Fortnite Stagione 9: tutte le skin esclusive del Pass della Battaglia

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Formula che vince non si cambia: per l'ennesima volta, con il lancio della Stagione 9 di Fortnite, Epic Games ha messo a disposizione dei suoi giocatori più affezionati un Pass della Battaglia a pagamento, che al prezzo di 950 V-Buck (9,50 euro) offre ben 100 livelli di scalare e un numero ancor maggiore di ricompense da sbloccare. Ce n'è, ovviamente, per tutti i gusti: balletti, picconi, deltaplani, spray, scie, coperture, schermate di caricamento, V-Buck extra, XP bonus, piccoli amici e, soprattutto, 7 costumi esclusivi che non faranno mai la loro comparsa nel negozio degli oggetti tradizionale.



La selezione di skin operata a questo giro, probabilmente, è meno eclettica del solito: non ci sono banane giganti e dragoni ninja, ma potrete ugualmente consolarvi con un robot a forma di pollo e un uomo delle caverne con una barba chilometrica. Ciò che rende davvero interessanti questi costumi, oltre alla loro unicità, è la possibilità di farle evolvere. La maggior parte di essi possiede stili e oggetti esclusivi che possono essere sbloccati portando a termine dei compiti ben precisi. Per rendervi la vita più semplice, in questo articolo andremo alla scoperta di tutte le skin del nuovo Pass della Battaglia, e illustreremo nel dettaglio come potenziarle.



Sentinella (livello 1)

Ecco il robot simile ad un pollo di cui parlavamo prima! Sentinella è un costume di livello leggendario che viene sbloccato al momento dell'acquisto del Pass della Battaglia, assieme a Rox (ci arriviamo dopo), un bonus del 50% all'esperienza e un bonus del 60% per chi gioca in compagnia degli amici. Nonostante abbia le sembianze di un volatile che di eroico ha ben poco, Sentinella combatte per il bene e non si tira indietro dinanzi a nessuna difficoltà. Peccato, tuttavia, che possegga un lato malvagio. Raggiungendo il livello 99 del Pass della Battaglia, infatti, è possibile sbloccare la variante Oscura della skin, ancor più minacciosa!



La skin Sentinella non è progressiva, ma può ugualmente essere abbellito con un dorso decorativo chiamato Ala Rovente, per il quale è necessario collezionare 10 Fortbyte, e l'emote Propulsori di Salto, che ne richiede invece 20.



Rox (livello 1)

Rox, esattamente come Sentinella, viene sbloccata al livello 1, quindi nel momento esatto in cui viene acquistato il pass. A differenza del suo collega pollo, questa supereroina è progressiva e ha a disposizione diversi stili, oggetti e colori sbloccabili, secondo tale schema:



• Piccone Harmonic Axes: colleziona 45 Fortbyte

• Costume fase 2: ottieni 10.000 punti esperienza

• Costume fase 3: ottieni 50.000 punti esperienza

• Costume fase 4: ottieni 100.000 punti esperienza

• Costume fase 5: ottieni 200.000 punti esperienza

• Colore blu: completa 10 sfide settimanali

• Emote Peace Out: completa 20 sfide settimanali

• Colore viola: completa 30 sfide settimanali

• Colore giallo: colleziona 5 Fortbyte

• Colore arancione: colleziona 15 Fortbyte

• Colore verde: colleziona 25 Fortbyte

• Colore nero: colleziona 35 Fortbyte



In aggiunta a questi, ci sono anche altri oggetti appartenenti al medesimo set (Stile cielo) che possono essere ottenuti progredendo nel Pass del Battaglia. Al livello 15 c'è il deltaplano Rotazione Turbo, mentre al livello 55 è possibile sbloccare il piccone VOX.

Al 28 c'è il piccolo amico KYO, che può a sua volta arricchirsi con nuove colorazioni raggiungendo determinati livelli: viola (46), nero (60) e arancione (74).



Jonesy Bunker (livello 23)

Jonesy Bunker è un uomo d'altri tempi che è riuscito a sopravvivere all'eruzione del vulcano rifugiandosi in un bunker assieme a Bananita. Il tempo trascorso senza avere contatti con il mondo esterno l'ha scosso notevolmente, oltre a renderlo sudicio!



