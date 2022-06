Il futuro di Xbox, Cloud Gaming su TV e Game Pass: Microsoft guarda avanti

In attesa dell'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno, il grande evento che ospiterà l'annuncio dei titoli che comporranno il prossimo futuro della divisione, abbiamo potuto assistere a uno speciale Virtual Briefing condotto da Tina Summerford e pieno di ospiti d'eccezione, chiaramente appartenenti al direttivo di Microsoft Gaming. Dal CEO Phil Spencer fino a Sarah Bond e Matt Booty, due figure chiave del gruppo dirigenziale, siamo riusciti ad apprendere numerosi dettagli sui traguardi già tagliati e gli obiettivi che il colosso di Redmond vuole raggiungere ardentemente. Tra la filosofia creativa, il rapporto con gli sviluppatori e gli instancabili sforzi legati al voler aprire le porte del gaming a miliardi di possibili giocatori, ecco che cosa abbiamo scoperto.

Di grandi giochi, community, sicurezza e accessibilità

Dopo i primi scambi con la Summerford, che ha lavorato al fianco di Spencer per molti anni, il CEO di Microsoft Gaming ha posto l'accento sul ventesimo anniversario di Xbox, il documentario in più parti realizzato per celebrarlo e, chiaramente, i promettenti risultati raggiunti in ambito console. Gli addetti ai lavori hanno scommesso sul lancio in simultanea di ben due macchine da gioco e, complice una community in costante espansione, sono rimasti molto soddisfatti dalla loro diffusione sul mercato. Sul finire del 2021 d'altra parte sono usciti Forza Horizon 5 (qui la nostra recensione di Forza Horizon 5), Halo Infinite ed Age of Empire 4, che hanno ricevuto ottime valutazioni della stampa e ottenuto ambiti premi, al pari di Psychonauts 2.

Restando in tema di grandi esperienze, Phil ha fatto menzione dell'acquisizione di Activision Blizzard, che in futuro farà conoscere un'espansione consistente al già ampio portfolio di giochi Microsoft disponibili su Game Pass, console, PC e Xbox Cloud Gaming. Grazie alla soluzione in streaming - che è accessibile attraverso numerosi dispositivi mediante app e web browser - Spencer vuole pian piano trasformare in realtà l'idea di far sperimentare il gaming a milioni, anzi miliardi, di nuovi potenziali appassionati. Ricordando lo storico rapporto d'amicizia che lo lega a Todd Howard, uno dei grandi nomi del mondo Bethesda, ha ribadito di voler fare di Starfield il titolo più giocato nella storia della casa di The Elder Scrolls, un obiettivo che con questa macro piattaforma dai molti punti d'accesso sembra effettivamente raggiungibile.

Proporsi a quanti più giocatori possibili è solo uno dei focus di Microsoft, che al contempo è impegnata a stringere legami con gli sviluppatori grazie a ID@Xbox, un ambizioso programma pensato per permettere ai collettivi di tutto il mondo di pubblicare i loro titoli sulle console in verde senza l'ausilio di un publisher intermediario (se volete saperne di più, qui la nostra intervista ad Agostino Simonetta di ID@Xbox).

Chiaramente un'ampia community - con ben 100 milioni di persone che ad oggi giocano su Xbox - deve permettere ai suoi tanti membri di sentirsi a casa, di trovare giocatori affini e magari della stessa età. Da qui la recente acquisizione di Two Hat, una compagnia specializzata in strumenti per la community, che è entrata in famiglia Microsoft per aiutarla a mantenere questo luogo virtuale inclusivo e sicuro per tutti. Gli strumenti di cui sopra sono stati utilizzati anche in Minecraft e nel frattempo il colosso si sta avvalendo sempre più delle IA - grazie al contributo di Team Azure e Microsoft Research - per bloccare in automatico determinati messaggi o per identificare contenuti non in linea coi suoi principi, così da eliminarli proattivamente. In tal senso, Microsoft è ben felice del fatto che tutta l'industry stia facendo la sua parte, anche in materia di accessibilità. Dal debutto del controller adattivo, al supporto alla lingua dei segni in Forza Horizon 5, giusto per fare un paio d'esempi, Xbox e i suoi team vogliono che questa grande piattaforma possa accogliere davvero tutti.

