proposte sette nuove sfide che mettono in palio Punti Esperienza e Stelle della Battaglia, fondamentali per avanzare nel Pass. Le Sfide della Settimana 1 della Stagione 7 sono già disponibili. Tre sono accessibili a tutti i giocatori, che sono così incentivati a livellare il Pass Gratuito. Le restanti quattro sono esclusive degli acquirenti del Pass della Battaglia a pagamento. Le sfide Zenith e Lynx permettono di sbloccare stili aggiuntivi per i due omonimi costumi. In entrambi i casi, per avanzare è sufficiente guadagnare un quantitativo via via crescente di punti esperienza durante l'intero arco della Stagione 7: 30 mila punti per il primo step, 125 mila per il secondo, e così via fino all'undicesimo e ultimo.

Passiamo, infine, al set di sfide Neve, che sostituisce Spaccatutto e Battuta di Caccia delle due passate stagioni e permette di ottenere uno costume leggendario misterioso. Ogni sfida del set chiede ai giocatori di completare tutte le sfide di un certo numero di settimane. Per il primo step, dovete portare a termine tutte quelle di una settimana. Per il secondo, tutte quelle di due settimane, e così via fino al decimo e ultimo che richiede il completamento di tutte le sfide dell'intera stagione. Dal momento che a questo giro durerà due settimane in più del solito, avrete più tempo a disposizione per fare tutto.



Ogni volta che viene completato un intero set di sfide settimanali si sblocca una schermata di caricamento inedita con l'indizio sulla posizione di un oggetto misterioso, solitamente una Stella oppure uno Stendardo. Fin qui, le modalità sono rimaste invariate rispetto al passato. L'unico cambiamento riguarda l'obiettivo da raggiungere per ottenere il costume leggendario misterioso: questa volta, è richiesto il completamento di un totale di 60 sfide settimanali. Coloro che porteranno a termine tutti gli step delle sfide Neve, riceveranno in regalo uno spray che ritrae un fiocco di neve con il numero 7 al centro. Grazie ad esso, potranno vantarsi della titanica impresa compiuta.

Come sempre c'è anche un Pass Gratuito disponibile per tutti i giocatori, anche per quelli che decidono di non investire alcun V-Buck. A differenza di quello a pagamento, tuttavia, offre un numero di ricompense decisamente inferiore e fornisce l'accesso solo ad una selezione limitata delle sfide settimanali (3 su 7). Durante le festività possiamo inoltre aspettarci un Evento a tema natalizio, che permetterà a tutti quanti di sbloccare oggetti inediti portando a termine un nuovo set di sfide che verrà rivelato prossimamente.

Mappa di gioco

La mappa di gioco è stata rivoluzionata pesantemente dallo schianto dell'iceberg sulla costa sud-occidentale dell'isola. Il nuovo bioma invernale, oltre all'ulteriore varietà sul piano visivo, offre anche innumerevoli nuove opportunità di gameplay che rendono i match ancor più stimolanti. Tra le nuove location figurano le Rampe Ghiacciate, il Picco Polare e Borgoallegro. Ad esse, si affiancano anche tanti nuovi punti d'interesse senza nome, tutti da scoprire.

Nelle zone innevate sono anche presenti delle piste ghiacciate che renderanno i combattimenti ancor più imprevedibile, dal momento che sono molto scivolose. Una serie di funi sospese nei pressi dell'iceberg e degli avamposti delle spedizioni permetteranno ai giocatori di scorrere da un punto all'altro a tutta velocità. Mentre ci si sposta sulle funi è anche possibile mirare, sparare e usare oggetti.

Armi e Oggetti

Tra le novità più gradite della Stagione 7 figura il biplano X-4 Stormwing, il primo velivolo a solcare i cieli dell'isola di Fortnite Battaglia Reale. I giocatori potranno trovarli presso le piste polari e gli avamposti delle spedizioni. Ogni aeroplano è in grado di ospitare ben cinque giocatori, un pilota e quattro passeggeri seduti sulle ali. Su ognuno di essi è inoltre montata una mitragliatrice che, similmente alla Torretta, si surriscalda dopo una raffica prolungata. Il fuoco va quindi gestito con attenzione, se non si vuol rimanere a secco sul più bello. Gli X-4 Stormwing sono molto agili e maneggevoli. È possibile accelerare e usare l'aerofreno per eseguire manovre avanzate, mentre con i comandi di rollio si possono effettuare virate strette. Per volare capovolti dovete premerli entrambi, mentre per eseguire un mulinello è necessario premerli due volte in rapida successione. Potete inoltre abbandonare l'aeroplano in qualsiasi momento: quando vi lanciate, entrate automaticamente in modalità skydive con il deltaplano schierato.

