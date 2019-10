Fortnite Capitolo 2: mappa, gameplay e armi, le novità della prima stagione

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Il Fortnite che ricordavamo non esiste più. Un buco nero l'ha letteralmente inghiottito e risputato fuori in una versione completamente rimaneggiata che fa tesoro del suo passato e al contempo guarda al futuro. La mutevole mappa, teatro di mille e più battaglie è stata sostituita da un'isola inedita pronta a fare da sfondo a tante altre storie. L'introduzione della componente acquatica - adesso è possibile nuotare e darsi battaglia a bordo di motoscafi - sarebbe sufficiente, da sola, a dare un'importante svecchiata al gameplay, ma Epic Games si è spinta ancor più in là fornendo nuove opportunità a coloro che giocano in compagnia degli amici e mettendo a disposizione nuove strategie in combattimento, che approfondiremo per bene nel corso di quest'articolo. Un nuovo, immancabile Pass della Battaglia, un sistema di progressione rivisitato e un completo bilanciamento dell'arsenale che ha accolto nuove armi e al contempo ha visto ridurre le sue dimensioni per il bene del bilanciamento, completano il quadro di quella che si preannuncia una Stagione epocale.



È l'inizio di una nuova era, o meglio, di un nuovo capitolo. Quella appena cominciata non è la Stagione 11, bensì la prima del Capitolo 2 di Fortnite. Una rivoluzione che i ragazzi di Epic Games stavano preparando da tempo, e che ha richiesto ben due giorni di lavoro per essere attuata, durante i quali i giocatori sono stati completamente tagliati fuori dai server, costretti a fissare inermi un buco nero. Attesa trasformatasi in un fenomeno senza precedenti nel nostro medium, che ha attirato anche i curiosi e coloro che mai avrebbero voluto aver a che fare con Fortnite. Il numero di spettatori su Twitch è schizzato alle stelle, arrivando in certi frangenti a toccare quota un milione di utenti connessi in contemporanea.

Mappa, veicoli e attività

Sono due le cose che saltano subito all'occhio osservando per la prima volta la nuova mappa della Battaglia Reale. Per prima cosa, è completamente oscurata: per scoprire la sua conformazione e i nomi delle 13 location che la compongono è necessario esplorarla da cima a fondo.

Inoltre, l'intero territorio è solcato da numerosi fiumi e punteggiato da laghi navigabili bordo dei nuovi motoscafi, veicoli in grado di ospitare fino ad un massimo di quattro giocatori. La natura guerrafondaia del nuovo mezzo di locomozione è esplicata dalla presenza a bordo di un lancia-missili, perfetto per attaccare i motoscafi avversari o i nemici che si avvicinano incautamente alla riva.



La massiccia presenza dei corsi d'acqua ha inoltre dato il la all'introduzione della nuova meccanica di nuoto e della possibilità di pescare. Per darsi alla nuova attività è dapprima necessario trovare una canna da pesca in un forziere, e poi avvicinarsi all'acqua. Lanciando l'amo è possibile tirar fuori gli oggetti più disparati, da inutili lattine e Pesci Slurp che forniscono 60 punti scudo, passando per munizioni, materiali da costruzione e, se siete fortunati, armi!

Non solo corsi d'acqua, la nuova mappa è anche costellata di montagne, a tutto vantaggio della verticalità del gameplay. Ci sono inoltre spiagge assolate, un'immancabile impianto chimico, una poderosa diga dalla quale lanciarsi a bordo dei motoscafi e anche un fato. Accanto a nuove location come Moli Molesti, Lago Languido e Brughiere Brumose, in ogni caso, ci sono anche luoghi ben noti come Parco Pacifico e Corso Commercio.



Il Quartiere, la zona che in passato ospitava le creazioni più riuscite dei giocatori, è invece stato rimosso dalla mappa. A parziale compensazione adesso c'è il Centro in Evidenza, che d'ora in avanti raccoglierà le creazioni della community e i giochi selezionati dal team. I primi Centri in Evidenza sono opera di alcuni fortunati creatori che hanno avuto modo di realizzarli direttamente nel quartier generale di Epic Games!

Armi e novità di gameplay

Per questa sorta di ripartenza Epic Games ha deciso di sfoltire l'arsenale, rimuovendo molte delle armi più "virtuose" e conservando quelle più inossidabili, come la Pistola, il Fucile Pesante, lo Shotgun, il Fucile d'Assalto, il Vampafucile, il Lanciarazzi e il Fucile di Precisione Bolt-Action. L'unica novità è rappresentata dal Bazooka a Bende che, come il nome lascia chiaramente intendere, non è uno strumento offensivo bensì curativo. Questo Bazooka è in grado di sparare, letteralmente, delle bende, che possono essere utilizzate dal giocatore e dai suoi compagni di squadra per ripristinare la salute.

