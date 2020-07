GameStop: le nuove offerte del volantone estate 2020

GameStopZing (leader della gadget culture, e non solo, in Italia) presenta il nuovo volantone estivo con tantissime promozioni valide per tutta l'estate. Sconti su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, giochi, accessori, abbonamenti e merchandising, dalle magliette alle tazze, passando per statue, cappellini, action figure e gli immancabili Funko Pop! ormai da anni cuore dell'offerta extra ludica della catena. Vediamo insieme le offerte del nuovo volantino GameStop estate 2020, valido fino al 29 luglio con offerte riservate ai possessori della carta fedeltà GSZ+. E ricordatevi che portando indietro i vostri giochi usati, console e accessori risparmierete ancora di più!

Offerte PlayStation 4

Tante le nuove offerte PlayStation di GameStop, tra queste citiamo PS4 PRO 1 TB con Voucher Fortnite (del valore di 31 euro) a 369,98 euro e PS4 Slim 1 TB con quattro giochi (Horizon Zero Dawn, God of War, The Last Of Us Remastered e Battlefield 1) a 349,98 euro. PS4 500 GB con gioco a scelta (varie configurazioni disponibili) è in vendita invece a partire da 289,98 euro. Offerte anche sugli accessori con le Cuffie Wireless Gold più abbonamento trimestrale a PlayStation Plus in vendita a 99,98 euro e PlayStation VR con The Invisible Hours e un accessorio a scelta a partire da 299,98 euro.

Sconti Nintendo Switch e Switch Lite

Le offerte Nintendo Switch di GameStop andranno avanti fino al 12 luglio e includono Nintendo Switch a 299.98 euro (vari bundle disponibili, tra cui il pacchetto con Mario Kart 8 Deluxe incluso) e Nintendo Switch Lite a 199.98 euro, prezzo valide per tutte le colorazioni disponibili ovvero giallo, grigio, turchese e corallo. Inoltre acquistando un gioco a scelta del valore di almeno 59 euro potrete risparmiare 30 euro sull'acquisto della console.

Sconti anche sulle console Nintendo 2DS XL in vendita a 99.98 euro, New Nintendo 2DS Xl a 109.98 euro e Nintendo 2DS con gioco a 69,98 euro, varie configurazioni disponibili. Voglia di retroconsole? In questo caso non perdete l'offerta su Nintendo Classic Mini NES venduto a 59.98 euro e Super Nintendo Classic Mini a 79,98 euro, in entrambi i casi con alimentatore originale incluso del valore di 14,98 euro. Infine, vi segnaliamo i migliori giochi Nintendo in vendita a 49.99 euro tra cui Animal Crossing New Horizons, Luigi Mansion 3, Pokemon Spada e Scudo, Super Mario Odyssey e Mario Kart 8 Deluxe.

Xbox One offerte

Iniziamo la rassegna sconti Xbox segnalando Xbox One X in varie configurazioni al prezzo di 399.98 euro, prezzo valido anche per la HyperSpace Edition a tiratura limitata con Gears 5 incluso, disponibile in esclusiva da GameStopZing. I pacchetti Xbox One S 1 TB con due giochi inclusi (tra cui Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition) al prezzo di 279,98 euro. Cercate un controller? In questo caso acquistando un joypad ricondizionato al prezzo di 49.99 euro avrete in regalo due giochi, Injustice 2 e Battleborn.

Giochi a prezzi super da GameStop

Da GameStop ovviamente i giochi la fanno da padrone e portando indietro due giochi usati validi per la promozione è possibile prenotare le novità della prossima stagione al prezzo di 19.98 euro, tra cui MafiaTrilogy, Mafia Definitive Edition, Marvel's Avengers, Assassin's Creed Valhalla, WRC 9, Cyberpunk 2077 e Ghost of Tsushima.

Ancora più interessante la promozione FIFA 21 di GameStop: portando indietro due giochi validi entro il 29 luglio potrete acquistare la Standard Edition a un euro mentre portando un gioco lo sconto è minore ma comunque importante e pagherete FIFA 21 soli 34,98 euro.

Funko Pop! e gadget

GameStopZing è leader della gadget culture in Italia e nei suoi negozi offre tantissimi gadget di ogni tipo, tra le promozioni in corso vi segnaliamo il gioco di carte di God of War a 24.98 euro, la Lampada Cubo di Super Mario a 14.98 euro, il cappellino Cappy di Super Mario Odyssey a 9.98 euro, Funko Mystery Mini di Star Wars L'Ascesa di Skywalker a 3 euro l'uno, i personaggi Lootlama Peluche di Fortnite a 9.98 euro, portachiavi peluche dei Pokemon a 7 euro e tantissimi Funko Pop! a 9.98 euro.

L'assortimento legato ai Pop è davvero enorme e include centinaia di personaggi tratti da film, videogiochi, serie tv, fumetti, anime e manga, l'occasione giusta per arricchire e completare la vostra collezione ad un prezzo piccolo piccolo.