Il futuro di Witchfire: gameplay, PS5, DualSense e sottotitoli in italiano

Nel corso degli ultimi giorni vi abbiamo proposto la nostra prova di Witchfire, il nuovo e promettente sparatutto roguelite di The Astronauts, la software house nota al pubblico anche e soprattutto per The Vanishing of Ethan Carter. Prima ancora del debutto del gioco sull'Epic Games Store, il team di sviluppo ci ha concesso un'intervista grazie alla quale abbiamo potuto approfondire non solo le dinamiche di gameplay alla base del titolo, ma anche scoprire qualche dettaglio in più sul tipo di supporto che riceverà da qui all'arrivo della build finale. Ecco tutto quello che ci ha raccontato Adrian Chmielarz, Creative Director e Co-Fondatore di The Astronauts.

Storia e fonti d'ispirazione

Everyeye.it: Con The Vanishing of Ethan Carter avete dimostrato di avere grande talento nelle produzioni story-driven. Sembrerebbe però che Witchfire sia una produzione profondamente diversa. Puoi dirci se la trama avrà un ruolo rilevante nell'economia di gioco?



Adrian Chmielarz: Ce l'avrà, ma non in modo tradizionale. Witchfire non è un videogioco lineare, quindi la storia viene raccontata anche attraverso il world building e la lore.

A tal proposito, è bene specificare che solo una piccola porzione dei contenuti narrativi che abbiamo pianificato per il gioco sono nell'Early Access, questo poiché il modo in cui modificheremo il gameplay potrebbe avere ripercussioni sulle modalità attraverso le quali sveleremo la storia. Pertanto, per tutta la durata dell'Early Access ci concentreremo sul gameplay di Witchfire, diffondendo elementi sulla lore in giro per le mappe e raccontando alcuni eventi tramite dettagli del mondo di gioco. In ogni caso, abbiamo già un'idea precisa su quale sarà il finale della storia.



Everyeye.it: A proposito dell'intreccio narrativo, puoi svelarci qualche dettaglio in più sul protagonista e sulla sua storia?

Adrian Chmielarz: Sarebbe uno spoiler! Ma posso dirti qualcosa sul modo in cui i Preyer, i cacciatori di streghe, vengono selezionati dalla Chiesa. Si scelgono i più grandi peccatori e gli viene fatta un'offerta che non possono rifiutare.

Da una parte c'è la morte e la dannazione eterna fatta di indicibili sofferenze nell'inferno, dall'altra la possibilità di lavorare per la Chiesa e trasformarsi in una creatura sovrannaturale nelle cui vene scorre il Witchfire, che rende immortali. Chi sceglie la seconda, viene assolto da tutti i peccati dal papa in persona. Se stai pensando al film ‘Quella sporca dozzina', sappi che sei nella direzione giusta.



Everyeye.it: È noto che alcuni elementi del vostro team abbiano lavorato in passato alla serie Painkiller e a Bulletstorm, entrambi sparatutto molto conosciuti tra i fan del genere. Tali trascorsi hanno influenzato anche solo in minima parte la creazione del gioco?



Adrian Chmielarz: Certamente. Per esempio, entrambi i giochi condividevano una filosofia ben precisa in merito al design delle armi, per cui ognuna doveva essere profondamente diversa da tutte le altre.

Sia in Painkiller che in Bulletstorm non c'erano due fucili di precisione che differivano solo in gittata e dimensioni del caricatore. In Witchfire è lo stesso. Ogni bocca da fuoco ha le sue peculiarità e nessun altro pezzo dell'arsenale vanta le stesse caratteristiche. Si tratta di uno degli elementi ereditati dagli altri titoli.

Uno sguardo al gameplay

Everyeye.it: È stato confermato che Witchfire è un roguelite, quindi ci saranno elementi permanenti tra una run e l'altra. Puoi parlarci un po' della struttura del gioco? Ci sarà un hub in cui potremo muoverci in attesa di iniziare una nuova partite e in cui gestire eventuali potenziamenti?



Adrian Chmielarz: È esattamente così. Avvolto in una nebbia magica che lo tiene lontano dallo sguardo delle streghe, c'è un eremo che funge da base operativa e nascondiglio.

È il luogo da cui si parte per le spedizioni e in cui si fa ritorno ogni volta. Non si tratta però di un posto in cui ci si riposa soltanto, visto che al suo interno vi sono varie postazioni come il portale con cui comunicare con il laboratorio del Vaticano, che crea nuove armi ed incantesimi da inviare al Preyer. Ci sono anche un altare per i potenziamenti, un poligono di tiro e qualche altro punto d'interesse.



