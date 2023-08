Gamescom Opening Night Live 2023 riassunto: tanti giochi ma zero sorprese

Dopo la pausa estiva, l'industria dei videogiochi è ufficialmente ripartita dalla Gamescom 2023, la nuova edizione della più grande fiera di settore del Vecchio Continente. A fare gli onori della casa in quel di Colonia c'ha pensato ancora una volta Geoff Keighley con la sua Opening Night Live, che nel corso di due ore, purtroppo avare di grandi sorprese, ha offerto un corposo assaggio di quelli che già da tempo si candidano a ricoprire i ruoli di protagonisti della prossima stagione videoludica.

Tante conferme, poche sorprese

A rompere gli indugi non poteva che essere Starfield, il gioco più atteso dell'autunno, che s'è presentato in un trailer in live action ad alto tasso di epicità sulle note di una calzante Rocket Man. L'intervento di Todd Howard a fine proiezione ha reso il momento ancora più emozionante per i fan, che dal 6 settembre - esclusivamente su Xbox Series X|S e PC - avranno modo di calcare i pianeti di quello che rappresenterà il primo nuovo universo di Bethesda in oltre venticinque anni.

Nemmeno il tempo di salutare la mente dietro ad alcuni dei giochi di ruolo più influenti delle ultime decadi, che è giunto il momento di assistere all'annuncio di Little Nightmares 3, la prima delle (poche) sorprese della serata.



I ragazzi di Supermassive Games, che hanno ereditato da Tarsier Studios le redini della serie, sono rimasti fedeli alle atmosfere deviate e opprimenti dei primi due acclamati capitoli, per narrare una nuova storia da incubo incentrata su due ragazzi in fuga - per la prima volta controllabili da due giocatori in cooperativa. Il lancio è previsto nel corso del 2024 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Pochi giorno dopo il debutto su Steam, Black Myth: WuKong ha dimostrato di essere vivo e vegeto anche durante l'Opening Night Live 2023 mettendosi in mostra in un nuovo trailer ricco di scene di gameplay e temibili boss, che a quanto pare si opporranno in gran numero al Predestinato, il protagonista metà scimmia e metà uomo che i giocatori saranno chiamati ad impersonare dell'avventura ispirata al classico della letteratura cinese "Il Viaggio in Occidente". Il gioco rimane per il momento fissato in un generico 2024 su PC e console dell'attuale generazione.



Gli amanti delle esperienze cooperative ad alto tasso di piombo e sangue possono gioire grazie all'annuncio di Killing Floor 3, che promette tanti nuovi zombie da maciullare a suon di proiettili su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam ed Epic Games Store. Gli appassionati di strategici possono invece (ri)gettarsi immediatamente a capofitto in Age of Empires IV, disponibile da oggi su Xbox e Game Pass. Questa nuova edizione celebra il primo anno del gioco su console con una varietà di nuovi elementi gratuiti come civiltà inedite, nuove mappe, aggiornamenti, lingue di gioco aggiuntive, nuove maestrie, sfide, messaggi e trucchi.



Dopo la comparsata del regista Zack Snyder, che ha ricordato dell'arrivo del suo nuovo film Rebel Moon su Netflix fissato per il 22 dicembre, è arrivato il turno di un gameplay trailer di Crimson Desert, action adventure open world a cavallo tra The Legend of Zelda e Assassin's Creed.

Il filmato ha messo in luce molteplici aspetti della produzione, incluso il sistema di combattimento, ma non ha purtroppo offerto delucidazioni in merito alla data di lancio su PC e console. Cosa che ha invece fatto il successivo PayDay 3, che nel suo nuovo trailer ha sia offerto un assaggio delle sue rapine cooperative all'ultimo respiro, sia confermato il 21 settembre come giorno di lancio su PS5, Xbox Series X|S, PC e Game Pass.



Molto vicina è anche l'uscita di Assassin's Creed Mirage, che con un nuovo trailer ha offerto un assaggio del doppiaggio in arabo e messo nuovamente in risalto la splendente Baghdad che dal 5 ottobre 2023 farà da sfondo (su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC) alla storia di un Basim vent'anni più giovane rispetto a Valhalla. L'apparizione degli inconfondibili occhiali da sole di Katsuhiro Harada con immancabile interprete al seguito ha spianato la strada ad un nuovo trailer di Tekken 8, che ha presentato una carrellata dei lottatori presenti, un assaggio delle loro mosse e l'annuncio di una nuova modalità per giocatore singolo, chiamata Arcade Quest, nella quale è possibile creare un avatar e divertirsi in una sala giochi.