Tutti i veicoli, compresi i Kart da Off-Road, i Carrelli della Spesa e i Quad Annientatori, adesso mostrano i punti danno. In questo modo, avrete un'idea più chiara dello stato del mezzo al quale state sparando. Se invece siete alla guida, d'ora in avanti udirete una notifica sonora ogni qual volta il vostro veicolo subisce dei danni. Sono inoltre state introdotte importanti novità ai Palloni. Adesso è possibile utilizzare armi e oggetti mentre sono equipaggiati e fissare alla schiena del vostro alter ego virtuale fino a tre palloni. Una volta attaccato il terzo, inizierà a sollevarsi da terra. Premendo il tasto del salto potete sganciare un pallone alla volta.



Dopo aver attentamente analizzato il bilanciamento del gioco e valutato il feedback della comunità, Epic Games ha deciso di riporre alcune armi e oggetti nel deposito. Sull'isola e nei forzieri non troverete più le Pietre Ombra, il Fortatile, la Trappola Congelante, la Granata Appiccicosa, la Doppietta e la Granata ad Onda d'Urto. Non è escluso che uno di questi possa tornare in futuro, ma per il momento dovrete farne a meno. L'obiettivo dichiarato degli sviluppatori è quello di "avere un numero sufficiente di oggetti da padroneggiare, evitando allo stesso tempo duplicati o funzionalità sovrapposte".

Eventi

Con il lancio della Stagione 7 ha preso il via anche il nuovo torneo Coppa Pop-Up Esploratore. L'obiettivo di Epic Games è quello di spingere i giocatori ad agire in maniera più aggressiva e rendere i tornei più avvincenti per gli spettatori. In questa Coppa l'eliminazione degli avversari ricompensa con un certo quantitativo di salute e materiali. Ogni nemico sconfitto ricarica la salute del giocatore di 50 punti e fornisce 100 unità di legno, 50 unità di pietra e 50 unità di metallo. Il limite massimo di questi materiali è stato fissato, rispettivamente, a 700, 500 e 300. La velocità di raccolta delle risorse è stata aumentata del 40%. Il nono cerchio della tempesta ora viaggia il doppio più lontano, ma impiega il doppio del tempo per chiudersi.

Negli ultimi cerchi sono inoltre aumentate le probabilità di vedere atterrare una Consegna di Rifornimenti. Infine, sono stati applicati alcuni importanti cambiamenti al Refolo di Tempesta (Storm Surge). Questa meccanica riduce periodicamente i punti salute dei giocatori che hanno inflitto il minor numero di danni durante la partita. Nella Coppa Pop-Up Esploratore può attivarsi fino ad un massimo di tre volte per partita: 1) quando ci sono più di 70 giocatori in vita dopo il secondo cerchio; 2) quando ci sono più di 50 giocatori in vita dopo il quarto cerchio; 3) quando ci sono più di 30 giocatori in vita dopo il sesto cerchio. Questa meccanica è stata instaurata per ridurre al minimo i giocatori che agiscono in maniera passiva ed evitano di ingaggiare i nemici per arrivare alle fasi iniziali dei match, comportamenti che rendono le partite ben poco avvincenti per gli spettatori.

Modalità Creativa

La più grande e inaspettata novità della Stagione 7 è senza dubbio rappresentata dalla Modalità Creativa, un nuovo modo di approcciarsi al mondo di Fortnite. I possessori del Pass della Battaglia possono accedervi già da oggi, tutti gli altri dovranno invece aspettare il prossimo 13 dicembre. Ogni giocatore ha a disposizione un'intera isola privata, sulla quale può progettare partite, gareggiare con i veicoli, inventare nuovi modi di sfidare gli amici e dare libero sfogo alla propria immaginazione. Ogni progresso viene salvato in maniera automatica ed è possibile visitare liberamente le isole dei propri amici o quelle in evidenza.



Il personaggio può modificare, copiare e manipolare oggetti all'interno del mondo di gioco utilizzando uno strumento chiamato Telefono. Grazie alla Modalità Volo può spostarsi liberamente e persino creare a mezz'aria (per volare è sufficiente premere due volte il tasto salto). Attraverso il menu La Mia Isola è possibile avviare o interrompere le partite creare, accedere alle impostazioni per regolare salute, danni da caduta, luoghi di generazione e altre funzioni.

L'Inventario consente di generare prefabbricati, dispositivi, armi o consumabili, e scegliere quali oggetti inserire nei forzieri e nei lama da posizionare sull'isola. Tra i prefabbricati sono compresi 8 corse a ostacoli, 25 costruzioni dalla Battaglia reale e 34 gallerie di unità e oggetti da costruzione. I dispositivi invece comprendono alcuni strumenti del tutto nuovi (blocco di ghiaccio, rotaie danni, potenziamento alla velocità, timer, classifica e generatore giocatori) e altri mutuati dalla Battaglia Reale (aculei, trappola congelante, rimbalzante, piattaforma di lancio, torretta montata e falò confortevole). Epic Games ha specificato che questa grandissima novità non è ancora definitiva. Esattamente come la Battaglia Reale e Salva il Mondo, la Modalità Creativa verrà perfezionata e arricchita con nuove funzionalità con i prossimi aggiornamenti.