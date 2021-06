Gamelife tra negozi, sito e app: giochi nuovi e usati, console e gadget

Gamelife è la catena di videogiochi nata per volontà dl gruppo Cidiverte, azienda leader da oltre 30 anni nella distribuzione di videogiochi in Italia. E' del 2009 la decisione di inaugurare una serie di punti vendita sparsi su tutto il territorio italiano: non dei semplici negozi di videogiochi ma dei veri e propri spazi comuni dove i clienti possono fare acquisti in un ambiente rilassato ed in piena sicurezza. A questi store fisici si affianca il sito Gamelife, che non è solo una vetrina informativa sulle novità videoludiche in uscita ma anche (e soprattutto) un eCommerce con migliaia di prodotti in catalogo e promozioni esclusive. Ma dove si trovano i negozi Gamelife e quali sono i servizi offerti dalla catena? Scopriamolo insieme.

Gamelife: l'ecommerce e le offerte online

Gamelife è uno store online facile da consultare che rende semplice e immediato l'acquisto online, la sicurezza dei pagamenti con carta di credito è garantita dall'adozione di tutti i protocolli di sicurezza internazionali.

Le spedizioni vengono consegnate generalmente in un giorno lavorativo (fino a due o tre giorni per le isole e il Sud Italia) nella maggior parte delle località. Per acquistare online è necessario registrarsi (online, oppure nei negozi), sul sito potrete gestire il vostro profilo personale e tenere traccia degli ordini, inoltre grazie alla registrazione godrete di numerosi vantaggi, tra i quali:



La possibilità di prenotare tutti i prossimi giochi in uscita assicurandoti che per 10 giorni il prodotto non venga venduto ad altri. Non puoi andare a ritirare il gioco al day one o nei giorni successivi? Nessun problema, resterà disponibile in negozio per ben dieci giorni.



Accesso a tutte le funzionalità dell'e-commerce, comprese promozioni e coupon in esclusiva



Accesso a tutte le funzionalità dell'applicazione



Mailing list con offerte personalizzate



L'account Gamelife Livello PRO (15 euro per 365 giorni) permette di accedere a una serie di servizi e bonus esclusivi tra cui: Sconto extra del 5% sui tuoi acquisti (sono esclusi console, collector's e limited edition, codici d'attivazione, buoni regalo Gamelife e prodotti in promozione), supervalutazione 10% sul tuo usato e sconto 10% sui videogiochi usati e accesso a offerte esclusive. L'estensione dell'account Livello PRO può essere effettuata solamente in negozio e i benefici sono validi solamente nei negozi fisici di Gamelife, per maggiori informazioni rivolgetevi al punto vendita a voi più vicino, riceverete tutte le informazioni utili e l'elenco completo dei benefit esclusivi per i titolari di account Gamelife Livello PRO.

Spendimeno e risparmia con l'usato

Spendimeno è il volantino di Gamelife, ogni mese il volantino offre una panoramica sulle offerte in corso online e nei negozi, con promozioni sempre nuove che vi permetteranno di risparmiare sull'acquisto di console, videogiochi nuovi, gadget e giochi da tavolo. Il volantino può essere consultato liberamente online o scaricato in PDF, dal sito potete inoltre accedere al catalogo completo con tutti i videogiochi nuovi e usati, le console, gli accessori, i contenuti digitali (abbonamenti e gift card), giochi da tavolo, LEGO e Funko Pop!



Gamelife vende anche giochi usati e ritira videogiochi per tutte le piattaforme (PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X), sul sito trovate l'elenco aggiornato dei prezzi del ritiro usato. Di seguito qualche esempio citando le uscite più recenti (prezzi aggiornati a giugno 2021 e soggetti a eventuali oscillazioni).



Giochi ritirati a 35 euro



- FIFA 21 Next Level Edition

- Ratchet & Clank Rift Apart

- Returnal

- Final Fantasy VII Remake Intergrade



Giochi valutati 30 euro



- The Legend of Zelda Breath of the Wild

- Resident Evil Village

- Demon's Souls

- Outriders

- MotoGP 21



Le valutazioni dei titoli top vengono aggiornate continuamente, dunque vi consigliamo di monitorare il sito o di utilizzare l'app di Gamelife per tenere sempre sotto controllo i prezzi aggiornati per il ritiro dei videogiochi usati.

Gamelife: i negozi fisici

Ad oggi sono 13 i negozi Gamelife nel centro-nord Italia, ecco l'elenco completo (aggiornato al giugno 2021), contatti e orari di apertura sono disponibili sul sito di Gamelife, gli store sono situati nei centri urbani o all'interno di centri commerciali e dunque facilmente raggiungibili.



- BELLINZAGO LOMBARDO C/O CENTRO COMM.LE LA CORTE LOMBARDA

- BUSSOLENGO C/O CENTRO COMM. AUCHAN PORTE DELL'ADIGE

- ROMA C/O CENTRO COMMERCIALE MAXIMO

- FIRENZE - VIA F. DE SANCTIS

- MESTRE C/O CENTRO COMM. AUCHAN PORTE DI MESTRE

- NICHELINO C/O CENTRO COMM.LE MONDOJUVE SHOPPING VILLAGE

- ROMA C/O CENTRO COMM.LE EUROMA2

- ROMA C/C GRANROMA GRAN SHOPPING

- ORIO AL SERIO C/O CENTRO COMM.LE ORIO CENTER

- STEZZANO C/O CENTRO COMM.LE LE DUE TORRI

- ROZZANO C/O CENTRO COMM.LE FIORDALISO

- SESTO SAN GIOVANNI C/O CENTRO COMM.LE VULCANO

- SAVIGNANO SUL RUBICONE C/O CENTRO COMM.LE ROMAGNA SHOPPING VALLEY



Nei negozi Gamelife troverete un vasto assortimento di prodotti, dai videogiochi più recenti ai grandi classici, con uno spazio dedicato all'usato per tutte le console. Ma non solo perché oltre ai giochi non possono mancare gli accessori ed i gadget, oltre a LEGO e giochi da tavolo e di carte.

I negozi Gamelife si distinguono per una organizzazione chiara e lineare, gli spazi dedicati alle singole piattaforme sono facilmente identificabili grazie a colori specifici e gli espositori sono studiati per mettere in mostra decine di titoli e dare a tutti i prodotti la stessa visibilità, sia che si parli di videogiochi nuovi, best-seller e giochi usati.

App e assistenza clienti

Il mondo di Gamelife si estende anche a smartphone e tablet con l'applicazione gratuita per iOS e Android scaricabile gratis da App Store e Google Play.

Tramite l'app è possibile ottenere valutazioni dell'usato in tempo reale, consultare il catalogo prodotti e accedere al profilo per tenere sotto controllo gli acquisti, le prenotazioni e le vendite dell'usato, oltre a poter creare una libreria di giochi preferiti. Per qualsiasi dubbio o problema con gli ordini potete contattare l'assistenza di Gamelife tramite telefono al numero 0331268888 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18.00 o compilando il form in questa pagina.