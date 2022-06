Fortnite Stagione 3: Darth Vader e Indiana Jones invadono il Battle Royale

Disponibile per Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Che piaccia o meno, Fortnite Battaglia Reale è il re indiscusso degli eventi in diretta e, con Collisione, Epic Games non ha fatto che ribadirlo per l'ennesima volta. Durante l'epica battaglia tra i Sette e l'Ordine Immaginario che ci ha fatto vivere uno scontro ricco di richiami ai più movimentati episodi dei Power Rangers, abbiamo dato una dura lezione alla fazione della Dottoressa Slone ma la guerra è tutt'altro che finita. Poco prima che Fondazione e Jones in versione looper si gettassero nel Punto Zero, abbiamo finalmente visto il volto di Geno, il vero burattinaio dell'Ordine Immaginario e probabilmente il prossimo nemico che i sopravvissuti dell'isola affronteranno.



Dopo ore di attesa durante le quali Epic ha dato sfoggio delle potenzialità del suo Unreal Engine 5 (la musica della schermata mostrata per tutta la notte è stata accompagnata da musica lo-fi generata proceduralmente dal sistema Quartz), la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 3 è finalmente iniziata con tante novità e un nuovo crossover con Star Wars.

Arriva l'Oscuro Signore dei Sith

Al centro di In Sintonia - questo è il nome della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 3 - troviamo come sempre il Pass Battaglia, che per la prima volta in assoluto accoglie personaggi provenienti da due brand completamente diversi tra loro e non è monotematico.

I protagonisti assoluti dell'aggiornamento sono infatti Darth Vader, protagonista di una simpatica gag nel trailer ufficiale della stagione, e Indiana Jones.



Ecco di seguito tutte le skin che si possono sbloccare con l'acquisto del nuovo Battle Pass:

• Evie: si sblocca acquistando il Pass Battaglia (gli stili aggiuntivi, Couture Fratellanza e Couture Neon, si sbloccano a Pagina 2 e a Pagina 9)

• Snap: si sblocca nella Pagina 1 (gli stili extra si ottengono con gli Incarichi Snap)

• Adira: è la skin della Pagina 3 (lo stile aggiuntivo Infiltratrice fa parte della Pagina 4)

• Cavalcatempesta: può essere sbloccato nella Pagina 5 (la versione Mastino della Tempesta è nella Pagina 7 del pass)

• Malik: fa parte delle ricompense della Pagina 6 (lo stile extra Sublime è invece nella Pagina 7)

• Sabina: è la skin principale della Pagina 8 (lo stile aggiuntivo Brace Ardente si sblocca a Pagina 9)

• Darth Vader: è la skin che si può sbloccare al raggiungimento del Livello 100 e si trova a pagina 10 del pass

• Indiana Jones: si tratta del costume ‘segreto', potrà essere sbloccato tra qualche settimana al completamento di un set di sfide



La schermata di Indiana Jones presenta anche una seconda pagina di ricompense di cui non si conosce ancora alcun dettaglio. Non è da escludere che Epic Games abbia deciso di non dedicarla ad una seconda versione di Indiana Jones ma ad un altro personaggio al quale Harrison Ford ha prestato il volto, ovvero Han Solo.

In questo modo si andrebbe ad aggiungere al roster un altro importante eroe della saga di Guerre Stellari. Per quello che riguarda invece l'immancabile skin personalizzabile della stagione, in questo caso ci troviamo di fronte al folle Snap: si tratta a tutti gli effetti di un'action figure di cui potremo sbloccare teste, braccia, busti e gambe per dare vita alle combinazioni più strambe.



Se c'è un elemento che invece resta invariato, quello è il prezzo del biglietto: con i classici 950 V-Bucks vi porterete a casa la versione standard del pass, invece con un totale di 2.850 V-Bucks (950 + 1900) avrete accesso al pacchetto contenente la versione premium del pass e 25 salti di livello, così da avere un piccolo boost per raggiungere prima il livello 100 e sbloccare Darth Vader.

Tra montagne russe e funghi blu

Pur non essendo rivoluzionaria in termini di gameplay, la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 3 porta una ventata d'aria fresca alla mappa, che è stata in parte modificata per ospitare una serie di luoghi d'interesse che rispecchiano il tema ‘chill' della stagione.

La porzione sinistra occidentale della mappa è ora un enorme parco giochi caratterizzato da colori accesi (forse troppo) e attrazioni di ogni tipo che i giocatori possono sfruttare anche per muoversi più agilmente grazie al ritorno della Girosfera, il veicolo dotato di rampino che è perfetto per chi vuole divertirsi sulle rotaie che circondano Tana Strana (l'ex Caverna di Comando). Sempre a proposito di movimento, i giocatori possono ora saltare in sella a cinghiali e lupi, i quali non sono più solo una fonte di consumabili ma anche cavalcature sulle quali seminare morte e distruzione in movimento. Se avete già visto lo splendido albero spuntato in corrispondenza di Cascate della Realtà, sappiate che questo non è unico nel suo genere e ai sopravvissuti è concessa la possibilità di piantare i suoi semi per ottenere armi sempre più potenti (persino mitiche), a patto che tale pianta venga curata partita dopo partita. Si tratta questo di un altro elemento facente parte di quello che potremmo definire metagame, inaugurato con l'introduzione delle tende.



Parlando invece delle novità in termini di loot, d'ora in poi i giocatori potranno trovare in giro per la mappa tre nuovi strumenti di morte che vanno ad ampliare l'arsenale del battle royale gratis. Si parte con il Fucile da tiratore designato, per gli amici DMR, che è un fucile a metà tra un'arma di precisione e un AR, garantendo un'elevata gittata e una discreta cadenza di fuoco al netto di un danno minore se paragonato a quello dei fucili da cecchino. Il Fucile pesante a due colpi è invece un nuovo shotgun dal grande potere d'arresto e il cui caricatore ospita solo ed esclusivamente due cartucce.

Si chiude il cerchio con il Fucile d'Assalto Martello, un'arma completamente opposta al DMR per via dell'elevata cadenza di fuoco e del rinculo smodato. L'ultima novità è invece indirizzata a tutti quei furbetti che negli ultimi mesi utilizzavano lo stratagemma della pesca per sopravvivere nella Tempesta e fare punti facili persino nelle competizioni. Per mettere i bastoni tra le ruote a questi giocatori, il team di sviluppo ha introdotto una meccanica chiamata Mal di Tempesta, la quale aumenta sensibilmente il danno a chi resta troppo tempo nella nube viola, così da impedirgli di sopravvivere a suon di kit medici, succo slurp e flopper.



Sembrerebbe quindi che questa terza stagione non sia altro che un filler per le novità in arrivo in autunno, momento nel quale la trama andrà finalmente avanti e sarà accompagnata - si spera - da novità più consistenti in termini di gameplay. Non dimentichiamoci inoltre che la separazione di Fondazione e Jonesy dal resto del gruppo non è affatto casuale, poiché è proprio nel loro viaggio che i due personaggi dovrebbero incontrare Spider-Man e dare il via alle avventure narrate nella serie a fumetti Fortnite x Marvel Guerra Zero, il cui primo numero arriverà a giorni nelle fumetterie di tutta Italia.