Il gioco di squadra è ulteriormente rinvigorito da una nuova meccanica che consente ai giocatori di trasportare sulle spalle un proprio compagno di squadra, in modo da portarlo al sicuro e rianimarlo in tutta tranquillità. La possibilità di nascondersi in mucchi di fieno e cassonetti apre inoltre molti nuovi scenari di gameplay, esattamente come le stazioni di servizio e i barili infiammabili, che possono essere fatti esplodere per causare danni ad area anche quando non ci sono granate a portata di mano.



Anche se adesso ci sono meno armi in giro, ai giocatori viene data l'opportunità di potenziarle. Sull'isola sono disseminati alcuni tavoli di lavoro, mediante i quali migliorare le bocche da fuoco con i materiali raccolti. Ad esempio, con 50 unità di legno, 50 unità di pietra e 50 unità di metallo è possibile trasformare un SMG grigio (comune) in SMG verde (non comune). Comodo, no?

Pass della Battaglia e sistema di progressione

Epic Games ha lanciato la Stagione 1 del Capitolo 2 al grido di "meno grind, più divertimento". In sostanza, è adesso possibile accumulare punti esperienza più facilmente, grazie ad un nuovo sistema di medaglie che, nel corso di una partita, premia i giocatori che portano a termine un'ampia varietà di azioni di gioco come aprire un forziere, eliminare i nemici, sopravvivere ai cerchi della tempesta e molto, molto altro ancora.

Ovviamente, è ancora possibile guadagnare punti esperienza completando le Sfide delle Missioni, un sistema mutuato dalla passata stagione. Le Missioni vengono sbloccate a cadenza settimanale, pertanto al momento ne è attiva una sola, chiamata Nuovo Mondo. Le prime tre Sfide chiedono ai giocatori di Scoprire luoghi indicati, Scoprire luoghi storici e Sconfiggere nemici a Lago Languido e Brughiere Brumose.



Tutti questi punti esperienza, chiaramente, servono ad avanzare di livello nel Pass della Battaglia, che fornisce in totale 23 differenti premi gratuiti, tra cui spray, schermate di caricamento, musiche di sottofondo e una manciata di V-Buck. Per avere l'opportunità di sbloccare le oltre 100 ricompense preparate da Epic Games è necessario acquistare il Pass della Battaglia a pagamento, venduto come al solito a 950 V-Buck (9,50 euro). I giocatori disposti a scucire 2.800 possono invece acquistare il Bundle Battaglia, che oltre al Pass offre lo sblocco immediato dei primi 25 livelli e di tutte le ricompense associate.

Avanzando lungo i 100 livelli è possibile guadagnare fino a 1.500 V-Buck, più che sufficienti ad acquistare il Pass della Battaglia della futura Stagione 2 del Capitolo 2 di Fortnite, e sette skin esclusive:



• Journey vs Extreme (raro) e Turk vs Riptide (raro) - Livello 1

• Rippley vs Slime (raro) - Livello 20

• Rimedio vs Tossina (raro) - Livello 40

• Palla 8 vs Palla in Buca (epico) - Livello 60

• Cammeo vs Chic (epico) - Livello 80

• Fusione (leggendario) - Livello 100



Ognuna di esse possiede due o più stili sbloccabili, in alcuni casi talmente differenti tra loro da sembrare quasi dei costumi completamente separati. Gli stili possono essere ottenuti portando a termine le sfide Alter Ego, per forza di cose esclusive dei possessori del Pass della Battaglia a pagamento. Per la prima volta in assoluto è inoltre possibile progredire anche oltre il livello 100, fino ad un massimo di 250.

Salva il Mondo

L'aggiornamento di Salva il Mondo è, per stessa ammissione di Epic, decisamente più contenuto rispetto al solito. Epic Games, in ogni caso, ha delineato un piano d'azione ben preciso, che arricchirà la modalità nel corso dei prossimi mesi in attesa dell'annunciata, e non ancora arrivata, trasformazione in free-to-play. Ciò, in ogni caso, non significa che non ci sono novità da segnalare.

L'aggiornamento 11.00 ha introdotto il nuovo Soldato Mascherato, ha riportato in auge Igor medico della peste e il Lama del Salvaggio West (al costo di 500 Biglietti Evento) ed ha migliorato il rilevatore di assenza dei giocatori. Il tempo di attesa prima della rimozione di un utente assente è stato notevolmente ridotto, sono stati introdotti nuovi messaggi di avvertimento ed è ora prevista una riduzione delle ricompense per i giocatori che non danno il loro contributo durante le partite.