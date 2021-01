Games with Gold febbraio 2021: Gears 5 gratis su Xbox One e Series X

C'è chi la dava per morta, visto il galoppante successo di Xbox Game Pass. Eppure, all'alba del nuovo anno l'iniziativa Games with Gold ha ricevuto una bella rinfrescata con un ampliamento dell'offerta, passata da quattro a cinque giochi. A febbraio gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate riceveranno un titolo in più rispetto al solito, senza neppure sacrificare l'ormai vetusta Xbox 360. Merito sicuramente del programma di retrocompatibilità, che copre quattro generazioni di console e offre a Microsoft un ampio margine di manovra. Fiore all'occhiello della selezione è ovviamente Gears 5, l'ultimo capitolo di una delle serie simbolo della casa di Redmond, nonché l'unico del lotto a presentare delle ottimizzazioni specifiche per Xbox Series X e Xbox Series S.



Prima di andare alla scoperta di tutti i nuovi giochi, ci teniamo a ricordarvi che avete ancora un po' di tempo per riscattare alcuni dei Games with Gold di gennaio 2021: Little Nightmares e Breakdown rimarranno a disposizione fino al 31 gennaio, mentre Dead Rising addirittura fino al 15 febbraio. Siamo inoltre felici di comunicarvi che Microsoft ha cambiato idea sulla rimodulazione delle tariffe, e che quindi i prezzi di Xbox Live Gold non aumenteranno come inizialmente riferito. Per farsi perdonare ha anche annunciato che nei prossimi mesi verrà rimosso l'obbligo del Gold per giocare ai free-to-play come Call of Duty Warzone e Fortnite!

Gears 5 (Xbox One, Xbox Series X|S) - dal primo al 28 febbraio

Gears 5 inizia dopo i fatti narrati nel quarto capitolo: lo Sciame è riuscito a corrompere l'esercito robot della Coalizione ed è in procinto di abbattersi sulle città umane, minacciando di far piombare nuovamente Sera sull'orlo della distruzione. Nel frattempo, Kait scopre di avere un legame con il nemico, pertanto abbandona i suoi amici per cercare di risolvere il mistero...

Per la prima volta in un capitolo regolare della serie ci viene data l'opportunità di controllare una donna, Kait, per giunta non appartenente alla famiglia dei Fenix. Gears 5 non osa solo in ambito narrativo, ma anche sul piano del gameplay, mantenendo intatto il feeling al quale sono abituati i veterani della saga e calandolo in un contesto da open world. La formula funziona alla perfezione, e getta le basi per il futuro di Gears. Il multiplayer si conferma come sempre vasto, curato e ad alto tasso di competitività, mentre l'immancabile Orda strizza gli occhi al genere RPG ed è come sempre assuefacente. La dimensione multigiocatore è inoltre ampliata da Fuga, una nuova modalità PvE che impegna un massimo di tre giocatori in una corsa contro il tempo.



La sterminata offerta ludica è valorizzata da un comparto tecnico d'alto livello, che dà il meglio di sé su Xbox Series X. Se siete abbonati a Xbox Game Pass, inoltre, potete scaricare gratuitamente l'eccellente espansione Hivebusters, che segue le vicende dei tre protagonisti di Fuga e accompagna la serie in luoghi mai esplorati prima.

Resident Evil HD Remaster (Xbox One, Xbox Series X|S) - dal primo al 28 febbraio

Non riuscite a sopportare l'attesa per l'uscita di Resident Evil Village, fissata per il prossimo mese di maggio? Che ne dite allora di fare (o rifare) una capatina nella tenebrosa Villa Spencer, il luogo dove ha avuto inizio la saga survival horror più celebre di tutti i tempi? Resident Evil HD Remaster è la versione rimasterizzata del remake del primo Resident Evil lanciato nel 2002 su Nintendo GameCube, aggiornata adeguatamente per non sfigurare sugli schermi moderni e preservare al contempo le atmosfere originali.

Resident Evil HD Remaster non stravolge l'opera originale - Capcom c'ha preso gusto solo qualche anno più tardi, a partire dall'acclamato remake di Resident Evil 2 - ma ha il pregio di rendere godibile ancora oggi un capolavoro senza tempo, che ha presentato al mondo Chris Redfiled e Jill Valentine gettando le basi sulle quali sono stati eretti venticinque anni di storia videoludica. La visuale fissa e il sistema di controllo potrebbero stranire i giocatori più giovani, ma è impossibile non farsi catturare da quest'incubo virtuale mosso da un meccanismo perfetto, frutto dell'incastro di una storia, di enigmi, di atmosfere e ambientazioni allo stato dell'arte.

Dandara Trials of Fear Edition (Xbox One, Xbox Series X|S) - dal 16 febbraio al 15 marzo

Dandara platform 2D in stile metroidvania pieno di creature mistiche e con possibilità di esplorazione illimitate. L'avventura è ambientata su Salt, un mondo sull'orlo del collasso dove i cittadini sono oppressi e isolati. L'unico raggio di speranza è rappresentato da Dandara, un'eroina in grado di compiere di sfidare la gravità e di saltare sui muri, sui piani e sui soffitti senza interruzioni.

La Trials of Fear Edition offerta agli abbonati Gold e Game Pass Ultimate offre tre nuove aree da esplorare, un nuovo boss finale, nuovi poteri e meccaniche, nuovi brani musicali, un nuovo finale segreto, dei miglioramenti all'esperienza di gioco e informazioni aggiuntive sulla lore con nuove descrizioni, dialoghi e filmati per personaggi e ambienti.

Indiana Jones e la Tomba dell'Imperatore (Xbox One, Xbox Series X|S)

Sull'onda dell'annuncio di un nuovo videogioco di Indiana Jones sviluppato da MachineGames e Bethesda, Microsoft strizza l'occhio ai più nostalgici offrendo un classico senza tempo proveniente dalla prima generazione di Xbox Indiana Jones and the Emperor's Tomb .

In questo action/adventure in terza persona, l'archeologo più famoso del mondo deve vedersela ancora una volta con l'esercito dei Nazisti, la sua più vecchia nemesi, in una corsa contro il tempo per mettere le mani sul misterioso "Cuore del Drago". Indy non intende lasciare che questo potentissimo artefatto finisca nelle mani sbagliate, ed è pronto a rischiare la propria vita in un viaggio che lo porterà nei più profondi recessi dell'Asia del 1935. Oltre a saper utilizzare la pistola e la frusta, il Nostro può anche battagliare a mani nude e utilizzare armi improvvisate come sedie, badili e molto altri. La storia è completamente originale, e include personaggi e nemici mai visti nella serie cinematrografica.

Lost Planet 2 (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S)

Quella di Lost Planet è una serie strana, poiché ha cambiato più volte faccia. Reduci dal successo di Extreme Conditions, i ragazzi di Capcom hanno abbandonato le ambientazioni innevate per addentrarsi in una fitta giungla tropicale. In Lost Planet 2 sono passati dieci anni dagli eventi narrati nel primo episodio, e la faccia del pianeta E.D.N. III è cambiata radicalmente a causa dello scioglimento globale dei ghiacci.

Quella che non cambia è la propensione per gli arsenali ampi, la personalizzazione, i mostri giganteschi e l'azione cooperativa. La campagna si dipana lungo sei episodi incentrati su differenti fazioni di Snow Pirates, che s'intrecciano tra loro per offrire una narrazione ad ampio respiro e tratteggiare un mondo piegato da una guerra civile scatenata in nome della preziosissima Energia Termica.