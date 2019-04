GDC 2019: presente e futuro dell'industria dei giochi indie

La Game Developers Conference è un evento dalle molte facce, che riunisce per una settimana decine di migliaia di addetti ai lavori, pronti a invadere San Francisco con le loro moltitudini e uno spirito di condivisione, collaborazione, amicizia. Fra questi, spicca sempre il popolo degli indie, bizzarro, stralunato, potente, invadente (durante l'evento Game Developers Choice Awards, teoricamente focalizzato sulle grosse produzioni, vanno ormai tutti gli anni vicinissimi a piazzare il cappotto). La loro presenza si sente forte per tutti e cinque i giorni della manifestazione, vuoi perché lo spazio espositivo è in larghissima misura tappezzato da piccole produzioni, vuoi per la quantità esagerata di eventi e feste a loro dedicati/da loro organizzati, vuoi perché fra i percorsi di conferenze delle prime due giornate c'è quello focalizzato, appunto, sulla scena indipendente.



E quest'anno, magari in maniera incidentale, magari no, parecchi sviluppatori indie sono saliti sul palco per parlare di successi e insuccessi, in varie forme. Ovviamente non ho potuto seguire tutti gli interventi che promettevano faville, perché sono tanti, troppi, si accavallano, si inseguono, si attorcigliano con gli altri appuntamenti, ma le cose interessanti da raccontare non mi mancano comunque, al punto che per questo articolo ho dovuto comunque fare una selezione, altrimenti mi veniva fuori una Divina Commedia. E non è che sia venuto breve, comunque.

Il videogioco punk rock?

Il primissimo talk a cui ho assistito era un po' paradossale, se consideriamo che il tema era un parallelo fra videogiochi e musica punk rock, in termini produttivi e di portato innovativo, ma a parlarne era un dipendente di Amazon, che ricordava i bei tempi in cui assemblava chitarre imparando l'elettronica pur essendo giunto sul palco da stipendiato di un colosso mondiale che di punk ha ben poco. E che nel fare i suoi esempi promuoveva prodotti della propria azienda, senza menzionare la concorrenza.

Ma insomma, è il gioco delle parti e in realtà Rich Hilleman - che è direttore di Amazon Game Studios e ha alle spalle trent'anni di carriera nel settore - ha pure detto cose interessanti, facendo tutto un excursus storico dedicato alla rivoluzione portata da certe band decenni fa e, soprattutto, portata in maniera largamente involontaria. I Ramones, ha raccontato Hilleman, sognavano di essere come i Led Zeppelin e gli Who, ma non erano abbastanza bravi e mirarono altrove, con grande intelligenza.



Cavalcarono la nostalgia per gli anni Cinquanta e non fecero sostanzialmente altro che recuperare la musica del decennio successivo (per esempio degli Sha Na Na, adorati da Joy Ramone) e velocizzarla, dando di fatto vita a un genere inedito. Sfruttarono la nuova disponibilità di mezzi di registrazione moderni in maniera "laterale", ottenendo accesso a costo ridicolo a uno fra i migliori studi di registrazione al mondo perché la rivoluzione degli studi indipendenti e delle attrezzature "casalinghe" l'aveva reso obsoleto.

Pubblicarono un album di cui la stampa parlava anche e soprattutto per il miracolo produttivo che era, per l'impossibilità teorica di registrare spendendo così poco. Diedero inizio a una rivoluzione, che negli anni prese forme sempre nuove e dirompenti, per esempio con l'ascesa di Tower Records, un negozio americano che divenne impero mondiale (e che ancora resiste in Giappone) anche perché si staccò dal sistema e iniziò a mettere sugli scaffali quello che voleva, non sottostando al giogo delle major, vendendo materiale indipendente o di importazione.



O ancora, l'ascesa graduale ma dirompente del punk, un genere che destrutturò tutto, non solo il sound, ma anche il vero e proprio impianto produttivo, partì dal basso e finì, nel tempo, per diventare mainstream. Ecco, secondo Hilleman, i tempi sono maturi perché il videogioco intraprenda definitivamente questo percorso di distacco dai modelli dominanti, di indipendenza a tutto tondo, sfruttando per esempio nuove tecnologie liberatorie: "Grazie allo sviluppo in cloud, ci si libera di limiti hardware come quello delle alimentazioni a 230 watt o delle batterie dei telefoni".

Un successo pazzesco come quello di PUBG, secondo Hilleman, è punk: ha usato asset altrui, si è lanciato sul mercato in fretta e furia, in maniera certo non tecnicamente all'avanguardia, «è i Sex Pistols del videogioco». E come avvenne per i Sex Pistols poi copiati dalla musica mainstream, nei videogiochi, i tripla A hanno assorbito la lezione di PUBG e l'hanno fatta loro, trasformando il punk in un genere mainstream. E i paralleli non finiscono certo qui: «Gli streamer sono i nuovi DJ!».

Il successo logora chi (non) ce l'ha

Quali che siano i mezzi usati per arrivarci, ottenere successo (o non ottenerlo) da sviluppatore indipendente può avere mille risvolti. Un intervento interessante è stato quello di Bennett Foddy e Zach Gage, che hanno chiacchierato di un tema storicamente delicato nel settore: dare importanza al nome di chi i giochi li sviluppa, a discapito di marchi e publisher vari.



