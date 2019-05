Fortnite salta nel futuro con la Stagione 9

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Dopo aver gettato le basi con l'evento Unvaulting, che ha distrutto parte della mappa e ha riportato nel gioco la Pistola a Tamburo, Epic Games ha finalmente dato il via alla Stagione 9 di Fornite! Come sempre, le novità sono molteplici, a partire da un nuovo Pass della Battaglia con i soliti 100 livelli da scalare e oltre 100 ricompense da collezionare. Lì dove una volta sorgevano Pinnacoli Pendenti e Corso Commercio, ora ci sono due location futuristiche chiamate Neoinclinato e Mega Mall. Oltre ai consueti stravolgimenti dell'isola, sono anche stati aggiunti contenuti inediti, come una schermata d'avvio completamente ridisegnata, il nuovo Fucile Pesante da Combattimento e le Onde d'Urto, dei tunnel del vento che trasportano i giocatori da un punto all'altro della mappa.



Gli acquirenti del Pass della Battaglia avranno inoltre di che divertirsi con i Fortbyte, una serie di 100 chip da raccogliere per sbloccare ricompense e scoprire i segreti della stagione 9. Le novità, in ogni caso, non si fermano affatto alla componente competitiva. La Modalità Creativa e Salva il Mondo si sono si sono espanse ulteriormente, a testimonianza del fatto che Epic Games pensa all'intera utenza, non solo a quella, sicuramente in maggioranza, che si diverte nella Battaglia Reale. A fare da contraltare alle tantissime novità, ci pensa la rimozione di alcune armi e oggetti come il Fucile a Pompa, la Granata Appiccicosa, il Revolver, il Tesoro Sepolto e i Palloni. C'è davvero tanto di cui parlare, per cui ora passiamo all'analisi tutti i nuovi contenuti e i cambiamenti introdotti dalla Stagione 9 di Fortnite!

Pass della Battaglia

Formula che vince, non si cambia. Per l'ennesima volta gli sviluppatori americani mettono a disposizione un sistema di progressione basato sul Pass della Battaglia, che può essere comprato al prezzo di 950 V-Buck (equivalenti a 9,50 euro). L'offerta comprende ben 100 livelli da scalare e un numero ancor maggiore di premi, tra i quali sono compresi V-Buck extra, XP bonus, emote, picconi, deltaplani, spray, scie, coperture, schermate di caricamento, piccoli amici e, come sempre, sette costumi esclusivi che non verranno mai messi in vendita nel classico negozio degli oggetti.

Secondo le stime di Epic Games, il completamento dovrebbe richiedere dalle 75 alle 150 ore. Non preoccupatevi, avrete molto tempo a disposizione: la Stagione 9 di Fortnite Battaglia Reale durerà 12 settimane, e chiuderà i battenti il prossimo 1 agosto, poco dopo lo svolgimento delle finali della Fortnite World Cup 2019 previste nel weekend del 26-28 luglio.



I primi due costumi esclusivi - Sentinella e la skin progressiva Rox - si sbloccano nel momento esatto in cui avviene l'acquisto del Pass, assieme a un bonus del 50% all'esperienza e uno del 60% per chi gioca in compagnia degli amici. I rimanenti cinque costumi vanno invece ottenuti salendo di livello, in base al seguente schema:



• Sentinella e Rox (Leggendari) - Livello 1

• Jonesy Bunker (Epico) - Livello 23

• Vega (Epico) - Livello 47

• Stratus (Epico) - Livello 71

• Demi (Epico) - Livello 87

• Venganza (Leggendario) - Livello 100



Rox, Vega e Venganza sono dei costumi progressivi, ovvero in grado di evolvere nel loro aspetto grazie al completamento di una serie di obiettivi ben specifici, come ottenere un certo quantitativo di punti esperienza, sopravvivere ad un numero preciso di avversari e completare le Sfide Settimanali. A proposito di queste ultime, sono ovviamente tornate con la medesima formula di sempre: sette sfide per ogni settimana, suddivise in quattro destinate ai soli possessori del Pass della Battaglia e tre accessibili a tutti i giocatori, con in palio le Stelle e i punti esperienza essenziali per progredire nel Pass.



L'intera comunità ha inoltre accesso anche alle Sfide Giornaliere, che si rinnovano ogni 24 ore, prevedono la medesima tipologia di ricompense e, generalmente, sono più semplici. Per i giocatori che non vogliono investire denaro vero, c'è il Pass Gratuito, ben più avaro in fatto di ricompense (ce ne sono solamente 18). La progressione, in ogni caso, può essere conservata e trasferita nel pass a pagamento, in caso di acquisto.



Ricordate le sfide Scoperta della passata stagione? E quelle Neve, Blockbuster e tutte le altre di quelle prime ancora? Ebbene, son tornate, solo che stavolta si chiamano Utopia. Il meccanismo alla base è lo stesso di sempre: ogni step richiede il completamento di tutte le prove di un certo numero di settimane. Al termine di ogni passaggio viene sbloccata una schermata di caricamento nella quale è celato un indizio sulla posizione di un oggetto misterioso (una Stella o da uno Stendardo). Il completamento di 55 sfide settimanali (obiettivo raggiungibile tra la settima e l'ottava) garantirà l'ottenimento di un costume leggendario misterioso, che verrà svelato più avanti nel corso della stagione.



