Gamescom 2022: riassunto e migliori giochi della Opening Night Live

Il 23 agosto si è tenuta la Opening Night Live, evento inaugurale della Gamescom 2022 condotto da Geoff Keighley, ideatore dei The Game Awards. Due ore di show con tantissime world premiere, durante la trasmissione non sono mancate le sorprese e noi siamo pronti a riassumervi il meglio della cerimonia di apertura della fiera tedesca.

Gamescom 2022 tra World Premiere e graditi ritorni

Lo show si è aperto con Everywhere, gioco Open World sviluppato in Unreal Engine 5 che ha tenuto impegnati i ragazzi di Build a Rocket Boy negli ultimi cinque anni, e che a quanto pare sarà lanciato nel corso del 2023.

Si è poi passati a Dune: Awakening, attesissimo open world survival MMO sviluppato dagli studi di Funcom e Level Infinite che intrappolerà orde di utenti nelle lande del paineta Arrakis. Cogliendo di sorpresa il pubblico, anche Sony si è ritagliata un piccolo spazio dell'Opening Night Live per mostrare il DualSense Edge Wireless Controller per PS5, pad di nuova generazione che sembra integrare dei tasti extra sulla parte posteriore e che offrirà la possibilità di alterare l'intensità dei grilletti tramite uno switch. Sfortunatamente il colosso nipponico non ha rivelato prezzo e finestra di lancio della periferica.



Subito dopo il momento dedicato al nuovo DualSense, Glen Schofield, CEO di Striking Distance Studios, ha raggiungo Geoff Keighley sul palco della kermesse tedesca per introdurre un nuovo video di gameplay di The Callisto Protocol, che ricordiamo raggiungerà i negozi il prossimo 2 dicembre.

La palla è poi passata a The Lords of the Fallen, intrigante action RPG ambientato in una realtà di stampo fantasy e popolata da creature raccapriccianti. Precedentemente nota come Lords of the Fallen 2, la nuova fatica di CI Games e HexWorks arriverà su PC e console di ultima generazione nel 2023, e secondo quanto riferito dallo sviluppatore includerà pure una modalità cooperativa online.



Incoraggiati dal successo del primo Moving Out, SMG Studio e Team17 hanno approfittato della kermesse presentata da Keighley per annunciare che Moving Out 2 è ufficialmente in via di sviluppo, specificando che la sua commercializzazione avverrà nel corso del 2023 su PC e console di ottava e nona generazione.

Recentemente posticipato al 10 febbraio febbraio, Hogwarts Legacy è riapparso per magia sui nostri schermi per mostrare al pubblico alcune delle location e delle fantastiche creature che i fan di J. K. Rowling troveranno ad attenderli in questa inedita avventura ambientata nel passato del Wizarding World. Confermando gli insistenti rumor dei giorni scorsi, Randy Pitchford di Gearbox Software ha poi annunciato che il tanto chiacchierato New Tales from the Borderlans sarà disponibile a partire dal prossimo 21 ottobre.



Lo sviluppatore Techland ha poi annunciato che il primo contenuto aggiuntivo di Dying Light 2 Stay Human, cui lo studio ha dato il nome di Bloody Ties, vedrà la luce il 13 ottobre 2022, al fine di trascinare i giocatori a The Carnage Hal: un antico teatro che nella nuova espansione fungerà da arena e ci vedrà lottare per la nostra sopravvivenza. Dall'apocalittico immaginario di Techland si passa ai caraibi, che saranno protagonisti di Tortuga A Pirate's Tale, nuova avventura piratesca sviluppata dallo studio tedesco Gaming Minds.



Al momento non sappiamo praticamente nulla del prodotto, se non che uscirà su PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 e PlayStation 5. Ambientato nello spazio, Marauders non è ancora stato classificato, ma la sua data di uscita potrebbe non essere così lontana, non a caso il prodotto entrerà in fase di Early Access su Steam nel mese di ottobre 2022. Immancabile lo spazio dedicato a Destiny 2, la cui ultima espansione salirà sulla rampa di lancio il 28 febbraio 2023. Intitolato Destiny 2: Lightfall, il nuovo contenuto scaricabile presenterà nuove location, nuove classi e addirittura una nuova storia.



Abbiamo poi assistito a un trailer inedito di Sonic Frontiers, che il prossimo 8 novembre vedrà il riccio più famoso della storia contro nemici mai visti prima, incluso un gigantesco colosso apparentemente meccanico. Mentre già sognavamo di correre nei paesaggi realizzati dal Sonic Team, Quantic Dream ha invaso la scena per darci un assaggio delle profondità marine che esploreremo il prossimo anno in Under the Waves.

