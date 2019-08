Fortnite Stagione 10: Pass Battaglia, Missioni gratuite, Prestigi

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

La Stagione 10 di Fortnite verrà ricordata come una delle season più rivoluzionarie del battle royale di Epic Games. Oltre ad aver introdotto diverse novità in termini di contenuti, ricompense e struttura della mappa, la Stagione X ha stravolto il sistema delle Sfide settimanali e giornaliere, rimpiazzandolo con quelle delle Missioni a tema e dei Prestigi, particolari sfide a tema riservate solo ai possessori del Pass Battaglia. Per fortuna, Epic ha deciso di aggiungere in un secondo momento le Missioni a tempo, una serie di sfide accessibili anche ai giocatori che possiedono solo il Pass gratuito. Si tratta di un sistema che all'inizio può creare un po' di confusione, ed è per questo che abbiamo deciso di fare chiarezza spiegandovi tutto quello che c'è da sapere sul Pass Battaglia, sulle Missioni, sui Prestigi e sulle ricompense della Stagione 10 di Fortnite.

Pass Battaglia e Pass gratuito

Il funzionamento del Pass Battaglia è rimasto pressoché invariato. Come visto nelle stagioni precedenti, il Pass costa 950 V-Buck (9,50 euro) ed è composto da 100 livelli da scalare per ottenere una serie di ricompense eclusive, tra cui spiccano i seguenti sette costumi:



Lord-X (epico) e Catalizzatore (leggendario) - Livello 1

Pinnacoteknica (Epico) - Livello 23

Yond3r (Epico) - Livello 47

Scintilla Suprema (Epico) - Livello 70

Viaggiatore Eterno (Epico) - Livello 87

Cavaliere Ultima (Leggendario) - Livello 100

Per salire di livello nel Pass Battaglia bisogna guadagnare Punti Esperienza completando le varie attività del gioco, a partire dalle nuove Missioni. Se non disdegnate sborsare qualche soldo in più per salire di livello velocemente, potete optare per l'aquisto del Bundle Battaglia venduto a 2.800 V-Buck (28 euro), uno speciale pacchetto che garantisce lo sblocco istantaneo dei primi 25 livelli e delle relative ricompense.

In alternativa, se non avete nessuna intenzione di mettere mano al portafogli, potete sempre accontentarvi del Pass gratuito incluso in Fortnite Battaglia Reale. A differenza di quello a pagamento, il Pass gratuito non consente l'accesso alle Missioni a tema, e permette di ottenere solo un numero limitato di ricompense e una manciata di V-Buck, senza la possibilità di sbloccare le ambite skin della Stagione 10. I possessori del Pass gratuito, tuttavia, potranno partecipare alle Missioni a tempo nel corso delle varie settimane.

Missioni a tema e Prestigio

Le Missioni a tema e le Missioni Prestigio hanno preso il posto delle vecchie Sfide settimanali e giornaliere, rappresentando le attività principali con le quali è possibile guadagnare Punti Esperienza, Stelle della Battaglia e ricompense varie. Come accennato in precedenza, per accedere a queste missioni sarà necessario possedere il Pass Battaglia della Stagione 10. In caso contrario, infatti, le uniche sfide che potrete affrontare saranno le Missioni a tempo, delle quali vi parleremo più in dettaglio nel prossimo paragrafo.

Come funziona il nuovo sistema di Missioni a tema? Lo abbiamo visto con il debutto della Stagione 10: ogni giovedì verranno proposti dei nuovi set di Missioni da completare, caratterizzati da un tema specifico. Nella prima settimana, per esempio, abbiamo affrontato le Missioni Road Trip e le Missioni Rissa Reale. Diversamente dalle vecchie Sfide settimanali, gli interi set di Missioni a tema saranno disponibili solo per i possessori del Pass Battaglia, e non includeranno nessuna missione accessibile ai giocatori muniti del solo Pass gratuito. Anche se avete acquistato il Pass Battaglia, e con esso il diritto di partecipare alle Missioni a tema e Prestigio, va comunque segnalato che non sarà possibile completarle tutte da subito.

Le Missioni a tema e le Missioni Prestigio, infatti, andranno sbloccate in modo progressivo. Le prime tre missioni del set saranno disponibili da subito, mentre per accedere alle altre quattro dovrete prima completare quelle precedenti. Una volta che avrete portato a termine tutte e sette le Missioni a tema del set base, sarete finalmente in grado di affrontare le Missioni Prestigio. Queste ultime sono disponibili per ogni set di Missioni a tema, e si propongono come varianti più difficili delle sette missioni del set base.

Per fare un esempio, una delle missioni Road Trip della prima settimana richiedeva di visitare una testa di Durr Burger, un Dinosauro e una testa di pietra in diverse partite, mentre l'equivalente Prestigio imponeva di visitare queste strutture nell'arco di un singolo match. Come è facile intuire, le Missioni Prestigio richiedono più impegno e promettono ricompense migliori, consentendo di salire di livello più rapidamente nel Pass Battaglia.

Missioni a tempo gratuite

Per farsi perdonare l'iniziale eliminazione delle sfide gratuita, Epic Games ha deciso di aggiungere in un secondo momento le Missioni a tempo, di fatto le uniche missioni che possono essere affrontate anche da chi non possiede il Pass Battaglia a pagamento.

Ogni Missione a tempo propone 7 obiettivi da sbloccare nel corso di una settimana, al fine di ottenere ricompense di vario genere come Punti Esperienza, Stelle della Battaglia e una Schermata di Caricamento speciale. Le Missioni a tempo hanno una durata di 7 giorni, e ciascuno dei 7 obiettivi da completare viene reso disponibile a distanza di 24 ore dal precedente. Pertanto, i giocatori devono assicurarsi di completare tutti gli obiettivi di una data settimana prima che il settimo giorno finisca. Ogni settimana verrà aggiunta una nuova Missione a tempo che tutti i giocatori di Fornite potranno completare entro 7 giorni.