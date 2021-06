Fortnite: Rick & Morty, Superman e gli UFO tra le novità della Stagione 7

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Come largamente preannunciato dagli eventi misteriosi che hanno iniziato a manifestarsi nell'ultima settimana della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2 e dai teaser che Epic Games ha continuato a pubblicare sui canali social ufficiali, la Stagione 7 di Fortnite si è aperta con una vera e propria invasione da parte degli alieni, la quale ha costretto alcuni dei più forti guerrieri dell'isola ad intervenire per contrastare questa minaccia proveniente dallo spazio e che sembra disporre sia di armi ad alta tecnologia che di spie travestite da umani. Dopo aver provato per qualche ora il nuovo grande aggiornamento del free to play siamo pronti a parlarvi di tutte le novità che caratterizzano questa espansione e di tutte le ricompense che si potranno sbloccare scalando il particolare Pass Battaglia.

Un Battle Pass alieno

Come accennato poco sopra, il Pass Battaglia della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 è davvero peculiare ed è forse uno dei più importanti cambiamenti apportati dagli sviluppatori con l'ultimo aggiornamento. Dimenticatevi infatti il percorso lineare del pass al quale siamo stati abituati: d'ora in poi potremo scorrere tra dieci diverse pagine le cui ricompense vanno sbloccate spendendo le Stelle.

Questa valuta, che ricorda le vecchie Stelle della Battaglia, può essere accumulata scalando i livelli esperienza e permette di sbloccare, seppur con qualche limitazione, nell'ordine che più si preferisce le ricompense del pass. Ovviamente non potrete sin da subito sbloccare l'ultima skin e ogni pagina richiede il raggiungimento di un livello minimo per poter essere sbloccata.



Ecco di seguito tutte le nuove skin di Fortnite Stagione 7 disponibili acquistando il Pass Battaglia.



• Kimera - Pagina 1 (i vari stili aggiuntivi si sbloccano tramite l'acquisto con i Manufatti Alieni)

• Sunny - Pagina 2 (lo stile aggiuntivo Sunny Viaggiatrice si ottiene nella Pagina 3)

• Guggimon - Pagina 4

• Joey - Pagina 5 (l'emote integrata Giù la lampo si ottiene nella Pagina 6)

• Zyg - Pagina 7 (lo stile aggiuntivo Zyg Mezzanotte in Fusione si ottiene nella Pagina 9)

• Dottoressa Slone - Pagina 8 (lo stile aggiuntivo Slone Tuta da Guerra si ottiene nella Pagina 9)

• Rick Sanchez (Rick & Morty) - Pagina 10



Oltre alla bizzarra comparsa di Rick, tra gli eroi a difesa dell'isola troviamo anche Superman, il quale è di fatto la skin "segreta" della nuova stagione. I possessori del Pass Battaglia potranno sbloccare, sempre tramite l'esborso di Stelle, sia la versione classica dell'Uomo d'Acciaio che la sua versione con la tuta nera, molto amata dai fan.

Purtroppo toccherà attendere ancora un po' prima di poter sorvolare i cieli dell'isola nei panni di Clark Kent, visto che le pagine che ne consentono l'acquisto tramite Stelle verranno sbloccate tra circa 60 giorni.Se volete aggiungere queste skin al vostro armadietto, il prezzo della versione standard del pass è come sempre di 950 V-Buck, ma i più pigri possono anche procedere all'acquisto di una versione da 2.800 V-Buck che oltre a sbloccare il pass aggiunge anche 25 livelli e diverse decine di Stelle pronte per essere spese. Nel caso doveste optare per l'edizione più economica, sappiate che fino al raggiungimento del livello 75 è possibile cambiare idea e sborsare circa 1.800 V-Buck per sbloccare istantaneamente 25 livelli.

