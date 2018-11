Fortnite: da Dragon Ball a Mad Max, le migliori skin disegnate dai fan

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch

Cos'ha reso Fortnite Battaglia Reale il fenomeno planetario che è adesso? I motivi sono molti e meriterebbero una trattazione a parte, ma tra di essi vanno sicuramente annoverati una formula di gioco facile da apprendere (ma difficile da padroneggiare), un supporto incessante da parte degli sviluppatori e uno stile scanzonato dal quale è davvero difficile non farsi rapire. Tutto ciò è offerto in maniera completamente gratuita, formula che ha innegabilmente contribuito alla diffusione capillare del titolo. Eppure, da più di un anno a questa parte, Epic Games fattura milioni e milioni di dollari al mese. Merito degli oggetti cosmetici in vendita nel negozio di gioco che, pur non offrendo alcun vantaggio di gameplay, sono incredibilmente apprezzati dai fan. I più ambiti, come facilmente immaginabile, sono i costumi. Milioni di utenti non esitano a spendere denaro reale pur di acquistare l'ultima novità o mettere le mani su quell'ambita skin che non si faceva vedere da mesi e mesi.



Molte di esse sono ormai entrate nell'immaginario di un'intera generazione, altre invece sono divenute dei veri e propri oggetti di culto. I giocatori più creativi, tuttavia, hanno ben presto cominciato a creare le proprie skin personalizzate dimostrando di essere in gamba tanto quanto il team di sviluppo. Abbiamo fatto un giro della rete e abbiamo raccolto quelli che, secondo noi, sono alcuni dei migliori lavori attualmente disponibili.

Combat Chef

Meno di due settimane fa, le due principali catene di fast food del mondo di Fortnite, Durrr Burger e Uncle's Pete Pizza Pit, se le sono date di santa ragione nella modalità a tempo Battaglia con il Cibo. Immaginate quanto sarebbe stato bello se i giocatori avessero potuto indossare in battaglia dei vestiti da chef.

Purtroppo, in Fortnite non è presente nulla del genere. Ci ha tuttavia pensato l'utente Herp_Duh_Derp ad immaginarlo. Il costume, chiamato Chef da Combattimento, è piuttosto classico. Il piccone Inteneritore, che ha le sembianze di un battitore per la carne, sembra invece capace di far male, molto male...

The Warden

L'inverno sta arrivando.... innumerevoli indizi scovati nel codice di gioco e in giro per la mappa lasciano presagire l'arrivo delle prime nevi sull'isola di Fortnite Battaglia Reale giusto in tempo per l'inizio della Stagione 7. Sarebbe fantastico se i giocatori potessero accogliere l'inverno con una skin ispirata a Il Trono di Spade.

L'utente boomboxballarin ne ha creata una chiamata Il Guardiano, con la quale chiunque potrebbe passare per un abitante di Grande Inverno. Ovviamente, sullo strumento di raccolta a forma di spada non c'è un metalupo della casata degli Stark, bensì un ben più simpatico Lama!

Slurp Team Leader

Chi non ama il Succo Succoso (Slurp, in lingua originale)? Questa prodigiosa bevanda, uno degli oggetti più ambiti in assoluto durante le partite, è capace di salvare i giocatori da morte certa fornendo uno scudo protettivo.

L'utente NolloBandz l'adora a tal punto da averle dedicato un intero costume chiamato Slurp Team Leader, una poderosa armatura da combattimento. Davvero azzeccato il piccone, alla cui sommità è presente un intero (e sicuramente pesante) barilotto di Succo!

Black Leather Brawler e Criminal Chemist

Siamo sicuri che li avete già riconosciuti... e se non lo avete fatto meritereste una punizione esemplare. Le sue skin create da TheSneakyBros sono un omaggio a due dei personaggi più celebri del cinema e della televisione. Black Leather Brawler è ispirato al cyborg T-800 interpretato da Arnold Schwarzenegger in Terminator 2: Il Giorno del Giudizio. Stupendo il piccone dedicato, che presenta su una delle estremità la mano del Terminator con il pollice alzato.

Chi ha visto il film, sa sicuramente quale scena del film omaggia. Criminal Chemist è invece dedicato a Walter White, protagonista di Breaking Bad interpretato da Bryan Cranston. Il professore di chimica con una malattia terminale divenuto un signore della droga è ormai entrato nell'immaginario collettivo, e siamo sicuri che in molti vorrebbero impersonarlo. Per lui, TheSneakyBro ha immaginato un piccone a forma di Becco Bunsen... dopotutto, è uno dei suoi ferri del mestiere.

Wasteland Wrecker

Fortnite è ambientato in una Terra post-apocalittica nella quale una tempesta sbucata fuori dal nulla, la stessa che minaccia i giocatori durante le partite nella Battaglia Reale, ha decimato la popolazione mondiale. Uno scenario del genere non può che far venire in mente la saga cinematografica che ha contribuito a plasmare l'immaginario di un intero genere: Mad Max.

Esiste già una skin ispirata al film, chiamata Signore della Ruggine, ma TheSneakyBro ha provato ad immaginarne un'altra da lui battezzata Westeland Wrecker, curata fin nei minimi particolari. C'è anche il piccone Nail Biter Bat, una mazza da baseball con una sega da un lato e un'ascia dall'altro, e il deltaplano Scrap Shoot, costruito con dei pezzi raffazzonati qui e lì. È davvero dura la vita dopo l'Apocalisse.

Universe Warrior

Queste skin hanno ottenuto un successo incredibile, visto che si ispirano a Dragon Ball, uno dei manga/anime più amati in assoluto, e riprendono il look della divisa da combattimento di Son Goku. Il creatore, RyaiArt, le ha anche immaginate in versione Reattiva, ovvero capaci di evolvere nel tempo in base alle prestazioni dei giocatori.

Dopo quattro uccisioni in una singola partita, infatti, la skin base evolve nella variante Super Saiyan, oppure Super Saiyan Blue. Questi costumi hanno fatto impazzire anche il celebre streamer Ninja, che ha letteralmente pregato Epic Games di inserirle nel titolo. I giocatori, siamo sicuri, gradirebbero enormemente.

Tenero Difensore

La storia di questo folle costume da pollo ha del meraviglioso. Si tratta, a tutti gli effetti, della prima creazione di un fan finita all'interno del gioco. L'ideatore si chiama Connor ed è un bambino di soli otto anni. Due mesi fa, con l'aiuto del padre, ha inviato agli sviluppatori di Epic Games un disegno della skin, pregandoli di inserirla nel gioco. La richiesta ha intenerito molti giocatori, alcuni dei quali lo hanno persino aiutato a realizzare un concept più elaborato.

Alla fine, Connor ha ricevuto il più bel regalo per il Ringraziamento che potesse immaginare. Il Tenero Difensore ha effettivamente fatto il suo debutto nel gioco, assieme ad un piccone a forma di frusta per le uova e un deltaplano, anch'esso a forma di pollo.