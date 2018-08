GamesCom 2018: i giochi confermati e quelli previsti alla fiera di Colonia

La GamesCom 2018 si terrà a Colonia dal 21 al 25 agosto, permettendo agli sviluppatori di presentare anche sul suolo europeo i nuovi giochi in arrivo nel prossimo futuro. Dopo gli annunci ospitati sul palcoscenico E3 di Los Angeles, Sony, Microsoft e Nintendo approfitteranno dell'evento tedesco per mostrare al pubblico e alla stampa le loro line-up dei mesi a venire, senza dimenticare i numerosi publisher di terze parti come Electronic Arts, Capcom e Ubisoft pronti ad estrarre i loro assi nella manica. In questo articolo elencheremo tutti i titoli che possiamo aspettarci di vedere alla fiera di Colonia.



Giochi PlayStation 4

Anche se Sony non ospiterà nessuna conferenza durante la GamesCom 2018, il colosso nipponico potrebbe approfittare della fiera tedesca per mostrare qualcosa di nuovo sulle esclusive PlayStation 4 di prossima uscita. Il primo titolo che viene in mente è il nuovo Spider-Man di Insomniac Games, fresco di un recente gameplay trailer e ormai a un passo dal debutto fissato per il 7 settembre. Molto probabile anche la presenza di Days Gone: passato un po' in sordina all'E3 e sempre più vicino alla finestra di lancio fissata per febbraio 2019, il survival open world di Sony Bend potrebbe tornare a mostrare i suoi punti di forza con una nuova demo da presentare a Colonia.

Considerando i recenti video di approfondimento pubblicati sul canale Sony, ci sono ottime possibilità di tornare a vedere in azione anche Ghost of Tsushima, Concrete Genie e Dreams. Al contrario, sembra meno plausibile la presenza dei due protagonisti principali di Los Angeles, The Last of Us Part 2 e Death Stranding, due esclusive di grande peso che Sony potrebbe conservarsi in occasione di un evento dedicato come la PlayStation Experience. Infine, parlando delle possibili sorprese, c'è la speranza di ricevere qualche aggiornamento su remaster di Medievil annunciato lo scorso dicembre, ma di cui ancora non abbiamo visto nulla a parte un breve teaser trailer con il logo del gioco.



Giochi Microsoft

Grazie alla speciale puntata di Inside Xbox in programma martedì 21 agosto, al momento Microsoft è l'unica compagnia ad aver fissato una conferenza per la GamesCom 2018. Tra i giochi confermati, sappiamo che la casa di Redmond tornerà a mostrare Forza Horizon 4 e il promettente Ori and the Will of the Wisps, il sequel diretto di Ori and the Blind Forest presentato ufficialmente all'E3. In arrivo anche nuovi aggiornamenti su PlayerUnknown's Battlegrounds e State of Decay 2, di cui possiamo attendere una nuova roadmap sui contenuti e sugli aggiornamenti previsti nei prossimi mesi.

Nessuna conferma ufficiale sulla presentazione di Crackdown 3 e Gears 5 (senza dimenticare gli spin-off Gears POP e Tactics), ma buone speranze di conoscere ulteriori novità sulle due esclusive in arrivo su Xbox One e Windows 10, in particolare per quanto riguarda il free roaming di Sumo Digital definitivamente rinviato a febbraio 2019. Sembra difficile, invece, la presenza di Halo Infinite e del reboot di Battletoads, due progetti annunciati a Los Angeles ma che sembrano ancora lontani dal debutto sul mercato. Parlando delle possibili sorprese in ambito PC, invece, è impossibile non pensare ad Age of Empires 4 e al fatto che il palcoscenico di Colonia potrebbe rappresentare un'ottima occasione per presentarlo. Passando alle produzioni indipendenti, infine, potremmo conoscere finalmente qualche dettaglio in più sulle finestre di lancio di Below e Ashen.



Giochi Nintendo

Anche Nintendo ha fatto chiarezza sui giochi che mostrerà alla GamesCom 2018, rivelando in anticipo la line-up che porterà alla fiera. Dopo il Direct dedicato a Super Smash Bros Ultimate, la grande N approfitterà del palco di Colonia per svelare ulteriori novità sul gioco, mostrando in azione i numerosi personaggi del roster e le modalità inedite. Tra i titoli confermati troviamo anche Super Mario Party, il nuovo capitolo della serie in arrivo il 5 ottobre su Switch, Killer Queen Black e Travis Strikes Again, il nuovo titolo di Suda 51 ambientato nell'universo di No More Heroes pronto a svelare più a fondo le caratteristiche del suo gameplay e della sua formula di gioco.