La vera novità è tuttavia rappresentata dalle sfide Fortbyte. Si tratta di una serie di 100 chip collezionabili, disponibili esclusivamente per i possessori del Pass battaglia. Man mano che raccoglierete i Fortbyte, decifrerete un'immagine misteriosa che nasconde un importante segreto della stagione 9. A partire da oggi potete già andare alla ricerca di 18 Fortbyte. I rimanenti verranno sbloccati prossimamente, a cadenza giornaliera. Esattamente come i costumi e gli oggetti esclusivi, anche questi collezionabili spariranno al termine della Stagione 9 e non saranno più rinvenibili.

Mappa della Battaglia Reale

Pinnacoli Pendenti e Corso Commercio, le due location distrutte dall'eruzione del vulcano avvenuta durante l'evento Fortnite Unvaulting, sono tornate a nuova vita in forma futuristica. Al loro posto ora sorgono Neoinclinato, una metropoli con grandi grattacieli e luci proiettate verso il cielo, e Mega Mall, un grosso centro commerciale che fa impallidire i negozietti che c'erano prima.

Nel cratere vulcanico, svuotatosi dopo l'esplosione, adesso c'è l'Impianto a Pressione. A quanto pare, nel mondo di Battaglia Reale hanno già trovato un modo per sfruttare l'energia residua nel vulcano! La neve, nonostante i pronostici che la vedevano sciolta in vista dell'imminente inizio della stagione estiva, continua a ricoprire l'intera porzione sud-occidentale dell'isola. Anche la crepa nel muro ghiacciato di Picco Polare è ancora lì, dove l'avevamo lasciata al termine della passata stagione. Evidentemente, il prossimo grande evento di Fortnite Battaglia Reale si svolgerà proprio in questa zona. La parete di ghiaccio sembra destinata a crollare da un momento all'altro, esponendo alla luce del sole l'intero castello, ora sommerso, e chissà cos'altro.



L'isola è adesso disseminata di tunnel a vento chiamati Onde d'urto, che trasportano passivamente i giocatori lungo la corrente fornendo loro l'opportunità di spostarsi più velocemente da un punto all'altro della mappa. Durante lo spostamento, è possibile utilizzare i comandi direzionali per modificare la traiettoria o acquisire velocità aggiuntiva. All'uscita dal tunnel, la distanza di atterraggio dipende dalla velocità acquisita al suo interno. La cosa interessante è che anche i proiettili e i veicoli possono entrare nel tunnel! Oltre a questi ultimi, sono apparsi anche i Condotti d'Aria, oggetti ambientali che possono scagliare i giocatori a breve distanza e conferire immunità ai danni da caduta.

Armi e oggetti

La più grande novità della stagione è incarnata dal Fucile pesante da combattimento, un'arma semiautomatica con un caricatore da 10 proiettili che esplodono 9 pallettoni ciascuno. Questo fucile è caratterizzato da una rosa concentrata, una cadenza di fuoco elevata e un moltiplicatore dei danni critici alla testa pari a 1,70x. Durante la ricarica vengono introdotte nel caricatore due pallottole per volta. Può essere rinvenuto nelle varianti epica e leggendaria nel bottino a terra, nei forzieri, nelle consegne di rifornimenti e nei distributori automatici.

Epic Games ha anche colto l'occasione per effettuare alcuni bilanciamenti. Il danno base delle tre varianti del Fucile pesante tattico è stato aumentato da 66/70/74 a 71/75/79. Contemporaneamente, è stata diminuita la disponibilità della Pistola a tamburo (dal 16% al 7%) e dell'arco esplosivo (dall'1,2% al 0,7%). Per compensare l'aggiunta del nuovo Fucile pesante da combattimento, Epic Games ha deciso di rimuovere il Fucile a pompa classico. Assieme a quest'ultimo, sono stati riposti nel magazzino anche le Granate appiccicose, il Tesoro sepolto, la Trappola a dardo velenoso in magazzino, il Revolver con mirino, il Fucile d'assalto silenziato, il Fucile d'assalto termico e i palloni. Le Granate, invece, sono andate incontro al destino opposto e sono riapparse sul campo da combattimento.

Modalità Creativa

La modalità Creativa si è ulteriormente espansa con nuove funzionalità, prefabbricati e dispositivi che mettono a disposizione dei giocatori tantissime nuove opportunità di creazione. Tanto per cominciare, è stato aggiunto un set di prefabbricati ispirati alla nuova location Neonclinato, che possono essere utilizzati dagli utenti per donare un look futuristico alle proprie creazioni: ci sono edifici, oggetti, auto, ologrammi, marciapiedi, alberi, fiori e tutto il necessario per dar vita a location ricche e complete sulle isole a disposizione. A proposito di posti nei quali costruire, è stata aggiunta l'Isola dei prati, un luogo erboso e pianeggiante che misura 105x105 unità.

