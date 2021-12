Fortnite Capitolo 3: cambia tutto! Nuova mappa, skin e Battle Pass

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Lo scorso sabato sera abbiamo assistito forse al più spettacolare evento mai creato da Epic Games per il suo prodotto di punta, con il quale è stato definitivamente chiuso il Capitolo 2 di Fortnite Battaglia Reale. Fondazione, dietro il cui casco si nasconde proprio Dwayne "The Rock" Johnson come si supponeva ormai da mesi, non è più imprigionato in una torre d'ossidiana ed è tornato per aiutare Jonesy e tutti gli altri sfortunati soldati intrappolati nel loop che stavano per soccombere ad un sempre più incalzante attacco all'isola da parte della Regina dei Cubi e delle sue infinite truppe aliene.



L'unica soluzione per sfuggire a morte certa è stata quella di addentrarsi nelle profondità dell'isola, la quale ha una forma discoidale e nasconde al suo interno l'ormai noto Punto Zero. I nostri eroi hanno letteralmente ribaltato la mappa (da qui il titolo della Stagione 1, ‘flipped') per sconfiggere la perfida Regina e hanno così fatto emergere una mappa completamente nuova al termine di sequenze mozzafiato alternate a colpi di scena.



Ora che l'attesa nel bel mezzo dell'oceano è terminata ed è possibile andare alla scoperta della nuova isola, possiamo parlarvi di tutte le novità della Stagione 1 del Capitolo 3 di Fortnite.

Sottosopra

Protagonista assoluta del corposo aggiornamento è senza alcuna ombra di dubbio la nuova mappa di Fortnite Capitolo 3. Sebbene includa alcuni punti d'interesse ispirati alla primissima isola del battle royale, la stragrande maggioranza dei luoghi che compongono l'arena in cui giocheremo almeno per un paio d'anni sono del tutto inediti e spaziano da paesaggi tropicali ad altri avvolti da uno strato di neve, così da dare un tocco natalizio in vista dell'immancabile evento a tema che sicuramente arriverà a breve (già si possono trovare in giro i cespugli con le luminarie). La parte innevata della mappa ospita Condotti Confusi, Deposito Truciolandia, Stretto Sonnolento, Crocevia Conci, Campo Coccole, Boschetto Bisunto e Bobine Brulle.



L'angolo a sud-est segna il ritorno dell'area desertica con Canyon Condominiale e Circuito Chonker, che è quello visibile nel trailer ufficiale della nuova stagione. La sezione più interessante della mappa è quella che si trova ad est, la quale ospita un piccolo POI ispirato a New York con tanto di Daily Bugle (area legata a Spider-Man), i Jonesy e il Santuario, ovvero lo splendido arcipelago sul quale si impone l'enorme statua di The Foundation, leader dei Sette. Come potete notare, si tratta di un mix di aree inedite ed altre che riprendono luoghi storici della mappa con qualche piccola modifica. Se ciò non dovesse bastare, sappiate che i dataminer hanno anticipato il ritorno di punti d'interesse storici che faranno la gioia di tutti i giocatori e che ci permettono di comprendere già come la mappa stia già per subire le prime, importanti modifiche.

Si va in campeggio

Quella appena uscita in Fortnite non è una semplice stagione ma un nuovo capitolo e, pertanto, l'ultimo aggiornamento è stato accompagnato da una discreta mole di novità in termini di gameplay. Non parliamo di stravolgimenti che rivoluzionano il gioco, ma che sicuramente lo rendono più vario e aggiungono un po' di profondità.

Una delle novità più importanti in tal senso è la possibilità di effettuare una scivolata in Fortnite in maniera vagamente simile a quanto visto in Apex Legends, così da sfruttare eventuali dislivelli per spostarsi rapidamente e nel frattempo colpire i nemici nelle vicinanze. Non meno rilevante è la Tenda, un nuovo oggetto grazie al quale è ora possibile conservare gli oggetti tra una partita e l'altra, seppur con qualche piccola limitazione per quello che riguarda gadget speciali e poco altro.