Everyeye.it: Sono curioso anche di capire quanto sia rilevante la proceduralità. Le aree di gioco saranno sempre le stesse? Quanto differirà ogni partita dalle altre?



Adrian Chmielarz: Abbiamo pensato ad un trucchetto. Ogni volta che si aumenta il livello del personaggio non solo cambiano il posizionamento dei nemici, degli eventi e degli oggetti, ma anche le difese dei boss, che subiscono un miglioramento. Vengono anche introdotti nuovi nemici, trappole ed altre sorprese. Tale sistema fa sì che il gioco non sia prevedibile anche per i giocatori che raggiungono le fasi avanzate.



Everyeye.it: In alcuni video gameplay si può vedere che alcune aree sono piuttosto articolate. L'esplorazione verrà ripagata? Ci saranno segreti che garantiranno potenziamenti aggiuntivi?

Adrian Chmielarz: Sì, ma solo nelle fasi successive dell'Accesso Anticipato. Per il momento ci siamo concentrati sul cuore dell'esperienza. Vogliamo prima essere certi che il gameplay loop sia solido e divertente prima di dedicarci agli elementi di contorno.



Everyeye.it: Witchfire non sembra essere uno sparatutto classico e durante gli scontri vediamo il protagonista eseguire salti, schivate ed incantesimi. Quanto sarà importante la componente action in relazione al combat system?



Adrian Chmielarz: È tutto rilevante alla stessa maniera. Non sopravvivrai a lungo nella terra delle streghe se il tuo stile di gioco si basa solo ed esclusivamente sul premere il grilletto.

Devi fare affidamento a tutti i trucchi del mestiere in dotazione al Preyer, che includono incantesimi e poteri magici derivanti dall'equipaggiamento. Ci sono ad esempio anelli che possono congelare i nemici, creare esplosioni o passare attraverso i nemici con la schivata.

Aggiornamenti e localizzazioni

Everyeye.it: Cosa devono aspettarsi i giocatori che acquisteranno l'Early Access in termini di contenuti?

Adrian Chmielarz: Abbiamo visto utenti continuare a divertirsi con Witchfire anche dopo aver trascorso 30 ore nel gioco, quindi credo che ci sia un quantitativo più che sufficiente di contenuti. Per tutta la durata dell'Early Access continueremo regolarmente a pubblicare aggiornamenti, i quali includeranno anche pacchetti di incantesimi o nuove armi.



Everyeye.it: Avete già una roadmap per il periodo di Early Access? Ci piacerebbe sapere se aggiungerete nuovi contenuti con aggiornamenti periodici oppure se vi concentrerete su altri aspetti in attesa della versione finale.



Adrian Chmielarz: Per quello che riguarda la roadmap, ce l'abbiamo e non ce l'abbiamo. Riteniamo che lo scopo principale dell'Early Access sia quello di permettere ai giocatori di influenzare lo sviluppo del gioco e di partecipare alla sua evoluzione.

Volendo proseguire in questa direzione, non possiamo parlare di roadmap prima di scoprire cos'è che i giocatori vorrebbero di più, quali sono gli elementi di cui sentono la mancanza o quelli che non gradiscono. Quindi appena riceveremo feedback a sufficienza - credo nel giro di una o due settimane dall'uscita dell'Accesso Anticipato - faremo il quadro della situazione e pubblicheremo una vera e propria roadmap.



Everyeye.it: Ad un certo punto, Witchfire arriverà anche su PlayStation 5. Visto anche il crescente interesse da parte di Steam al supporto per i controller Sony, avete in programma di rendere la versione PC del gioco compatibile con le funzionalità esclusive del DualSense?

Adrian Chmielarz: Avrebbe perfettamente senso, non credi? Sono sicuro che arriverà il più presto possibile.



Everyeye.it: Sulla pagina di Witchfire su Epic Games Store viene segnalato scritto che il gioco è doppiato e sottotitolato in inglese. Avete in programma l'aggiunta dei sottotitoli in italiano?

Adrian Chmielarz: Sì. Per ora il gioco è solo in lingua inglese perché è ancora in fase di sviluppo. Si tratta di un'Early Access, dopotutto. In prossimità del lancio della versione finale, introdurremo il supporto a nuove lingue.