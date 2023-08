Il futuro di Magic: carte di Final Fantasy, Fallout e Assassin's Creed!

I festeggiamenti per il 30° anniversario di Magic: The Gathering sono ormai entrati nel vivo: Wizards of the Coast ha fatto il pieno di annunci al San Diego Comic-Con e alla MagicCon di Barcellona, svelando ai fan tutte le uscite targate Magic di fine 2023 e sbottonandosi su ciò che ci aspetta all'inizio del 2024. Tuttavia, il principale panel dedicato al futuro del cardgame più longevo della storia si è tenuto alla Gen Con di Indianapolis: con un evento esclusivamente in presenza (solo poi caricato in VOD su YouTube), la compagnia ha annunciato tantissimi set in arrivo nel corso del prossimo anno e persino oltre.



Tra di essi, come di consueto, non possono mancare i nuovi prodotti della serie Mondi Altrove (o Universes Beyond, in inglese), che torneranno a "contaminare" il Multiverso di Magic con brand di enorme richiamo provenienti dal mondo del cinema, dei videogiochi e della cultura pop. Non è dunque un caso che, tra i grandi annunci della Gen Con, vi siano anche i set Mondi Altrove di Final Fantasy, Fallout e persino Assassin's Creed!

Eldraine, Ixalan e... Orizzonti di Modern 3!

La prossima espansione di Magic: The Gathering sarà, come già annunciato da Wizards of The Coast, Terre Selvagge di Eldraine, un set fantasy dal sapore gotico le cui tinte e narrazione ricorderanno quelle delle favole e delle fiabe europee medievali. Tra draghi e viverne, vampiri, lupi mannari e uomini di pan di zenzero, Terre Selvagge di Eldraine farà il suo debutto l'8 settembre nei negozi specializzati e presso i rivenditori online. Le anteprime delle carte che comporranno l'espansione avranno inizio il 15 agosto, perciò al momento non abbiamo alcuna informazione sul gameplay del set.

Ciò che sappiamo, però, è che Terre Selvagge di Eldraine vedrà i giocatori confrontarsi con le ripercussioni dell'avanza phyrexiana nel Multiverso, narrata nella tetralogia composta da Dominaria Unita, La Guerra dei Fratelli, Phyrexia: Tutto Diverrà Uno e L'Avanzata delle Macchine (se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di L'Avanzata delle Macchine). Inoltre, Terre Selvagge di Eldraine sarà un "core set", a differenza di tutte le espansioni Mondi Altrove e del recente Commander Masters, dedicato ai giocatori Commander: ciò significa che le carte di Eldraine saranno vendute nei tradizionali booster per draft, di jumpstart, del set e collector's, nonché sotto forma di box e bundle di vario tipo.



Annunciata alla MagicCon di Barcellona, Le Caverne Perdute di Ixalan è l'ultimo set di Magic in uscita nel 2023. Per tornare sul Piano di Ixalan dovremo aspettare fino all'11 novembre, quando l'espansione arriverà presso tutti i venditori specializzati, mentre più informazioni su di essa saranno fornite solo alla prossima MagicCon, quella di Las Vegas, le cui date sono già state fissate per il 22-24 settembre. Ixalan è sinonimo di dinosauri e bestie leggendarie, ogni giocatore di Magic: The Gathering lo sa bene. Tuttavia, il Piano è anche la casa di Pirati, Vampiri e Tritoni, che nella storyline delle Caverne Perdute si sfideranno in una lotta per raggiungere il centro del pianeta alla ricerca di una nuova risorsa minerale, il Cosmium.

Nella loro corsa nelle viscere del Piano, però, Pirati, Vampiri e Tritoni dovranno guardarsi dai dinosauri e dall'Impero del Sole, un'antica civiltà che, all'insaputa di tutti, è sopravvissuta nel cuore di Ixalan grazie al Sole che splende al di sotto della sua crosta terrestre. Durante la GenCon, inoltre, Wizards of The Coast ha annunciato che i dinosauri di Jurassic Park arriveranno su Ixalan: questi ultimi comporranno un sub-set all'interno della cardlist principale dell'espansione, un po' come già avvenuto con l'inclusione dei Transformers in La Guerra dei Fratelli.



All'inizio del prossimo anno, invece, arriverà Orizzonti di Modern 3. Sfortunatamente, Wizards of The Coast non ha condiviso troppi dettagli sul prodotto, che sarà la terza iterazione della serie "Orizzonti di Modern", iniziata nel 2019 e continuata nel 2021 con un secondo episodio.