Tenendo fede alle promesse della vigilia, si è presentata sul palco anche Sledgehammer Games e il suo nuovo Call of Duty: Modern Warfare 3. Dopo aver confermato la presenza di un ampio campionario di mappe provenienti da Modern Warfare 2 (2009) e di una modalità Zombies open world, il team di sviluppo ha anche presentato un'importante novità per la nuova campagna, le Open Combart Missions.

In alcuni frangenti dell'avventura i giocatori saranno liberi di approcciarsi all'azione come meglio credono, ad esempio in maniera furtiva o affrontando i nemici ad armi spianate. Si tratta di un importante cambio di tendenza per una serie che ha sempre fatto dell'azione scriptata il suo leitmotiv. L'appuntamento con il gioco, ricordiamo, è fissato per il 10 novembre 2023 su PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, ma coloro che lo preordineranno potranno cominciare la campagna con almeno una settimana di anticipo.



Di tutt'altra pasta il gioco successivo, il nuovo Nightingale, un gioco di sopravvivenza PvE open world, giocabile in solitaria oppure in compagnia dei propri amici. Le porte dei regni magici e delle foreste fatate del nuovo gioco di Inflexion Games apriranno ufficialmente i battenti in Accesso Anticipato il 22 febbraio 2024 su PC via Steam ed Epic Games Store. Hanno potuto gioire anche i fan dei JRPG grazie alla nuova e bramatissima comparsata di GranBlue Fantasy: ReLink, che ha approfittato di quest'occasione speciale per mostrarsi nuovamente in azione e dare appuntamento al primo febbraio 2024 su PlayStation 4 e PS5. EA Originals e Ascendant Studios hanno invece approfittato del risalto mediatico garantito dall'Opening Night Live per ricordare che lo sparatutto magico in Unreal Engine 5 Immortals of Aveum è disponibile da oggi su PS5, Xbox Series X|S e PC



A reclamare il successivo segmento dell'Opening Night Live sono stati i ragazzi di MiHoYo, che dapprima hanno mostrato i progressi compiuti nello sviluppo di Zenless Zone Zero, nuovo action stylish in terza persona con elementi rogue-like destinato ad arrivare su PC e dispositivi mobili in formato free-to-play, e poi ricordato del recente debutto della nuova regione di Fontaine in Genshin Impact, avvenuta nell'ambito della versione 4.0 del celeberrimo free-to-play.



A smorzare i toni colorati dell'HoYoVerse ci hanno pensato i ragazzi di CI Games, che con un nuovo oscuro trailer di Lords of the Fallen ci hanno ricordato della data d'uscita del gioco, corrispondente al 13 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam ed Epic Games Store.

Hanno seguito l'esempio anche i ragazzi di SEGA, che hanno onorato la Gamescom 2023 annunciando che Sonic Superstars uscirà il 17 ottobre su PS4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam ed Epic Store e presentando The Final Horizon, aggiornamento gratuito di Sonic Frontiers in uscita il 28 settembre con una nuova storia, nuovi personaggi giocabili e nuove sfide.



Nexon Games ha invece mostrato il suo looter shooter in terza persona The First Descendant e rinnovato l'appuntamento del 19 settembre a tutti i giocatori desiderosi di partecipare alla Cross-Play Open Beta su PS5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam. Quantic Dream e Parallel Studio hanno riaccompagnato i giocatori nelle profondità marine per ricordare loro dell'imminente uscita di Under the Waves, avventura in sommergibile prevista per il 29 agosto su PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e PC via Steam ed Epic Store. Troy Baker, Julia Brown e Roger Clark hanno invece ricordato del debutto sul mercato di Fort Solis, avvenuto proprio oggi 22 agosto su PlayStation 5 e Steam. Abbiamo già avuto modo di giocare questo thriller ambientato sul pianeta rosso e parlarne in maniera approfondita nella nostra recensione di Fort Solis, alla quale rimandiamo per ulteriori approfondimenti.