Addio Guglia

Gli alieni hanno letteralmente risucchiato con la loro enorme nave (al momento è ben visibile sulla mappa la sua enorme ombra) la vecchia torre della Guglia, sulla quale vi era una sfera contenente il povero The Foundation. Il personaggio che secondo molti è interpretato da Dwayne "The Rock" Johnson è stato liberato durante l'assorbimento della torre da parte delle creature aliene e, come possiamo vedere nel filmato, il suo corpo è caduto in mare. In attesa di scoprire come andrà ad evolversi la storia, l'area al centro della mappa si è ora trasformata nell'Indomani, un luogo cosparso di materiale alieno che ha colorato di viola questa e altre piccole porzioni dell'isola.



Non si tratta dell'unico cambiamento apportato alla mappa, la quale ha visto una rivisitazione di Sabbie Sudate, luogo che si chiama ora Cala Credente e altro non è che una sorta rifugio per coloro i quali adorano gli UFO.

Troviamo infine la nuova versione di Cascina Colossale, ovvero Podere Pannocchia, che almeno all'apparenza sembra essere una normale e pacifica fattoria ma che da alcuni elementi presenti negli edifici potrebbe lasciar intendere di essere qualcosa di molto diverso. Contrassegnate dalle luci rosse emesse dalle antenne posizionate sul tetto troviamo anche le basi OI, luoghi non segnalati sulla mappa che però contengono bottino prezioso e personaggi con i quali interagire, oltre ad un trampolino molto utile per spostarsi velocemente senza consumare risorse.



Al momento, il numero di modifiche apportate alla mappa non è incredibilmente elevato, ma pare che ciò faccia parte della strategia degli sviluppatori che nel corso delle prossime settimane rivoluzioneranno altri luoghi.

Sebbene non riguardi strettamente le modifiche alla mappa, ora in giro per l'isola è anche possibile imbattersi in nuovi personaggi ostili controllati dall'intelligenza artificiale. In maniera simile alle vecchie Guardie OI, ora si aggirano per la mappa delle piccole pattuglie di alieni che i giocatori possono prendere d'assalto per recuperare del bottino, facendo però attenzione alla loro elevata potenza di fuoco.

Tra armi tecnologiche e vecchie conoscenze

Con il debutto della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 sono state spazzate via dalla mappa tutte le armi primordiali e quelle improvvisate, riportando solo in parte il gioco alle vecchie meccaniche. Sebbene la maggior parte delle armi si possa trovare in giro tra forzieri, casse e nemici eliminati, esiste un'unica risorsa attraverso la quale è possibile trasformare una serie di armi in versioni alternative.

Direttamente da Fortnite Salva il Mondo arrivano "viti e bulloni", preziose risorse che permettono ad esempio di ottenere un Vampafucile da un Fucile d'assalto pesante o un Fucile pesante a leva da un comune shotgun. Oltre a questa piccola variante del crafting troviamo anche il ritorno delle postazioni per il potenziamento, le quali funzionano adesso con i Lingotti d'Oro e consentono di potenziare quasi tutte le armi.



Ovviamente non mancano delle armi "esotiche" anche nella Stagione 7 e a sostituire il set di fucili primordiali troviamo le bocche da fuoco High-Tech delle Guardie OI: il Fucile a impulsi, il Cannone a rotaia e lo Scanner Ricognitore. Nei primi due casi si tratta di armi lente ma estremamente forti e precise, invece il terzo gadget non è altro che un lanciagranate i cui proiettili non danneggiano il nemico ma scansionano l'area d'impatto ed evidenziano l'eventuale presenza di ostili.

Che si tratti di armi più o meno convenzionali, nel corso della stagione potremo effettuare acquisti nella versione 2.0 dei distributori automatici, i quali presentano ora un menu d'interazione simile a quello degli NPC e permettono di acquistare armi, proiettili e consumabili. Se invece volete testare un po' di tecnologia aliena potete atterrare sui punti della mappa colorati di viola (ogni partita ne presenta almeno un paio) e nei quali è presente un nuovo veicolo: la navicella spaziale, perfetta sia per spostarsi rapidamente tra i vari luoghi dell'isola che per attaccare gli avversari.



È quasi inutile dire che le novità elencate sono solo alcune di quelle che vedremo nel corso della stagione e siamo sicuri che Epic Games abbia già in serbo più di una sorpresa per i fan del battle royale più giocato del momento.