Fortnite: dal pass battaglia alla mappa, le novità della Stagione 2

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

È durata molto più tempo del previsto, ma alla fine la prima stagione del Capitolo 2 di Fortnite, che ha sancito l'inizio di un nuovo corso per il battle royale di Epic Games, è giunta alla conclusione. Il tempo aggiuntivo ha permesso agli sviluppatori americani di sviluppare e implementare il nuovo motore fisico dell'Unreal Engine, il Chaos, ma stava anche rischiando di far scocciare i giocatori, che per quattro mesi di fila non hanno visto arrivare novità sostanziali. L'attesa è finalmente terminata oggi 20 febbraio, con la pubblicazione dell'aggiornamento 12.00 di Fortnite e il conseguente lancio della Stagione 2 del Capitolo 2.



A questo giro la componente narrativa s'è fatta ancor più predominante, e mette in scena la lotta tra due fazioni in incognito, gli Spettri e le Ombre, che si contendono il dominio dell'isola. In tale contesto il Pass della Battaglia a pagamento riveste un ruolo ancor più rilevante, poiché è indispensabile per sbloccare i nuovi agenti, partecipare alla faida e schierarsi al fianco di una fazione o dell'altra. Giocare a Fortnite Battaglia Reale in maniera completamente gratuita, ovviamente, è ancora possibile: tutti i giocatori avranno a che fare con nuove armi, inedite aree nell'isola di gioco e sfide gratuite con le quali salire di livello e ottenere gli immancabili oggetti gratis.

Ombre contro spettri

Epic Games ha mantenuto, e allo stesso tempo arricchito, il Pass della Battaglia a pagamento. Venduto come al solito al prezzo di 950 V-Buck, questo sistema di progressione opzionale offre più di 100 ricompense da sbloccare, tra cui sette nuovi personaggi e un totale di 1.500 V-Buck: in sostanza, comprandolo e giocando in maniera regolare, recupererete il vostro investimento e riuscirete a mettere da parte un gruzzoletto aggiuntivo da spendere come meglio credete.

Per i più impazienti c'è anche il Bundle della Battaglia, che al prezzo di 1.500 V-Buck offre lo sblocco istantaneo dei primi 25 livelli. I sette nuovi personaggi sbloccabili sono:



• Specialista Attrezzatura Maya (leggendario) e Agente Bananita (epico) - Livello 1

• Brutus (epico) - Livello 20

• Nitroglicerina (epico) - Livello 40

• Miaoscolo (epico) - Livello 60

• Skye (epico) - Livello 80

• Mida (leggendario) - Livello 100



Come dicevamo, la progressione del Pass della Battaglia è stata resa ancor più avvincente dalla componente narrativa, che vede contrapporsi Spettri e Ombre. Ma, esattamente, come si traduce tutto ciò nel gameplay vero e proprio? Tanto per cominciare, l'hub del Pass della Battaglia è stato totalmente rivisitato: dopo una breve cutscene, vi ritroverete all'interno di una base segreta con gli Agenti riuniti attorno ad una tavola rotonda. Da qui potrete accedere a varie stanze per tenere sotto controllo lo stato di progressione delle sfide e quella che rappresenta la principale novità della stagione: gli agenti Brutus, Nitroglicerina, Miaoscolo, Skye e Mida possono scegliere di schierarsi dalla parte degli Spettri o delle Ombre.

Per farlo, dovrete completare delle sfide con ognuno di essi, portare a termine una missione finale e poi compiere una scelta che cambierà l'aspetto del personaggio in maniera permanente. Al momento è possibile accedere solamente alle sfide di Brutus: ogni 14 giorni verranno sbloccate quelle degli altri personaggi.



Di Bananita non c'è molto da dire, essendo una vecchia conoscenza. Di tutt'altra pasta Maya, che assieme al frutto antropomorfo viene sbloccata immediatamente all'acquisto del Pass della Battaglia. La Specialista dell'Attrezzatura è infatti totalmente personalizzabile, dalla testa ai piedi. Gode di una stanza dedicata, il Magazzino Potenziamenti, dove gli acquirenti del pass possono modificare acconciatura, maglia, pantaloni, casco, giubbotto e molto altro, creando la propria Maya su misura tra 3,8 milioni di combinazioni.

Per i possessori del Pass c'è anche un'altra sorpresa: entrando in un condotto di ventilazione della sala principale è possible accedere a uno stanzino con un computer, sul quale trovare le sfide di Deadpool! Al momento ce ne sono due, da completare in successione. Le prossime verranno rese disponibili in futuro, ma non sappiamo se porteranno allo sblocco gratuito del costume del supereroe Marvel, oppure se quest'ultimo comparirà nel negozio di gioco.



Anche se gran parte dello spasso è riservato agli acquirenti del pass, i giocatori che non vogliono spendere alcun centesimo possono ugualmente divertirsi con gli incarichi giornalieri, ora chiamati Assegnazioni, e con le Missioni di Brutus, con le quali guadagnare Punti Esperienza, progredire nel Pass Gratuito e sbloccare un totale di 20 ricompense. Il livello raggiunto viene mantenuto in caso di acquisto del Pass a pagamento.

Mappa, armi e novità di gameplay

L'isola di gioco ha ricevuto un importante rinnovamento, e ha dato il benvenuto a cinque location nuove di zecca, ovvero Lo Squalo (nord-ovest), Lo Yacht (nord-est), La Grotta (est), Il Pozzo (sud-ovest) e L'Agenzia (al centro esatto della mappa). La cosa interessante è che in queste nuove aree si celano dei rifugi nascosti che pullulano di scagnozzi.