I giocatori più competitivi apprezzeranno sicuramente l'introduzione della Corona, un oggetto che possono indossare tutti coloro i quali si piazzano nelle prime posizioni in classifica e che possono indossare nella partita successiva. La posizione di chi ha questo oggetto sulla testa viene evidenziata sui radar degli avversari, ma aggiudicarsi la vittoria con la Corona permette di guadagnare Punti Esperienza extra e un'esclusiva emote la cui attivazione mostra il numero relativo alla serie di vittorie raggiunta.



Il Capitolo 3 di Fortnite ha anche portato una ventata d'aria fresca all'equipaggiamento, il quale non include solo nuovi oggetti curativi, ma anche un arsenale rinnovato. Se alcune armi come la mitraglietta Stinger, il fucile pesante automatico e la pistola secondaria non sono altro che bocche da fuoco estremamente simili a quelle già viste in passato ma rivisitate nell'aspetto estetico, troviamo anche fucili completamente nuovi.

La principale arma inedita prende il nome di fucile d'assalto MK 7, la quale si basa su una tecnologia dei Sette e propone una meccanica inedita per il battle royale di Epic Games: mirare con quest'arma attiva la visuale in prima persona. Altra piccola novità riguarda la progressione del Battle Pass, uno degli aspetti più criticati dell'ultima stagione del Capitolo 2. La struttura delle sfide settimanali e giornaliere è ora più simile a quella classica ed è stato abbandonato il sistema legato ai vari personaggi con le stesse sfide da completare infinite volte. Come se non bastasse, sono tornate le sfide relative agli obiettivi stagionali, questa volta tutte ben visibili nei menu, così che sia semplice tenere traccia dei progressi.

Arrivano Spider-Man e The Rock

L'arrivo del nuovo capitolo non ha apportato alcun cambiamento al Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 3, la cui struttura è la stessa delle ultime due stagioni ed è probabile quindi che resterà la stessa per un bel po' di tempo. Ancora una volta, i giocatori potranno accumulare le Stelle della Battaglia scalando i livelli esperienza e poi spendere questa sorta di gettoni in un apposito menu diviso in dieci diverse pagine. Scrutando le ricompense della prima stagione possiamo trovare parecchie skin interessanti, dal momento che anche a questo giro il costume finale è a tema Marvel.

Per celebrare l'imminente uscita di No Way Home, la casa delle idee ha nuovamente collaborato con Epic Games per portare Spider-Man in Fortnite con tre diversi costumi e, stando alle stesse dichiarazioni della software house, nel negozio potrebbero arrivare a breve altri personaggi legati all'arrampicamuri. Ecco tutte le nuove skin di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1 disponibili acquistando il Pass Battaglia:



• Shanta - Si ottiene semplicemente acquistando il Pass

• Ronin - Pagina 1 (9 Stelle, gli stili aggiuntivi si sbloccano nelle pagine 2, 5 e 8)

• Tenente John Lama - Pagina 3 (gli stili aggiuntivi sono nelle Pagine 4 e 6)

• Haven - Pagina 5 (il suo stile extra si trova a Pagina 6)

• Gumbo - Pagina 6 (lo stile Amaro si trova a Pagina 7)

• Harlowe - Pagina 8 (lo stile Tuta da corsa si trova a Pagina 9)

• Spider-Man - Pagina 9 (lo stile Tuta Simbionte da corsa si trova a Pagina 10)

• The Foundation - Skin "segreta" del Pass Battaglia, le sfide verranno svelate nel 2022



Il costo del pass è sempre il solito: il biglietto per ottenere queste e tante altre ricompense è di 950 V-Buck, ai quali potete aggiungere anche 25 livelli acquistando la versione più costosa del pass a 2.800 V-Buck.Nel caso in cui decidiate di prendere la versione standard del pacchetto, sappiate che questa volta potrete acquistare i 25 livelli extra ad un prezzo di favore in qualsiasi momento. Se siete invece attratti dalle skin ispirate ad altre icone del mondo videoludico vi invitiamo ad attendere, poiché nel giro di qualche settimana dovremmo assistere all'arrivo di un intero set di skin e oggetti a tema Gears of War, il quale includerà anche i costumi di Kait Diaz e Marcus Fenix.