Questa skin non possiede stili aggiuntivi, ma può essere arricchita con altri oggetti del medesimo set (I giorni del bunker): il piccone Fauci Feroci sbloccabile al livello 7 del Pass della Battaglia (al 23 c'è anche uno stile aggiuntivo ottenibile con 30 Fortbyte), la copertura reattiva Maturo (livello 19 del pass) e il dorso Mantella Banana (colleziona 40 Fortbyte).



Vega (livello 47)

VEGA è una cacciatrice di taglie che pensa solamente ai propri interessi. È una skin reattiva che possiede due stili aggiuntivi: Rosso (sopravvivi a 7.500 avversari) e Turchese (raccogli 50 Fortbyte) avversari.



Anche Vega, come gli altri, possiede degli oggetti aggiuntivi sbloccabili portando a termine delle sfide: il dorso Borsa Emergenze (sopravvivi a 2.500 nemici) e lo strumento di raccolta Revoker (raccogli 55 Fortbyte).



Stratus (livello 71)

Stratus non ha paura di niente, neppure di affrontare la tempesta. Non a caso, è una skin reattiva: sull'avambraccio sinistro indossa uno dispositivo che mostra la mappa dell'isola e la posizione della tempesta in tempo reale!



Stratus può essere abbellita sbloccando gli altri oggetti del set Predatori di tempeste: il deltaplano Aizza Brezza (colleziona 60 Fortbyte) e il dorso Zaino Tracker (colleziona 65 Fortbyte). Lo zaino è reattivo, e mostra anch'esso l'isola in tempo reale!



Demi (livello 87)

Demi non è né reattiva né progressiva, ma compensa queste mancanze con tanto, tanto carisma. Il suo braccio destro, infatti, è meccanico, ed è infuso con il potere del drago!



Come gli altri costumi, anche Demi possiede degli oggetti aggiuntivi sbloccabili tramite delle sfide. Per il piccone Falce Scarlatte bisogna recuperare 70 Fortbyte, mentre per il dorso Lama Scarlatta ne servono 75.



Venganza (livello 100)

Venganza è la skin più ambita del lotto, e nella sua forma più evoluta ricorda per certi versi Cayde-6 di Destiny. Come Rox, è progressiva e possiede numerosi stili, oggetti e colori sbloccabili:



• Costume fase 2: ottieni 20.000 punti esperienza

• Costume fase 3: ottieni 75.000 punti esperienza

• Costume fase 4: ottieni 150.000 punti esperienza

• Costume fase 5: ottieni 250.000 punti esperienza

• Colore cappuccio arancione: completa 45 sfide settimanali

• Dorso decorativo Punizione: completa 55 sfide settimanali

• Colore costume arancione chiaro: completa 65 sfide settimanali

• Colore cappuccio blu neon: sopravvivi a 1.000 avversari

• Piccone Mecha-ascia: sopravvivi a 5.000 nemici

• Colore costume grigio scuro: sopravvivi a 10.000 avversari

• Colore cappuccio verde neon: colleziona 80 Fortbyte

• Colore costume bianco: colleziona 85 Fortbyte

Non è inita qui! Ci sono anche altri oggetti appartenenti al medesimo set (Vestiti a dovere). Stiamo parlando del deltaplano Vendicatore (livello 79 del Pass della Battaglia), della Scia di Plasma (livello 89) e della copertura animata Sovraccarico di potenza (livello 97)



Skin misteriosa delle sfide Utopia

Le Sfide Utopia hanno sostituito le Sfide Scoperta della passata stagione, e come sempre mettono in palio una skin misteriosa. A questo giro, tuttavia, la modalità di ottenimento del costume leggendario risulta essere differente. Non bisogna completare le sfide settimanali, bensì collezionare la bellezza di 90 Fortbyte!

Solitamente bisogna attendere almeno 7 settimane per sbloccare la skin misteriosa, ma questa volta le cose potrebbero andare un po' diversamente. Tutto dipenderà dalla velocità con la quale Epic Games renderà disponibili i Fortbyte.