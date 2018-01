FUT Champions Cup: a Barcellona la prima tappa del campionato eSport di FIFA

L'edizione 2018 del campionato del mondo di calcio virtuale parte nel weekend dalla città catalana. Barcellona è la prima tappa della Road to the FIFA eWorld Cup, la competizione organizzata dalla FIFA, la federazione internazionale del calcio, con EA Sports, la divisione di EA Games dedicata al titolo di calcio più seguito e giocato al mondo.

Il calcio virtuale che conta

A Barcellona si affronteranno i migliori 128 giocatori di FIFA 18 che, a novembre, avevano agguantato la qualificazione attraverso le Weekend League: 64 partecipanti su PlayStation 4 e altrettanti su Xbox One cercheranno di conquistare la prima FUT Champions dell'anno. Tra loro anche due italiani: Daniele "IcePrinsipe" Paolucci, punta di diamante del team eSport tutto italiano Mkers, e Fabio Denuzzo, ex-videogiocatore del Genoa CFC. Partecipazione sfiorata anche dall'azzurro Gabriel "Gabry 10" Llaho, giocatore appena sedicenne dell'Empoli FC, e mancata per una sola sconfitta.

Il primo evento live del 2018 di FIFA introdurrà alcune novità nel formato del torneo allo scopo, secondo gli organizzatori, di "incrementare la qualità e la quantità delle partite, oltre ad assicurare che solo i migliori avanzeranno alle fase successive". Ogni match sarà composto da due incontri tra gli stessi avversari come nella più classica formula delle partite di andata e ritorno. Se il punteggio rimarrà in parità anche dopo il secondo game, si procederà con i tempi supplementari e gli eventuali rigori.

I 64 giocatori di ogni piattaforma, in base al punteggio ottenuto per la qualificazione alla FUT Champions, saranno inseriti in un girone unico con modello svizzero. Un format che inizia a essere utilizzato sempre più spesso nel mondo eSport (vedi Hearthstone e Pokémon) e che garantisce ai partecipanti di disputare non le solite due o tre partite del classico girone all'italiana ma un numero più consistente. Questo sistema comporta che ogni giocatore affronterà sette avversari diversi per altrettante partite, con un totale di 14 Game, e con risultati simili. I giocatori che avranno ottenuto quattro vittorie avanzeranno alla fase successiva del tabellone da 32 a eliminazione diretta. Chi, invece, otterrà quattro sconfitte sarà immediatamente eliminato a prescindere da quanti match debba ancora disputare.

In base al punteggio ottenuto nel girone, i 32 rimasti si affronteranno in sfide decisive da dentro o fuori fino alla finale della propria divisione PS4 o Xbox One. I rispettivi vincitori si affronteranno nell'ultimo atto, la Grand Final: un Game su PS4 e uno su Xbox One determineranno il campione della FUT Champions Cup di Barcellona, oltre a conquistare la non indifferente cifra di 22.000 $ di montepremi. Per i primi otto di ogni divisione, in ogni caso, un eccellente premio di consolazione: la qualificazione diretta ai playoff della FIFA 18 Global Series di giugno.

Un torneo tutto da seguire su Twitch e Youtube con un piccola polemica sollevata dai tifosi italiani. La finale del 2017 fu trasmessa anche da SKY Italia mentre la tappa di Barcellona, almeno fino a questo momento, non sarà disponibile sui media tradizionali, nonostante la presenze di ben due italiani. Nell'anno in cui l'Italia non sarà al mondiale di calcio (quello reale), seguire i nostri campioni di FIFA potrebbe essere un'occasione, non solo per il settore, ma per chi deve ancora decidere se investire o meno nel mondo esport.