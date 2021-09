Fortnite Stagione 8: arrivano Carnage e i mostri del ViceVerso

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

L'Operazione Cieli di Fuoco, la quale ha chiuso ufficialmente la Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2, non è andata nel migliore dei modi. Sebbene l'evento sia stato spettacolare e ricco d'azione, gli abitanti dell'isola del battle royale hanno distrutto la Nave Madre a caro prezzo: sul velivolo alieno si nascondevano infatti centinaia di "Cubi Kevin" che con la deflagrazione sono finiti sull'isola, creando tanti piccoli crateri e aprendo un varco dimensionale sul ViceVerso, una dimensione alternativa dalla quale stanno arrivando delle mostruose creature. Sembra quindi che anche questa volta Epic Games abbia trovato il modo di stravolgere il gameplay del suo titolo principale senza però andare in contrasto con la componente narrativa. Scopriamo quindi tutte le novità di questa Stagione 8.

Let there be Carnage

Al centro della Stagione 8 di Fortnite Capitolo 2 troviamo ovviamente il nuovo Pass Battaglia Stagione 8, che per il momento non sembra deludere le aspettative. Rispetto alle passate stagioni, pare che gli sviluppatori abbiano voluto sbizzarrirsi e creare alcune skin che definiremmo quasi fuori di testa e tra le quali troviamo ovviamente Fabio Foltachioma, un cavallo antropomorfo dalla criniera arcobaleno, e Cartonno, un pesce ispirato ai cartoni degli anni '30 che, proprio come Kimera nella scorsa stagione, può essere personalizzato con una miriade di colorazioni alternative grazie ai collezionabili sparsi per l'isola.

Non meno folle è J.B. Scimpanski, uno scimmione in tuta spaziale che sembra avere un ruolo primario nella lotta alle anomalie che si sono venute a creare a causa dei Cubi Kevin sparsi in giro per l'isola. Non temete però, poiché nel pass vi sono anche delle skin più seriose come la bellissima Charlotte, una guerriera armata di katana, e il protagonista assoluto della Stagione 8: Carnage (ecco come sbloccare la skin di Carnage in Fortnite). I rumor degli scorsi mesi si sono alla fine concretizzati e a circa un mese dall'arrivo nelle sale di Venom: La Furia di Carnage, ecco che il simbionte rosso ha preso d'assalto il titolo Epic Games, aggiungendosi alle già numerose skin Marvel messe in vendita nel negozio oggetti.

Sembra ormai che tra la software house e Disney vi sia ben più di un semplice accordo e non escludiamo che nei prossimi mesi arriveranno decine di altri elementi cosmetici ispirati ai più celebri personaggi della scuderia della casa delle idee. Dopo tutto a breve arriverà su Disney+ la serie TV dedicata ad Occhio di Falco e le probabilità che il supereroe riceva un set tutto suo sono piuttosto elevate.



Senza dilungarci troppo in previsioni, ecco tutte le nuove skin di Fortnite Stagione 8 disponibili acquistando il Pass Battaglia:



• Charlotte - Si ottiene semplicemente acquistando il Pass (i vari stili aggiuntivi si sbloccano nelle pagine successive)

• Cartonno - Pagina 1 (come Kimera, la skin può essere personalizzata acquistando colorazioni extra)

• Kor - Pagina 4 (gli stili aggiuntivi sono nelle Pagine 5 e 6)

• Fabio Foltachioma - Pagina 5 (il primo dei suoi stili extra si trova a Pagina 6)

• J.B. Scimpanski - Pagina 7 (lo stile Nebulosa Rosa si trova a Pagina 9)

• Torin - Pagina 8 (l‘emote integrata per la trasformazione, Traslazione ViceVersa, si ottiene nella Pagina 9)

• Carnage - Pagina 10



Per ottenere le skin occorre anche questa volta accumulare Stelle della Battaglia, risorsa che viene data ai giocatori ad ogni livello (5 Stelle ad ogni level up) e che può essere spesa nelle 10 pagine del pass. Se questo aspetto del gioco è rimasto invariato, ad essere stata rivoluzionata sensibilmente è la struttura delle sfide settimanali e giornaliere. D'ora in poi i giocatori potranno attivare incarichi multi-fase parlando con gli NPC, il cui numero andrà aumentando nel corso della stagione. Questo significa che le classiche sfide settimanali non esistono più e la scheda punti propone ogni 7 giorni tre semplici incarichi, ciascuno dei quali permette di ottenere 60.000 XP. Insomma, i modi per livellare sono completamente diversi nella Stagione 8.

Il costo del pass non è cambiato di una virgola rispetto alle precedenti stagioni ed è come sempre di 950 V-Buck per la versione standard e 2.800 V-Buck per quella premium, grazie alla quale i giocatori possono partire subito dal livello 25 e sbloccare con il minimo sforzo la variante di Charlotte. Nel caso in cui doveste acquistare la versione standard del pass potrete comunque approfittare di uno sconto per i primi 25 livelli acquistati, i quali vi costeranno solo 1.800 V-Buck e, per la prima volta in assoluto, potranno essere riscattati in qualsiasi momento della stagione.

È l'ora della Kevolution

L'impatto dei Cubi Kevin non ha portato grossi stravolgimenti a Fortnite, i cui punti d'interesse restano invariati poiché i Rapitori sono finiti in aree prima vuote oppure occupate dalla vegetazione. Ciò non significa però che non vi siano novità in termini di gameplay, poiché l'apertura di varchi sul ViceVerso permette ai giocatori di trovare in ogni partita un luogo della mappa il cui nome è colorato in arancione: ciò significa che atterrando in questo punto si possono trovare creature controllate dall'IA e le armi ViceVerso, ovvero il fucile e la mitragliatrice. In questi luoghi si possono anche raccogliere Frammenti di Cubo, il nuovo materiale per il crafting che sostituisce i Naniti Alieni e permette di creare le nuove armi.

Chi vuole affrontare orde di mostri può anche gettarsi in un'Anomalia, varchi sparsi in vari punti della mappa che permettono ai giocatori più coraggiosi di sfidare il nemico proveniente da un'altra dimensione e ricavarne del prezioso loot. Oltre alle bocche da fuoco del ViceVerso i giocatori possono mettere le mani anche su qualche vecchia conoscenza che per l'occasione è stata estratta dal magazzino, ovvero il fucile di precisione automatico, la fiocina, il fucile pesante a carica pressurizzato e il fucile d'assalto silenziato.



Non è però finita qui, poiché la Stagione 8 include una funzionalità davvero particolare che gli sviluppatori chiamano eventi globali: periodicamente verranno proposti ai giocatori dei gadget e delle armi che potrebbero tornare dal magazzino e sarà possibile depositare dei lingotti d'oro per votare. In questo modo ci saranno dei sondaggi attraverso i quali saranno gli stessi utenti a decidere come andrà evolvendosi la stagione.

Insomma, le novità in questa Stagione 8 non mancano e sembra che Epic Games abbia ancora qualche asso nella manica, dal momento che in futuro potremo mettere le mani su nuove armi ViceVersa e scoprire maggiori dettagli sulla misteriosa Regina, personaggio della pericolosa dimensione alternativa che potrebbe avere un ruolo nei prossimi eventi.