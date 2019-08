Fortnite Stagione 10: Mappa, Pass della Battaglia e tutte le novità

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Lo scorrere del tempo è divenuto incredibilmente instabile nell'universo condiviso di Fortnite. Non a caso, la Stagione X è intitolata Eroi Senza Tempo: personaggi del passato sono rientrati in gioco in forma più smagliante che mai, e luoghi perduti hanno cominciato a riapparire sull'isola della Battaglia Reale, anche se in una forma differente da come la ricordavamo. La stagione appena cominciata ha tutta l'aria di essere una celebrazione dei primi due anni di Fortnite, costellati di successi ed eventi memorabili



Nonostante lo sguardo sia rivolto al passato, in ogni caso, non sono affatto mancate le novità. Tanto per cominciare il sistema di sfide al quale eravamo ormai abituati è stato completamente rivoluzionato. I classici incarichi settimanali sono spariti, sostituiti da un nuovo sistema di Missioni riservato ai possessori del Pass della Battaglia, e dalle Missioni a tempo accessibili a tutti quanti. L'isola è ora diventata terreno di caccia per il B.R.U.T.O., un nuovo e possente veicolo mech in grado di ospitare a bordo fino ad un massimo di due giocatori, uno alla guida, l'altro all'artiglieria. Le novità, in ogni caso, non terminano qui. Scopriamo nel dettaglio cosa di nuovo ha da offrire il titolo più celebre del momento!

Pass della Battaglia

Che stagione sarebbe senza un nuovo Pass della Battaglia? Squadra che vince non si cambia, e anche stavolta i ragazzi di Epic Games propongono un sistema di progressione basato su 100 livelli e che offre un numero ancora maggiore di ricompense, tra cui spiccano sette costumi esclusivi.



Le opzioni di acquisto sono le medesime di sempre: il Pass costa 950 V-Buck (9,50 euro), ma con 2.800 V-Buck (28 euro) è possibile acquistare il Bundle Battaglia che garantisce lo sblocco istantaneo dei primi 25 livelli, con le relative ricompense. I giocatori che non intendono sborsare un centesimo possono beneficiare del Pass gratuito, che tuttavia offre un numero limitato di ricompense (solamente 18, tra cui una manciata di V-Buck).

Com'è ormai consuetudine, tra gli sbloccabili del Pass a pagamento ci sono oggetti estetici d'ogni sorta, anche se i più ambiti sono ovviamente i costumi. A questo giro, tuttavia, non sono completamente nuovi: trattandosi di una stagione celebrativa, i primi sei rappresentano delle rivisitazioni di alcune delle skin più celebri degli ultimi due anni. Catalizzatore, ad esempio, altri non è che la variante femminile di Deriva, che faceva parte del Pass della Stagione 5. Lord-X è una reinterpretazione del Signore della Ruggine (Stagione 3), mentre il Viaggiatore Eterno rielabora il concept del Viaggiatore Oscuro (anch'esso in arrivo dalla Stagione 3). Cavaliere Ultima, sbloccabile al Livello 100 del Pass della Battaglia, è invece una skin completamente nuova.



• Lord-X (epico) e Catalizzatore (leggendario) - Livello 1

• Pinnacoteknica (Epico) - Livello 23

• Yond3r (Epico) - Livello 47

• Scintilla Suprema (Epico) - Livello 70

• Viaggiatore Eterno (Epico) - Livello 87

• Cavaliere Ultima (Leggendario) - Livello 100



Se dal punto di vista della quantità dei contenuti non si segnalano grossi cambiamenti rispetto al passato, lo stesso non può certamente dirsi del sistema di Sfide, che è stato completamente rivoluzionato. Ricordate gli incarichi giornalieri e settimanali? Ebbene, non ci sono più. Sono stati rimpiazzati dalle Missioni, riservate ai membri del Pass della battaglia. Sono composte da una serie di obiettivi a tema che forniscono ricompense come Stelle della battaglia, PE e oggetti estetici esclusivi. Ogni settimana, fino alla fine della Stagione X fissata per il 6 ottobre , ne verrà aggiunta una nuova. Attualmente ne sono disponibili tre, ovvero Road Trip, Equilibrio e Rissa Reale.