Basandoci sulle (poche) parole spese a riguardo alla Gen Con e alle informazioni ufficiali in nostro possesso, possiamo dirci certi del fatto che Orizzonti di Modern 3 sarà votato al formato draft, esattamente come i due predecessori, fornendo una ventata d'aria fresca al gioco di carte collezionabili e rispondendo alle richieste di molti giocatori draft, soprattutto dopo che le ultime espansioni non hanno offerto esperienze particolarmente coinvolgenti. Parimenti, Orizzonti di Modern 3 sarà composto da ristampe in grande quantità.Nulla di troppo strano, se consideriamo che ben 46 carte della prima espansione "Orizzonti" e 48 della seconda sono a loro volta dei reprint: anche in questo caso, dunque, possiamo aspettarci che circa il 15% delle carte del set arriverà da altre uscite del passato: una cinquantina di creature e artefatti, insomma, dovrebbe avere un sapore decisamente vintage. Tra di esse, conferma Wizards of The Coast, ci saranno alcuni personaggi e Planeswalker molto amati dai fan, i cui nomi restano però ancora top secret.

Le carte Magic di Fallout e Final Fantasy

Nei prossimi due anni, anche la sub-serie Mondi Altrove riceverà una pletora di nuovi prodotti. Oltre alle già citate carte tematiche di Jurassic Park, al San Diego Comic-Con è stato (ri)presentato il set di Doctor Who, che verrà lanciato in occasione del 60° anniversario della serie TV targata BBC e che uscirà nei negozi il prossimo 13 ottobre.

Durante il suo panel alla Gen Con, Wizards of The Coast ha diffuso una serie di nuovi artwork del set, confermando che quest'ultimo sarà composto dalla bellezza di quattro mazzi Commander da 100 carte ciascuno, rispettivamente chiamati "Palla Vacillante Fluttuante", "Signori del Male", "Tuffo nel Passato" e "Potere del Paradosso".



A questi si aggiungeranno poi i Collector's Booster, che permetteranno di raccogliere delle versioni variant con illustrazione alternativa e trattamento foil delle carte già presenti nei mazzi Commander.

Fortunatamente, molte carte di Magic: Mondi Altrove - Doctor Who sono state mostrate già durante il San Diego Comic-Con: ne trovate una selezione nelle gallery di accompagnamento a questo articolo.



Alla Gen Con, però, Wizards of The Coast ha calato i "pezzi da novanta" per il sub-brand di Mondi Altrove, con una tripletta di annunci davvero intriganti, specie per i giocatori di Magic appassionati di videogiochi.

Nel mese di marzo 2024, infatti, verranno lanciati dei nuovi mazzi Commander (probabilmente sempre quattro, come già avvenuto per i prodotti a tema Doctor Who) dedicati a Fallout e sviluppati insieme a Bethesda. I mazzi, ovviamente, saranno già pronti all'uso, mentre non ci sono informazioni ufficiali circa un'eventuale release di booster per collezionisti con carte dotate di illustrazione alternativa. I dettagli diffusi alla stampa da Wizards of The Coast, comunque, spiegano che i deck permetteranno di sperimentare la realtà post-apocalittica di Fallout con apposite meccaniche anche nel GCC di Magic. Inoltre, la linea di prodotti ispirata alla fortunata serie Bethesda ambisce a portare l'enorme varietà di fazioni e di gruppi armati della Zona Contaminata nel mondo delle carte collezionabili, senza per questo dimenticare le bande di predoni, i mostri irradiati e i robot retro-futuristi che hanno reso famoso il franchise. Nel 2025, invece, sarà la volta del set Mondi Altrove dedicato a Final Fantasy. A quanto pare, in questo caso non si tratterà "solo" di una manciata di mazzi Commander, ma di un set di espansione vero e proprio, sulla falsariga dell'ormai famosissimo Racconti della Terra di Mezzo, dedicato al mondo del Signore degli Anelli (se volete saperne di più, la nostra recensione di Mondi Altrove - Racconti della Terra di Mezzo potrebbe fare al caso vostro).



Ancor più intrigante è il fatto che Wizards of The Coast adatterà tutti i capitoli di Final Fantasy nell'espansione, e non solo quelli più recenti. Non è chiaro quanto in profondità Square Enix sia coinvolta nel progetto, ma la compagnia dietro al cardgame di Magic ci ha tenuto a sottolineare che nel set potremo trovare personaggi provenienti tanto dal primissimo Final Fantasy quanto dalle new entry della serie, come il sedicesimo capitolo.

Sfortunatamente, per il momento non ci è stato concesso di vedere né alcuna carta dal set né tantomeno alcun artwork ufficiale. Più avanti, probabilmente nel 2026, sarà infine la volta di una nuova espansione di Mondi Altrove, che questa volta sarà dedicata ad Assassin's Creed e verrà sviluppata in collaborazione con Ubisoft: anche in questo caso, i dettagli latitano, ma almeno sono stati pubblicati degli artwork ufficiali che ritraggono due assassini che potrebbero essere rispettivamente un giovane Ezio Auditore e Altaïr Ibn-La'Ahad.

