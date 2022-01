Gamelife: vendi l'usato con BuyBack, supervalutazione PS4 a gennaio

La scorsa estate Gamelife ha introdotto BuyBack, il rivoluzionario sistema che permette a tutti di vendere console, videogiochi e accessori usati direttamente a Gamelife, comodamente da casa senza bisogno di recarsi nei negozi. Con l'arrivo del nuovo anno, la catena presenta una nuova promozione per far conoscere BuyBack ad un sempre maggior numero di giocatori.

BuyBack: vendi online con pochi clic

Come funziona BuyBack? Tutto quello che dovrete fare è andare sul sito di Gamelife e navigare alla ricerca di giochi, console e accessori in vostro possesso che volete vendere, aprire le pagine dei singoli prodotti e cliccare poi sul pulsante evidenziato in verde. Fatto? Il prodotto verrà aggiunto al carrello usato da vendere, una volta completata la procedura vi basterà selezionare la voce "Vai al Checkout" per ottenere la valutazione totale che vi verrà corrisposta da Gamelife. A questo punto non vi resta che imballare gli articoli e spedirli all'indirizzo riportato (le spese di spedizione sono a carico del cliente e non verranno rimborsate), nel giro di poco tempo (entro cinque giorni dal ricevimento del pacco) otterrete il rimborso, in caso di articoli non idonei questi verranno restituiti al proprietario.



Volete rendere le cose ancora più semplici? Nessun problema, Gamelife ha pensato anche a questo ed è ora attivo sul sito il box "Vendi il tuo usato" per semplificare ancora di più il processo, vi basterà digitare il codice a barre del prodotto da vendere per ottenere subito la valutazione e aggiungere automaticamente l'articolo al carrello usato da vendere.

Si tratta di uno strumento molto comodo per conoscere subito il valore dei propri giochi, accessori o console usate, utilizzabile liberamente da tutti gli utenti registrati al sito. Nota bene: giochi molto datati potrebbero non essere riconosciuti correttamente dal sistema.



E per quanto riguarda il pagamento dei prodotti venduti? Il rimborso avverrà con due diverse modalità, a scelta del cliente: 100% del credito da spendere da Gamelife oppure pagamento cash con bonifico su conto corrente, in questo caso con una trattenuta del 30% sul totale. Ma c'è una novità per iniziare bene l'anno nuovo, fino al 31 gennaio infatti tutti coloro che opteranno per il rimborso cash con bonifico riceveranno il 90% della cifra invece del 70%, una buona occasione dunque per provare il servizio di compravendita fornito da Gamelife.

La nuova offerta: supervalutazione PS4 e PS4 PRO a gennaio

Altro incentivo del mese di gennaio è la supervalutazione delle console usate.

In particolare è con la vendita di PlayStation 4 e PS4 PRO che viene fornite una valutazione molto interessante (fino a 240 euro), secondo questo schema:



PS4 1TB Pro Gamma - 240 euro

PS4 1TB Pro - 200 euro

PS4 Slim 1TB - 200 euro

PS4 Slim 500 GB - 190 euro

PS4 Fat 1TB - 130 euro

PS4 Fat 500 GB - 120 euro



Questi sono solo alcuni esempi, dal sito di Gamelife potrete verificare direttamente il valore della console usata e rivenderla facilmente seguendo le istruzioni riportate poco sopra. Avete tempo fino al 31 gennaio per approfittare delle offerte di Gamelife sul ritiro PS4 e PS4 PRO usate e per godere del rimborso del 90% cash con bonifico.