Il già variegato arsenale di Dispositivi si è ulteriormente ampliato con la Piattaforma Fluttuante e il Responsabile creature. La prima può essere posizionata dovunque e permette di costruire in aria. Il secondo, invece, consente di personalizzare gli attributi delle creature create dai Generatori: è possibile scegliere la tipologia (Fiera, Fiera rossa, Bruto, Bruto rosso, A distanza e Megabruto), il quantitativo di salute (da 1 a 5000), il punteggio (da 1 a 100), i danni inflitti ai giocatori (da 1 a 500) e i danni all'ambiente (da 1 a 500).



In aggiunta a tutto ciò, sono stati resi disponibili nella Modalità Creativa anche gli oggetti apparsi nella mappa della Battaglia Reale, come il Fucile pesante da combattimento e il Condotto d'Aria. In comandi di volo, inoltre, sono stati potenziati notevolmente: adesso è possibile scattare in modo da spostarsi ancor più velocemente, ed è stata introdotta un'opzione per modificare la velocità di volo base (0,5x, 1,0x, 1,5x, 2,0x, e 3,0x).

Salva il mondo

Nella componente PvE Salva il Mondo sono arrivati Wargames, una varietà di simulazioni impegnative e ad alto tasso di distruzione! Le simulazioni saranno presenti in tutti i biomi e con l'avanzare della stagione ne verranno aggiunte di nuove. Al momento ne sono disponibili quattro:



•Fatto a pezzi: un tornado sta devastando il forte. Questa simulazione provoca distruzione tra le strutture e scaraventa in aria giocatori e nemici.

•Punti Caldi: ci sono spaccature vulcaniche ovunque in questa simulazione: pozze di lava spuntano dal terreno, danneggiano le strutture e convertono i nemici nell'elemento Fuoco.

•Negato: in questa simulazione appaiono sempre più fenditure di anomalia attorno al punto di difesa. Restando troppo vicino a queste zone pericolose perderete energia e salute.

•Zona di sicurezza: lo scudo anti-Tempesta principale è abbassato, dovrete affidarvi a generatori di scudi portatili. Restate all'interno di una di queste bolle protettive o gli effetti della Tempesta vi colpiranno. I nemici distruggeranno per primi i generatori di scudi, quindi dovete proteggerli per bene.



Ciascuna simulazione prevede la difesa della base per almeno sette minuti, mentre sulla mappa possono essere recuperati i "Trucchi tempo", oggetti che riducono il timer dell'ondata. Nei Wargames è possibile tornare in vita solamente se rianimati dai compagni di squadra. Se tutti i partecipanti vengono messi KO, la partita finisce. Ciò significa che avete a disposizione una sola possibilità se giocate da soli.

La sfida, già bella tosta di per sé, può essere ulteriormente incrementata applicando uno dei nove modificatori a disposizione. "Nebbia in movimento", ad esempio, aggiunge nell'ambiente un folta nebbia che riduce la visuale e impedisce ai nemici di comparire sulla mini-mappa. "In trappola", invece, disabilita tutte le trappole, mentre "Esplosivi pesanti" fa esplodere gli avversari quando vengono eliminati. E così via.



La difficoltà e le ricompense dei Wargames sono basate sul più basso tra i livelli dei giocatori della squadra. Il livello della sfida aumenta man mano che più partecipanti si uniscono alla sessione. A rendere il tutto ancor più divertente ci pensano gli Incarichi evento e le Sfide Giornaliere, che consentono di ottenere numerose ricompense aggiuntive.



Le novità di Salva il Mondo non terminano qui! Sono state aggiunte anche le Storie dell'Aldilà, una serie di incarichi nei quali dovrete dare la caccia al mostro di Lok, una creatura diversa da qualunque cosa si sia mai vista a Casa base! Avrete inoltre la possibilità di scegliere tra due nuovi eroi: il Cavaliere nero Garridan e Luna Paleo.

Il primo è un nuovo costruttore mitico, acquistabile nel negozio eventi, che porta con sé il vantaggio di squadra "Frenesia cinetica" (sovraccarico cinetico si verifica una volta in più, richiede 3 costruttori con 3 o più stelle), l'abilità "Alla costruzione" (equipaggia un martello che infligge enormi danni fisici), il vantaggio "Impatto del Re" (aumenta del 33% l'impatto degli attrezzi) e il vantaggio comandante "Impatto del cavaliere++" (aumenta del 75% l'impatto degli attrezzi).



Luna Paleo, è la nuova Ninja dinosauro ottenibile completando gli incarichi dell Storie dell'Aldilà. Possiede il vantaggio standard "Artigli di dinosauro" (aggiunge 5,5% di salute attuale ai danni da arma da mischia) e il vantaggio comandante "Artigli di dinosauro++" (aggiunge 16,5% di salute attuale ai danni da arma da mischia).

Con il suo arrivo, è stato aggiunto anche il nuovo vantaggio squadra "Ritorno di fiamma", che si ottiene acquisendo un qualsiasi eroe dinosauro e si attiva quando ce ne sono due in formazione (rimuove tutto lo scudo e aumenta la salute massima di 200%).