Forza Motorsport 7 a 4K e 60fps: come gira su Xbox One X?

Forza Motorsport 7 è un titolo così a suo agio su Xbox One X da far pensare che Turn 10 l'abbia progettato appositamente per sfruttare le caratteristiche della nuova console Microsoft.

Chiariamoci: anche sulla versione "liscia" della macchina il simulatore di guida di Dan Greenawalt se la cava egregiamente, ma quando scatta grazie ai "motori" di Project Scorpio diventa semplicemente sublime, affiancando al solidissimo modello di guida una performance tecnica eccellente.

È proprio per questo motivo che, anche durante le fiere di settore e gli eventi stampa, Forza 7 si è sempre giocato sul nuovo hardware, con tanto di capture device pensati per acquisire video in 4K.

Stando così le cose, la strategia di pubblicazione di Microsoft ci è sembrata davvero particolare. Per far guadagnare traino e visibilità sia al prodotto che alla console sarebbe bastato immetterli sul mercato lo stesso giorno, ritardando di appena un mese il lancio di Forza 7. In questa maniera anche l'hardware avrebbe avuto un titolo "d'accompagnamento" molto più interessante del modestissimo Super Lucky's Tale. Xbox One X, invece, arriva un mese dopo il racing di Turn 10, "costringendoci" a raccontarvi la meraviglia visiva di Forza 7 tramite questo articolo d'approfondimento.

True 4K Experience

L'engine utilizzato dalla serie Forza è sempre stato leggero e facilmente scalabile. Il team di sviluppo, del resto, ha voluto puntare già da molti anni su una fluidità ancorata a 60fps, per garantire un'esperienza di gioco responsiva e dinamica.

Visto che il gioco gira a 60 frame al secondo pure sulla Xbox One classica, X mantiene lo stesso framerate, ma porta la risoluzione ad un 4K nativo. Senza compromessi, senza oscillazioni: il segnale video resta sempre inchiodato a 3840x2160 pixel.

Ne giova, ovviamente, la nitidezza della scena, la pulizia, e la quantità di dettagli percepibili. Il merito è anche di un ottimo algoritmo di Anti-Aliasing, che scolpisce i contorni degli oggetti in primo piano ed in lontananza in maniera più che convincente.

Gli estremisti delle comparazioni diranno che la tecnica utilizzata su Xbox One X è meno performante rispetto a quella della versione PC, che può avvalersi di un precisissimo multi sampling a 8X: su console il team di sviluppo ha dovuto scegliere un algoritmo meno oneroso in termini computazionali, optando per un algoritmo proprietario di AMD.

Si tratta, a dirla tutta, di confronti che hanno poco senso, dal momento che neppure su televisori ad ampia diagonale (sopra i 50 pollici) è percepibile qualche difetto concreto. L'immagine è, semplicemente, perfetta in termini di pulizia.

Proprio alla versione PC si avvicina, in ogni caso, la qualità generale di Forza 7 quando è lanciato su Xbox One X. Risaltano i dettagli delle texture, e migliorano sostanzialmente tutti gli aspetti legati al post-processing ed all'illuminazione.

Proprio come in Gears of War 4 le ombre sono molto più definite, e il filtraggio delle texture è ottimo, garantendo un aumento dei dettagli in lontananza su varie superfici.

Purtroppo bisogna sottolineare qualche problema con la gestione della luminosità e dei contrasti. Mentre l'High Dynamic Range migliora notevolmente la qualità del colpo d'occhio mettendo in risalto le variazioni cromatiche e le sfumature, sembra che Forza 7 abbia serie difficoltà a gestire le sequenze a bassa luminosità su televisori standard. Il problema esisteva anche su Xbox One "liscia", ma sul nuovo hardware si amplifica a dismisura: nei momenti in cui si entra in galleria i colori si impastano in un nero indistinto, e certe corse in notturna sono quasi ingiocabili, per la visibilità davvero ridotta. Speriamo che il problema sia risolto entro breve con una patch correttiva.

Un altro dettaglio fondamentale riguarda gli elementi a bordo pista, che sono molto più dettagliati rispetto a quelli visti sull'hardware classico. Migliora, insomma, il Level of Detail: persino gli edifici, gli alberi e le strutture posizionate in lontananza non vengono sostituiti con modelli più semplici, operazione che invece viene effettuata su Xbox One per ridurre il carico computazionale.

Questo risolve uno dei più evidenti problemi della produzione, che riguardava appunto la presenza di scenografie generalmente spoglie e non sempre bellissime da vedere. Ovviamente la variazione non riscrive integralmente i risultati tecnici ottenuti da Turn 10, ma sicuramente il colpo d'occhio è più concreto e piacevole (gli spalti e le facciate degli edifici sono meno "impastati", migliora la densità del fogliame).



La presenza degli asset in alta definizione ha un effetto positivo anche sugli interni, mentre la massima risoluzione esalta la resa degli effetti atmosferici, soprattutto se si utilizza la visuale all'interno dell'abitacolo.