Infiltrandovi al loro interno attraverso i passaggi segreti, distruggendo torrette automatiche e telecamere di sicurezza, ed eliminando il leader potrete metter le mani su nuove armi mitiche, versioni potentissime di bocche da fuoco già esistenti. Attenzione, però: per entrare nelle stanze che le custodiscono dovrete ottenere delle Chiavi Magnetiche (Keycard), nascoste in varie aree dell'isola.

Epic Games ha anche modificato l'arsenale di gioco. Le Trappole Danneggianti, la Mitraglietta Compatta e il Fucile di Precisione Bolt-Action sono state rimosse. Contemporaneamente, sono stati tirati fuori dal deposito e messi nuovamente a disposizione dei giocatori gli Esplosivi Remoti (C4), il Fucile d'Assalto Silenziato, la Pistola Silenziata, il Fucile di Precisione Silenziato, il Fucile di Precisione Pesante, la Mitraglietta Silenziata, l'Arco Esplosivo (in versione depotenziata), la Minigun e il Rampino.

In giro per la mappa sono apparsi i Cartoni Insidiosi, ovvero delle scatole nelle quali potete nascondervi, mentre i bagni adesso funzionano come dei teletrasporti: entrando in uno di essi, verrete spediti attraverso un tunnel nel bagno corrispondente. Nessuna traccia, invece, dell'Elicottero, che secondo alcuni data miner sarebbe dovuto arrivare con la Stagione 2. Probabilmente è solo una questione di tempo, dal momento che nella Grotta c'è una piattaforma d'atterraggio....

Modalità Creativa

Fortnite non è solo Battaglia Reale. Anche la Modalità Creativa ha ricevuto un bel po' di contenuti, ispirati alle novità della Battaglia Reale, più che sufficienti a tenere impegnati i più fantasiosi tra voi per tante altre ore. Tanto per cominciare, è stata aggiunta la nuova isola Squalo, un'area sabbiosa con una base segreta la cui entrata ha la forma della bocca di uno squalo, e ben due Isole Centro, ovvero Griglia Piana e Isola Fluttante, perfette per progettare centri in evidenza.

Per arricchire le nuove isole avrete a disposizione un nuovo prefabbricato, lo Yacht, e ben nove nuove gallerie, ispirate alla stessa imbarcazione e all'Isola Squalo. Le già presenti Galleria Auto A, Auto B, Strada A e Cubo Elementale sono state arricchite con nuovi oggetti, come bus, rampe, roulotte e cartelli stradali. A rinvigorire il gameplay ci pensa invece il nuovo dispositivo Cartone Insidioso. È possibile posizionarne fino ad un massimo di 5 alla volta, in diversi punti delle mappe.

Anche l'interfaccia utente ne è uscita rinvigorita. Sono state aggiunte le opzioni Danni inflitti e Danni subiti alle statistiche della Classifica, e migliorati i messaggi per i giocatori che entrano ed escono dalle isole, in modo da aiutarli a tenere traccia di dove si sta giocando. Sono inoltre stati introdotti un indicatore Barra salute che appare sopra alle teste dei giocatori quando vengono presi di mira, e dei descrittori utilizzabili per etichettare le isole. Grazie a una nuova funzionalità sperimentale, infine, è adesso possibile passare in rassegna tutti i dispositivi posizionati alla creazione di una nuova isola.

Salva il Mondo

La modalità Salva il Mondo, che nonostante le numerose voci alimentate anche dalla stessa Epic Games risulta essere ancora a pagamento, ha dato il benvenuto a nuovi eventi di gioco, a partire dall'operazione Cuori spezzati. Aiutando il Maggiore Oswald a difendere Casa base dalla temuta Tempesta d'amore, potrete sbloccare Farrah Cuoredipietra.

Questa nuova eroina possiede il vantaggio standard Freccia di Cupido (una volta a segno, le frecce si frammentano infliggendo il 20% di danno a 3 bersagli vicini) e il vantaggio comandante Freccia di Cupido + (una volta a segno, le frecce si frammentano infliggendo il 60% di danno a 5 bersagli vicini). Sono inoltre tornati i WarGames del Maggiore Oswald, che metteranno alla prova le vostre abilità con una varietà di simulazioni impegnative. Completando gli incarichi giornalieri e settimanali farete il pieno di biglietti evento, oro, stendardi, materiali evoluzione e vantaggi premio.



Dal 22 febbraio al 4 aprile troverete nel negozio dell'evento Hawk Impetuoso, un nuovo personaggio con il vantaggio standard Stordimento assoluto (i colpi con Destro e mancino hanno il 37,5% di probabilità di stordire il bersaglio per 2 secondi) e il vantaggio comandante Stordimento assoluto + (i colpi con Destro e mancino hanno il 37,5% di probabilità di stordire il bersaglio per 2 secondi. Inoltre, i danni di Destro e mancino aumentano del 100% contro i nemici storditi).

Non manca all'appello neppure una nuova arma, ovviamente a tema con l'operazione Cuori spezzati. Si tratta dell'arco Canto d'Amore, che quando viene teso oltre la carica massima spara una freccia che stordisce il nemico per 10 secondi. L'effetto, tuttavia, s'interrompe quando vengono inflitti danni da arma. L'arco Canto d'Amore sarà acquistabile nel negozio dell'evento dal 22 febbraio al 4 aprile.

Chiudiamo la nostra rassegna su Salva il Mondo segnalandovi che i Lama Lunari verranno rimossi dal Negozio con il prossimo aggiornamento, il 12.10. Affrettatevi a comprarlo prima che sia troppo tardi, costa 500 biglietti lunari.