La diversità come filosofia, lo sguardo al mondo PC e il caso Fortnite

In relazione al concetto di diversità, secondo Spencer la compagnia non lancia console ma punti d'accesso alla cultura degli studi, attraverso i giochi che queste realtà sviluppano. Il CEO di Microsoft Gaming ama viaggiare e incontrare partner del programma ID@Xbox di tutto il mondo. A volte consciamente e altre volte no, gli sviluppatori tendono a inserire la propria cultura e il proprio vissuto nelle esperienze interattive che partoriscono e Phil si è detto entusiasta di poter portare tutto questo alla community.

Diversità e inclusività sono le parole d'ordine all'interno di Microsoft Gaming, che vuole che i suoi dipendenti si sentano in un luogo dover poter condurre carriere brillanti e in piena serenità, al netto della persistenza di problematiche serie in seno alla game industry.



Il discorso si è poi spostato sul mondo del PC gaming, a cui negli ultimi anni Microsoft ha guardato con sempre più interesse. In un ecosistema dominato da grandi piattaforme come Steam, GOG ed Epic, i maggiori lidi di pubblicazione per i grandi giochi PC, il colosso di Redmond si è chiesto quali novità avrebbe potuto portare al suo interno e la risposta a questo interrogativo è francamente abbastanza chiara. Giunto di recente in altri cinque mercati, il PC Game Pass è stato una novità assoluta, un servizio in abbonamento senza eguali forte peraltro delle lezioni imparate dai team di Microsoft con la sua controparte console. Tra produzioni di prime parti e grandi accordi coi partner third party, il Game Pass dedicato al PC è cresciuto del 300% rispetto all'anno scorso.



Per il futuro di Xbox, Spencer ha le idee ben chiare: da un lato vuole che agli sviluppatori vengano dati tool sempre migliori e un supporto costante e dall'altro sogna una libreria di giochi sempre più vasta, in grado di attrarre un numero sempre maggiore di utenti.



Da citare a tal proposito è stato l'approdo di Fortnite in Xbox Cloud Gaming, complice un lavoro a stretto contatto con Tim Sweeney ed Epic Games tutta. Forti di un passato comune - basti pensare anche al solo Gears of War - le due realtà si sono unite per lanciare il popolarissimo battle royale sulla piattaforma in streaming, che anche a causa del suo arrivo ha attratto diversi consumatori del tutto nuovi al mondo Xbox.

I punti d'accesso al gaming: dal PC alla TV

A questo punto la Summerford ha invitato in studio Ashley Mckissick e Jerret West di Microsoft Gaming e la conversazione è tornata, seppur brevemente sui lidi delle console. Dal frame rate elevato ai caricamenti rapidi, i giocatori hanno dimostrato d'apprezzare la nuova generazione di Xbox, al netto dei persistenti problemi di scorte. Forte della presenza in ben 19 paesi (ma presto verrà esteso ulteriormente) Xbox All Access sta ottenendo ottimi risultati, perché riunisce l'offerta Game Pass all'ottenimento di una console in un unico abbonamento mensile. Dopo due anni, per coloro che lo sapessero, la proprietà della macchina passa interamente al cliente e non stupisce quindi che tale soluzione sia molto popolare.



Microsoft, lo ha detto in precedenza anche Spencer, conosce anche le aree in cui deve migliorare, pensiamo ad esempio alla Game Bar e all'App di Xbox su PC. Gli addetti ai lavori stanno continuando a migliorare le performance per snellire i caricamenti ma anche l'affidabilità dell'applicazione e la velocità di download dei giochi. In aprile è arrivato un update legato alla navigabilità e ai consigli sui titoli da provare in base a quelli già giocati.



Oltre ad Age of Empire 4 e a Flight Simulator, due esperienze fieramente PC, la squadra è felice di star lanciando le grandi esperienze console come Halo Infinite e Forza Horizon 5 in contemporanea su PC, a vantaggio della convergenza tra le community e a prescindere dal punto d'accesso desiderato.

West in tal senso ha ribadito l'importanza delle versioni Steam dei giochi, perché non tutti gli utenti navigati li acquistano dal Microsoft Store o li provano su PC Game Pass. Mckissick ha poi tirato in ballo la collaborazione col team di Windows 11, ormai concentrato senza riserve sul gaming. Con la DirectX 12 Ultimate gli sviluppatori avranno sempre più strumenti per migliorare le performance dei giochi e ridurre la latenza, un fattore questo al centro di un'intensa attività di ottimizzazione.