E per i giocatori che non intendono sborsare soldi per acquistare il Pass della Battaglia? Per loro ci sono le Missioni a tempo, aggiunte poco dopo il lancio della Stagione X per farsi perdonare l'iniziale eliminazione delle Sfide gratuite. Ciascuna Missione a tempo contiene 7 obiettivi che si sbloccano nel corso di una settimana e che forniscono ricompense di vario genere, tra cui Punti Esperienza, Stelle della Battaglia e una Schermata di Caricamento. Viene sbloccato un obiettivo ogni giorno e la missione scade dopo 7 giorni. Pertanto, dovete assicurarvi di completare tutti gli obiettivi di una data settimana prima che il settimo giorno finisca. Ogni settimana verrà aggiunta una nuova Missione a tempo.

Mappa della Battaglia Reale

La più grande novità della mappa di gioco è senz'altro rappresentata dal ritorno di Magazzino Muffito, storica location distrutta oltre un anno fa in seguito allo schianto del meteorite, poi ribattezzata Sprofondo Stantio. Nelle stagioni successive è mutata più e più volte, ma adesso sono tornati i tre iconici magazzini di colore blu, grigio e rosso, che i veterani della Battaglia Reale ricordano molto bene. Assieme ad essi sono tornati anche le fabbriche e persino lo stesso meteorite, bloccato in aria in una sorta di stasi, a dimostrazione del fatto che nell'isola dell Battaglia Reale il tempo ha cominciato a fare quello che gli pare.

Intanto, dopo l'esplosione di energia che ha dato il via alla Stagione X, la sfera continua a stazionare a Sponde del Saccheggio con un mucchio di detriti che le orbitano intorno. Nel bel mezzo dell'isola c'è ancora lo scheletro di Doggus, il gigantesco mostro sconfitto dal mech costruito nell'Impianto a pressione durante l'epico scontro che ha ravvivato la Stagione 9. Attorno alla carcassa stanno ora crescendo dei bellissimi alberi di colore rosso.



Segnaliamo, infine, un indizio sembrerebbe suggerire il ritorno di Rapide Rischiose, un'altra area storica originariamente situata dove adesso sorge Scalini Scatenati. In questa zona è apparso un cinema rudimentale, con uno schermo e due sedie per gli spettatori. Ciò che rende il tutto davvero interessante è la presenza di un cartello segnaletico di Rapide Rischiose, che sembra anticipare il ritorno della location.

Armi, veicoli e oggetti

La patch 10.0 che ha dato il via alla Stagione X non ha introdotto nessun'arma nuova di zecca. Poco male, considerato che negli ultimi mesi ne sono state aggiunte diverse. In compenso, ha segnato il debutto di un nuovo peculiare veicolo, il B.R.U.T.O., un vero e proprio mech pilotabile da un massimo di due giocatori. Uno controlla il movimento, l'altro invece gestisce l'artiglieria pesante. Il B.R.U.T.O. può essere guidato anche da una sola persona, che in tal caso deve alternarsi tra la guida e le armi a seconda della situazione.



Il mech può scattare, effettuare un Super Salto e piombare sulle strutture e i nemici. Le bocche da fuoco a disposizione sono due: il Fucile Pesante ha un caricatore da 10 colpi, infligge 50 punti danni e possiede un moltiplicatore dei colpi alla testa pari a 1,5x; il Lanciamissili è in grado di sparare fino a 10 missili in contemporanea, che possono essere caricati mantenendo premuto il grilletto. Il B.R.U.T.O. può anche fare affidamento su una meccanica nuova di zecca, lo Scudo Supplementare, che crea una protezione temporanea della durata di 5 secondi al prezzo di 200 materiali.

Con il tempo Epic Games ha introdotto molte opzioni di mobilità, ma con l'inizio della Stagione X ha optato per un'inversione di rotta, specialmente dopo l'introduzione del mech. Pertanto, sull'isola non troverete più la Girosfera e il Quad annientatore, entrambi finiti nel deposito. Alla stessa sorte è andato incontro anche l'oggetto Ri-schieramento dei deltaplani, anche se quest'ultimo è sopravvissuto nelle modalità con grandi squadre.



Segnaliamo inoltre che durante la Stagione X dovrete fare a meno anche di Pistola a focile, Bomba ombra, Fucile di precisione semiautomatico, Fucile d'assalto tattico, Torretta montata e Attacco aereo, tutti riposti nel magazzino a tempo indeterminato.