Per chiudere il quadro dei titoli confermati, sappiamo che Nintendo mostrerà anche la versione Switch di Dragon Ball FithgerZ e nuovi aggiornamenti su Torna the Golden Country, la nuova espansione di Xenoblade Chronicles 2 in arrivo il 14 settembre. Per quanto riguarda gli altri giochi in arrivo sulla console ibrida, si spera nella presenza di Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, magari con l'arrivo di nuovi video gameplay tratti da una demo aggiornata, senza dimenticare il nuovo Yoshi per Switch che finalmente potrebbe tornare sotto i riflettori dopo il rinvio della finestra di lancio al 2019. Infine, alla luce del recente annuncio di Blizzard, sembra abbastanza plausibile la presenza della versione Nintendo Switch di Diablo 3.



Giochi di terze parti

La GamesCom rimane terreno fertile per i publisher di terze parti, e certamente l'edizione di quest'anno non farà eccezione. Tra le compagnie presenti alla fiera tedesca troviamo Electronic Arts, che a Colonia tornerà a mostrare FIFA 19, Anthem e Battlefield 5 (facendo vedere finalmente la modalità Battle Royale?), e forse a sorpresa anche il nuovo Star Wars Jedi: Fallen Order di Respawn Entertainment. Molto ricca la line-up di Ubisoft, con la presenza confermata di Assassin's Creed Odyssey, The Division 2, Skull & Bones, Starlink: Battle for Atlas, For Honor, Trials Rising, Rainbow Six Siege e Anno 1800, con la speranza di tornare a vedere Beyond Good and Evil 2 e di sapere qualcosa sul possibile arrivo di un nuovo Splinter Cell. Abbondante anche la proposta di THQ Nordic, che dopo essersi presa una pausa dall'E3 di Los Angeles si presentarà a Colonia con Biomutant, Darksiders 3, Wreckfest, Fade to Silence, Generation Zero e due titoli misteriosi non ancora annunciati.

Activision, dal canto suo, tornerà a mostrare Call of Duty Black Ops 4 (svelando ulteriori dettagli sulla modalità Blackout?), Destiny 2: I Rinnegati, Sekiro: Shadows Die Twice e Spyro Reignited Trilogy, mentre Konami si concentrerà su PES 2019, Zone of the Enders The 2nd Runner: Mars e Hyper Sports R. Grande attesa per Capcom, che oltre a portare Resident Evil 2 e la versione PC di Monster Hunter World presenterà anche una demo giocabile di Devil May Cry 5, svelando nuovi dettagli sulle meccaniche di gioco. Molto interessante la proposta di Square Enix, con l'arrivo di nuovi dettagli su Life is Strange 2, Shadow of the Tomb Raider, Kingdom Hearts 3, Dragon Quest XI, Just Cause 4, The Quiet Man e forse Babylon's Fall, il nuovo action game realizzato da Platinum Games. Non è da meno Bandai Namco, pronta a presentarsi con Jump Force, SoulCalibur 6, Ace Combat 7, Code Vein, Twin Mirror, One Piece World Seeker, My Hero One's Justice e Naruto to Boruto Shinobi Striker.

Presente anche SEGA con Footbal Manager 2019, Team Sonic Racing, Valkyria Chronicles 4 e Total War: Three Kingdoms, senza dimenticare una Bethesda reduce dal QuakeCon 2018 con molte novità su DOOM Eternal, RAGE 2 e Fallout 76, Blizzard con World of Warcraft: Battle for Azeroth e Focus Home Interactive con Call of Cthulhu, The Surge 2 e A Plague Tale: Innocence. Passando ai singoli giochi, infine, impossibile non segnalare la presenza di Cyberpunk 2077 di CD Projekt (che purtroppo non verrà presentato al pubblico nemmeno in questa occasione, restando confinato a un evento a porte chiuse per la stampa), Metro Exodus di Deep Silver, Control di Remedy, Dying Light 2 di Techland, Hitman 2 di Warner Brod, Overkill's The Walking Dead di Starbreeze e il promettente Daymare 1998 della software house italiana Invader Studios.