Un 2024 all'insegna della varietà

Dopo questa "deviazione" nel brand di Mondi Altrove, Wizards ci riporta sulla strada dei set Magic core annunciando tutte le uscite del 2024 per il suo cardgame. Oltre ad Orizzonti di Modern 3 (che, ovviamente, non è un set principale vero e proprio) e ai mazzi Commander di Fallout, nel prossimo anno ci aspettano almeno cinque espansioni principali. La prima, che sicuramente farà la gioia dei fan di lunga data, è Ravnica Remastered, in arrivo nel primo trimestre del 2024.

Il set viene descritto come una "raccolta remastered delle carte di Ravnica", facendo espressamente riferimento alle espansioni lanciate nel 2005 come parte del "Blocco di Ravnica", ovvero Città delle Gilde, Patto delle Gilde e Discordia. Improbabile, invece, che vedremo molte carte del "Blocco di Ritorno a Ravnica", uscito nel 2012 e composto da Ritorno a Ravnica, Irruzione e Labirinto del Drago.



Il nuovo set, inoltre, porrà una particolare enfasi sulle gilde e, udite udite, verrà lanciato anche in una edizione speciale ispirata a Cluedo. Sì, avete capito bene: Magic: The Gathering e Cluedo si uniscono in una cosa sola con la Clue Edition di Ravnica, anch'essa in arrivo a inizio 2024.

Questo prodotto sarà un gioco standalone, separato dal resto del mondo di Magic e dotato di meccaniche simili a quelle di Cluedo: la particolarità, ovviamente, è che tutte le investigazioni saranno ambientate a Ravnica, mentre assassini, sospetti e detective saranno tutti originari del Piano delle Gilde.



Sempre a Ravnica sarà ambientata la seconda espansione Magic del 2024, Delitti al Maniero Karlov. Il set, noto in inglese come Murders at Karlov Manor, sarà diffuso sempre nel primo trimestre del 2024, a poche settimane di distanza da Ravnica Remastered e dalla Clue Edition di quest'ultima, di cui riprenderà anche i toni da thriller. Wizards of The Coast, infatti, spiega che Delitti al Maniero Karlov sarà un vero poliziesco che coinvolgerà gli investigatori più brillanti di tutte le Gilde, scaraventandoli in una trama fatta di indizi, segreti, identità nascoste e misteri da svelare, oltre che di morti sospette, assassini e altri efferati crimini.

Scopo dei giocatori sarà quello di usare le loro abilità investigative per venire a capo del mistero del Maniero Karlov e riuscire a fuggire dalla scena del crimine prima di diventare le nuove vittime di un assassino.



Con la terza espansione di Magic del 2024, però, il cambio di paradigma sarà totale. Banditi di Crocevia Tonante avrà tinte western, allontanandosi dalle tinte fantasy-thriller di Ravnica.

Il set, che in inglese si chiamerà Outlaws of Thunder Junction, verrà rilasciato nel secondo trimestre del prossimo anno (cioè tra aprile e giugno 2024) e vedrà la partecipazione dei "cattivi" più iconici del mondo di Magic, in una sorta di team-up dei grandi villain del gioco di carte collezionabili in una location di frontiera, capace di unire tratti spiccatamente western con il sottotono fantasy e fantascientifico che da sempre caratterizza Magic. Scopo dichiarato dell'espansione è quello di reinventare il genere western nei cardgame, riutilizzando alcuni dei volti più iconici della longeva serie di Wizards of The Coast. Un obiettivo senza dubbio ambizioso: la qualità dei primi artwork diffusi dalla compagnia, però, ci fa pensare che Crocevia Tonante potrebbe diventare un instant cult di Magic e una delle espansioni più amate dai fan.



Chiudono le uscite dei prossimi dodici mesi di Magic: The Gathering altre due espansioni, rispettivamente in arrivo nel terzo trimestre (tra luglio e settembre, insomma) e nel quarto trimestre del 2024 (tra ottobre e dicembre). La prima si chiamerà Bloomburrow e introdurrà l'omonimo Piano, mai visto prima su Magic.

Particolarità di questo mondo (di cui purtroppo non c'è ancora un nome ufficiale in italiano) è che la sua popolazione non è composta da esseri umani, ma da animali antropomorfi come scoiattoli, rane, topi e conigli. Wizards descrive il piano come un "mondo carino ed accogliente che non include affatto gli umani" e dalle chiare tinte fantasy: la trama di Bloomburrow vedrà i suoi piccoli abitanti unirsi tra loro per un'importante missione, sulla quale non sono stati rivelati altri dettagli. La seconda nuova espansione sarà Duskmourn: House of Horror, e rimescolerà le carte in tavola ancora una volta. Dopo i mondi fantasy di Bloomburrow e Eldraine, quello preistorico-piratesco di Ixalan e quello western di Crocevia Tonante, infatti, Duskmourn sarà interamente ambientato in una villa infestata da fantasmi, ectoplasmi e altre mostruosità assortite. Non a caso, infatti, il set è dichiaratamente ispirato a film, videogiochi e media horror degli anni Ottanta: la curiosità è alle stelle!