Modalità Creativa

La Modalità Creativa è stata aggiornata con numerose opzioni che consentiranno ai giocatori più creativi di personalizzare le proprie partite ancora più a fondo. Tanto per cominciare è stata introdotta l'Isola Griglia, un'area piatta situata al livello dell'oceano coperta nella sua interezza da una griglia quadrettata che consente di misurare più facilmente gli edifici. Il centro dell'isola è indicato da un quadretto bianco.

Adesso, inoltre, i giocatori possono replicare la tempesta dell'ondata 10 di Battaglia reale con il Telecomando Tempesta avanzata e di personalizzare il numero di fasi, o fasi specifiche, con il Segnalatore Tempesta Avanzata. Si segnala inoltre l'introduzione della Zona Smilitarizzata, un'area nella quale un giocatore non può sparare con un'arma, brandire un piccone, lanciare una granata o usare oggetti, e l'aggiunta di nuove opzioni di Rotazione della squadra.



Ad ulteriore riprova del possibile ritorno di Rapide Rischiose nella Battaglia Reale, nella Modalità Creativa sono inoltre stati inseriti prefabbricati, gallerie ed oggetti ispirate a questa storica location.

Salva il Mondo

In Salva il Mondo è stato introdotto un arco narrativo inedito intitolato "Mettiti in marcia!", ovvero un nuovo pretesto per mandare i giocatori in giro a seminare distruzione ed annientare nemici. L'obiettivo di questa nuova avventura è quello di aiutare Quinn a raggiungere la stazione radio e trasmettere la sua canzone dell'estate preferita.

La combriccola, composta da un massimo di quattro giocatori, parte senza attrezzatura e rifornimenti e viaggia su un hover-furgone. Lungo il cammino è chiamata a portare a termine quattro obiettivi casuali: coloro che finiscono KO devono attendere che il resto della squadra raggiunga o completi un obiettivo per rientrare in partita; se la salute di tutti si azzera il viaggio finisce, tuttavia i giocatori guadagneranno ricompense in base al numero di obiettivi completati.



La Stagione X ha anche segnato il debutto dell'atteso Armadietto in Salva il Mondo! D'ora in avanti i giocatori potranno usare emote, pacchetti musica e schermate di caricamento. Al momento, l'armadietto è condiviso con la Battaglia Reale, pertanto se viene modificato in una modalità, subirà dei cambiamenti anche nell'altra. Con i prossimi aggiornamenti verranno supportate anche le altre tipologie di oggetti estetici.

In Salva il Mondo adesso funzionano tutti i tipi di emote: danze, emoticon, spray e giocattoli. È possibile assegnare fino a 6 emote nell'Armadietto per accedervi rapidamente con la ruota delle emote. Per usare le altre è sufficiente scorrere la ruota verso l'alto o verso il basso. Tutti i giocatori che hanno accesso a Salva il mondo manterranno "Cavalca il Pony" e "Mosse da ballo". La prima delle due verrà inoltre assegnata a tutti coloro che acquisteranno uno dei Pacchetti Fondatore.



In aggiunta a tutto ciò, l'eroe Stella Ammantanata ha fatto il suo debutto nel Negozio dell'evento. Questo Ninja mitico usa gli shuriken, il calcio rotante e il fumogeno per per abbattere rapidamente gli Abietti. Possiede i seguenti vantaggi:



• Vantaggio squadra - Andata e ritorno: gli Shuriken tornano indietro, infliggendo ulteriori danni sulla strada del ritorno. Richiede 2 Ninja di rarità leggendaria o superiore;

• Vantaggio standard - Fan delle stelle: lancia tutti gli shuriken insieme in una traiettoria ad arco. Aggiunge 1 stella in più;

• Vantaggio Comandante - Fan delle stelle +: lancia tutti gli shuriken insieme in una traiettoria ad arco. Aggiunge 3 stelle in più.



Menzioniamo, infine, alcune modifiche all'interfaccia utente. Le mappe di gioco Scudo anti-Tempesta Montespago e Maniero di Vinderman sono state centrate, mentre le armi da mischia adesso posseggono tutte un'icona unica.