Gli sviluppatori di Mudrunner e Snowrunner sono tornati alla carica con Expeditions: A Mudrunner Game, che invita i giocatori ad affrontare delle spedizioni scientifiche su quattro ruote e terreni impervi, dove il nemico numero uno è come sempre rappresentato da uno dei motori fisici più realistici sulla piazza. L'appuntamento è fissato nel 2024 su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch e PC. Al fango, ai fiumi e alle salite impervie i ragazzi di Ubisoft Ivory Tower preferiscono il liscissimo asfalto e una fisica ben più permissiva: nel ricordare dell'imminente uscita di The Crew Motorfest, gli sviluppatori francesi hanno confermato la possibilità di partecipare ad una prova gratuita del gioco di ben 5 ore nelle giornate dal 14 al 17 settembre.

Verso il gran finale

Alcuni dei prodotti più attesi in assoluto sono stati prevedibilmente risparmiati per il gran finale. Un gameplay trailer di Phantom Liberty ha offerto un ampio assaggio delle ambientazioni e delle opportunità ludiche che verranno concesse dalla ricca espansione di Cyberpunk 2077, che il prossimo 26 settembre proverà a far dimenticare il controverso lancio del gioco principale avvenuto sul finire del 2020.

Un breve aggiornamento sullo sviluppo di StormGate, nuovo RTS free-to-play dai creatori di StarCraft 2 in arrivo entro fine 2023 in versione Beta su Steam, ha spianato la strada ad Eleventh Hour Games e il loro The Lest Epoch: The Runes of Power, action RPG in arrivo il 7 settembre, Marvel Snap, fresco di uscita su Steam, e soprattutto al nuovo trailer di Armored Core VI: Fires of Rubicon: l'action a base di mech in terza persona sviluppato da FromSoftware è praticamente dietro l'angolo, essendo previsto per il 25 agosto su PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S e PC. Il filmato ha anche ricordato la possibilità di prenotare una Deluxe Edition, comprendente oltre al gioco base anche l'artbook e la colonna sonora in formato digitale. Piuttosto vicino è anche Warhaven, gioco d'azione incentrato su battaglie corpo a corpo in stile fantasy medievale , destinato ad uscire in formato free-to-play su Steam il 26 settembre.



Il tasso di violenza, già abbastanza elevato dopo il trailer di Warhaver, è poi schizzato alle stelle con l'arrivo sul palco di Ed Boon e il nuovo trailer di Mortal Kombat 1, che fatality dopo fatality ha offerto un assaggio di quanto può essere folle questo gioco.

La data d'uscita, già fissata in precedenza ma meritevole di un ripasso, è prevista per il 19 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, anche in Edizione Premium. A riportare subito a zero il quantitativo di sangue a schermo ci ha pensato il primo video di gameplay di Ara: History Untold, strategico a turni di stampo storico in arrivo nel 2024 su Steam e PC Game Pass.



Blizzard s'è presentata a Colonia per fissare al 17 ottobre 2023 l'inizio della Stagione del Sangue in Diablo 4, con la quale promette di rifarsi dopo gli errori commessi con l'attuale Stagione degli Abietti, che tra problemi di bilanciamento e contenutistici non è riuscita a soddisfare appieno i giocatori. Gli annunci rapidi di Dustborn, nuovo e colorato gioco d'azione e avventura per giocatore singolo ambientato negli immaginari Stati Divisi d'America, e Thank Goodness You're Here, una stramba avventura comica ambientata in una cittadina dell'Inghilterra del nord, hanno spianato il palco all'arrivo di Sam Lake, che ha chiuso lo show con un nuovo e già pre-annunciato trailer di Alan Wake 2.

Il filmato ha accontentato i videogiocatori mostrando degli stralci di gameplay nei panni dello scrittore maledetto, che nella prima fase della campagna promozionale era stato in parte "sacrificato" per far risplendere l'altro personaggio giocabile, la new entry Saga Anderson. L'uscita del gioco, ricordiamo, è fissata su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC per il 27 ottobre 2023, una decina di giorni dopo rispetto alla data inizialmente comunicata. Il leggero posticipo si è reso necessario per garantire ad Alan Wake 2 il giusto spazio in un mese già fin troppo affollato (nelle settimane immediatamente precedenti sono attesi pure Marvel's Spider-Man 2, Forza Motorsport, Super Mario Bros Wonder, Assassin's Creed Mirage, Lords of the Fallen, Alone in the Dark, giusto per citarne alcuni).