Spazio anche a Goat Simulator 3 in arrivo a novembre, il celebre simulatore di capra a torna a mostrarsi alla Gamescom con un trailer irriverente, ma la sorpresa successiva è ancora più gustosa: il nuovo trailer di Return of Monkey Island, di cui finalmente conosciamo la data di uscita: il nuovo episodio della saga piratesca sarà infatti disponibile a partire dal 19 settembre su PC e Nintendo Switch.



Brandon Sanderson, noto scrittore statunitense di letteratura fantasy, ha poi preso la parola per annunciare di aver collaborato con Unknown Worlds Entertainment nella creazione di Moonbreaker, un nuovo gioco che permetterà di dipingere e personalizzare le proprie miniature, presto in accesso anticipato su Steam. Presentato anche il coloratissimo shooter Friends vs Friends e dopo un lungo periodo di silenzio, Lies of P si è materializzato per mostrarci alcuni dei possenti avversari che saremo chiamati ad affrontare nel soulslike ispirato alla storia di Pinocchio.

Frenetico e irresistibile, il prodotto non gode ancora di una data di lancio precisa, in quanto lo studio si è limitato a confermare che questo prenderà vita in un generico 2023, in arrivo anche su Xbox Game Pass.



Presentato anche Stranded Alien Dawn in Early Access su Steam mentre Focus Entertainment e Deck 13 hanno successivamente presentato Atlas Fallen, una nuova avventura che nel 2023 ci condurrà in un affascinante mondo in rovina. Equipaggiati con armi immense e apparentemente in grado di grado di utilizzare la magia, i protagonisti dovranno vedersela con fameliche e agghiaccianti divinità.



Un breve trailer ci conferma che Homeworld 3 uscirà nella prima metà del 2023 prima di passare a Genshin Impact: il nuovo aggiornamento condurrà il Viaggiatore tra le sabbie di un deserto ricco di misteri. L'ampia finestra dedicata ai prodotti HoYoverse ci ha inoltre permesso di dare uno sguardo a Honkai Star Rail, GDR a turni che in futuro non meglio precisato dovrebbe esordire su PC e smartphone. Accantonate le realtà immaginate dai ragazzi di HoYoverse, si è successivamente fatto largo High on Life, sparatutto in prima persona sviluppato da Squanch Games e caratterizzato da buffissime armi parlanti che durante i combattimenti non sembrano voler chiudere il becco tanto facilmente.



Telltale tornerà presto sui nostri schermi non solo con New Tales From the Borderlands ma anche con The Expance, che abbiamo visto in azione proprio alla Gamescom. Killer Klowns From Outer Space riprende le atmosfere anni '80 di Ritorno al Futuro e restando in tema Sci-Fi, abbiamo poi posato lo sguardo sul nuovo trailer di Scars Above, action adventure di Prime Matter atteso su PC nel 2022.



Dopo l'immenso successo riscosso da Age of Empire IV, è già tempo di parlare della prossima civilizzazione, che come scoperto durante la kermesse tedesca prenderà il via il prossimo 5 ottobre, con la pubblicazione del nuovo aggiornamento. Siamo poi tornati per le strade della Gotham City ricostruita dai ragazzi di WB Games Montréal per ammirare Harley Quinn e tutti gli altri storici antagonisti che a partire dal prossimo 21 ottobre terranno impegnata la Batfamiglia in Gotham Knights.

Lasciata la città un tempo protetta dal Cavaliere Oscuro, lo show presentato da Geoff Keighley ha puntato i riflettori su Where Winds Meet una nuova IP a base di Samurai ambientata nella sempre suggestiva antica Cina, mentre Bandai Namco Entertainment ha presentato Park Beyond, coloratissimo titolo di simulazione che entro la fine dell'anno corrente consentirà ai giocatori di creare e gestire il parco dei divertimenti dei loro sogni.



Ci avviciniamo alla chiusura della Gamescom Opening Night Live e tra gli ultimi copi di coda troviamo Blacktail, un action in prima persona ispirato alla leggenda di Baba Jaga, che apprendiamo sarà disponibile nel corso dell'inverno, oltre a Phantom Hellcant e Wyrdsong, RPG vecchia scuola sviluppato da un team che lavorato in passato su Fallout e Elder Scrolls. Il nuovo trailer di The Outlast Trials anticipa la sorpresa finale: Dead Island 2, annunciato nel 2014 e scomparso dai radar, è in realtà vivo e vegeto e arriverà a febbraio 2023.

Si chiude così la cerimonia di apertura della Gamescom 2022, in attesa degli annunci previsti per i prossimi giorni. Siete soddisfatti dell'evento di Geoff Keighley? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.