Dall'applicazione per la calibrazione dell'HDR, al momento in sviluppo, passando per il Direct Storage, con cui sono stati ridotti in modo consistente i caricamenti dei giochi, fino alla Controller Bar, gli sforzi in tal senso sono evidenti. Dopo aver ricordato che adesso anche Argentina e Nuova Zelanda supportano il cloud gaming, Mckissick si è soffermata sul lavoro a stretto contatto con Edge, che sta realizzando la Gaming Tab Page, un portale ad hoc per giocatori che segnala live stream, news e perfino guide. Grazie alla Clarity Boost, giocare in cloud su Edge significherà avere un'immagine più pulita, mentre l'Efficiency Mode andrà a ridurre considerevolmente il consumo di risorse del browser. Da citare assolutamente anche l'arrivo dell'Xbox App sui nuovi modelli di smart TV Samsung, che permetteranno di avviarla attraverso il Gaming HUB. Ultimato il pairing del controller Bluetooth si avrà quindi accesso a Game Pass Ultimate e a più di 100 giochi in streaming e senza alcun bisogno di possedere una console.

Modelli di monetizzazione e supporto agli sviluppatori

Nell'ultima parte dell'appuntamento sono stati intervistati altri due elementi fondamentali del direttivo di casa Xbox: Sarah Bond e Matt Booty, rispettivamente CVP Game Creator Experience & Ecosystem e Head of Xbox Game Studios. In sostanza, Bond è a stretto contatto con le terze parti e Booty gestisce la famiglia di studi Microsoft.

La conversazione quindi si è spostata sui nuovi modelli di monetizzazione, in un'era post-pandemia molto diversa dai tempi in cui un prodotto usciva in formato fisico nei negozi per poi generare revenue nei soli mesi immediatamente successivi al lancio. Per dare una grande spinta al cambiamento in tal senso, Xbox è costantemente impegnata nel dar voce alle realtà più piccole, e nel capire assieme a loro come gestire la monetizzazione nel modo più opportuno.



"Non esistono prodotti da Game Pass ma è indubbio che la nostra piattaforma possa far conoscere un determinato prodotto a un vasto pubblico", ha detto Booty. A proposito di Game Pass e acquisizioni, quando il matrimonio con Activision sarà finalmente ultimato, il servizio in abbonamento di casa Microsoft ospiterà un gran numero di produzioni degli studi degli studi del colosso.

Detto questo, come è stato già dimostrato con Minecraft, Booty e la Bond non hanno alcuna intenzione di impedire alle serie preesistenti e con grandi community di uscire anche su piattaforme estranee a Xbox. D'altra parte l'intenzione della compagnia è di abbattere le barriere e di mettere sempre al primo posto la libertà creativa.



Cruciale in tal senso è l'esempio di Grounded, un progetto assolutamente peculiare e realizzato da una piccola squadra, che prima dell'avvento di Game Pass - con ogni probabilità - non avrebbe avuto mercato.

L'ultimo grande topic dell'incontro è stato il supporto effettivo ai team di sviluppo, che con la pandemia ha cambiato forma. Per aiutare i creativi a lavorare da casa, il colosso di Redmond ha lanciato Game Developer VM, un grande contenitore che riunisce i tool più utilizzati come Parsec, Incredibuild, Perforce, Teradici e simili, così da permettere ai team di avere accesso a tutti gli strumenti nell'immediato e far risparmiare loro del tempo prezioso. Ancor più ambizioso è il programma conosciuto come Project Moorcroft, con Sarah Bond che ne ha illustrato le funzionalità.



Pensando di ricreare virtualmente l'ambiente fieristico di E3 e PAX, in cui era possibile incontrare e creator e provare i loro prodotti in prima persona, il team di Microsoft sta lavorando per fare di Game Pass un vero e proprio showfloor, per permettere agli sviluppatori di lanciare demo e porzioni di giochi sulla piattaforma per ottenere il prezioso feedback dell'utenza e pubblicizzare i prodotti.

Per supportare i team che aderiranno all'iniziativa, Microsoft ha previsto un sistema di compensi per aiutarli a completare il progetto. Insomma, il futuro di Xbox sembra radioso e così la pensa anche Todd Howard di Bethesda, che ha chiuso l'appuntamento con un videomessaggio.



Felice di portare ai giocatori la prima nuova IP del colosso del gaming dopo 25 anni, Howard si è detto entusiasta di lavorare fianco a fianco con Spencer e la casa di Redmond e non vede l'ora che arrivi lo showcase di domenica.