In particolare, il cuore del loro discorso stava nell'importanza di farsi conoscere come persone, diventare marchi di se stessi, per non perdere tempo a costruire un brand destinato a finire nel dimenticatoio al primo fallimento e per far sì che la gente sappia riconoscere chi sta dietro al tuo lavoro. La spersonalizzazione, il rimandare tutto alla misteriosa entità "gli sviluppatori", non fa bene alla carriera di nessuno.

Gage l'ha scoperto quasi per caso, costretto a inserire un nome quando ha caricato i suoi giochi sull'App Store. Foddy l'ha fatto quasi per sfida ("Se lo fa Sid Meier... "), arrivando all'estremizzazione di intitolare un gioco Getting Over It with Bennett Foddy, ma entrambi ne hanno tratto grandi vantaggi in termini di riconoscibilità ed entrambi ritengono che sia il caso di mettere ben in evidenza i nomi di tutto lo studio, come per esempio accade in Ape Out, su cui ha lavorato Foddy stesso.

Ma cosa succede, quando lo ottieni, il successo? È tutto rose e fiori? Direi di no, e del resto ce lo ricordiamo bene com'è finita con Fez e Phil Fish.



Leighton Gray, co-creatrice di Dream Daddy: A Dad Dating Simulator e oggi art director presso Fullbright (Gone Home, Tacoma), ha raccontato la sua esperienza difficoltosa nel rapporto con quella brutta bestia di internet. Quando Dream Daddy venne annunciato, il trailer venne investito da una valanga di polemiche, sfiducia, attacchi e, soprattutto, a sconfortarla fu il fatto che una grossa fetta di questo contraccolpo mediatico arrivasse dalla comunità LGBT, cui in teoria il gioco si rivolgeva apertamente.



Alla stessa Leighton è toccato leggere commenti stile "Non esistono i bisessuali!", con lei che pensava "Ma come, mi stai dicendo che io non esisto?" e, in generale, accuse di voler sfruttare in maniera opportunistica temi delicati. Era un classico caso in cui sarebbe stato meglio evitare di seguire le polemiche, ma non puoi farne a meno, perché il gioco è il tuo bambino, la tua creatura, finisci per passare le notti sveglia a leggere commenti acidi... E alla pressione dello sviluppo, al crunch, ai ritardi, si è quindi aggiunto lo strato ulteriore dato dalle polemiche online, per di più arrivate in larga parte dalle persone che lei sentiva vicine, a cui il gioco doveva rivolgersi.

Poi il gioco è uscito, è stato un successone («Sopra a PUBG nelle vendite su Steam!»), e lei pensava che il successo avrebbe curato la sua depressione, ma così non è stato. Era preda di esaurimento, abbonata agli antidepressivi, si sognava la gente che la seguiva fino a casa per criticarla... e ci ha messo tanto, troppo tempo a uscirne. «Il problema di Internet è che è una piattaforma che unisce tutti, persone di estrazioni sociali e culture totalmente diverse, senza barriere, senza filtri, e sbatte tutti a parlare assieme. È un delirio.»



La sfida all'Indiepocalypse

Jason Rohrer (Passage, Inside a Star-filled Sky, One Hour One Life) ha invece chiacchierato della cosiddetta "indiepocalypse", un presunto fenomeno che qualche anno fa ha fatto rizzare le antenne a molti a causa del fallimento commerciale di svariati titoli indie d'alto profilo. Lui, ha raccontato, sviluppa videogiochi da diciannove anni ma non ci ha guadagnato quasi nulla per i primi quattordici.



E, certo, leggere continuamente storie di giochi indie sviluppati da studi rinomati o spinti con convinzione dalla stampa, ma comunque fallimentari, lo preoccupava non poco, in vista del lancio di One Hour One Life, una produzione piccola piccola, particolare, difficile da inquadrare e da vendere. E invece, a un anno dall'uscita, il suo gioco vende ancora bene e gli frutta non pochi soldi, specie considerando che l'ha sviluppato da solo.

Com'è possibile? Com'è possibile che, qualche giorno prima della GDC, abbia controllato e ci fossero una quarantina di persone su Steam che ci giocavano? Come mai la progressione delle vendite è andata in maniera così diversa da quella che solitamente ci si aspetta per un gioco (il picco al lancio, poi il crollo e quindi un lento ma implacabile scendere verso l'oblio, seppur punteggiato da qualche segnale di vita in corrispondenza dei saldi)?



Secondo Rohrer, è completamente mutato lo scenario di settore ed è diventato fondamentale cambiare il paradigma attraverso cui si progettano i giochi. Un tempo si diceva "Crea il gioco a cui vorresti giocare" ma oggi, per lui, il mantra deve essere "Crea il gioco a cui giochi". What Remains of Edith Finch è un gioco splendido, a cui Rohrer è felicissimo di aver giocato, ma non ricorda di averne chiacchierato poi così tanto con amici e colleghi. E quanto ci ha giocato?

Un paio d'ore. In compenso, il suo contatore su Steam segna trecentotrentasei ore in due anni su Rust, un gioco di cui decanta le lodi a chiunque incontri. E alla fine la chiave sta tutta lì. Sì, puoi avere successo con The Witness, che ha un inizio e una fine, è uscito in piena indiepocalypse, se ne è fregato e ha stravenduto, ma oggi, la scelta saggia non è sviluppare un gioco "consumabile".



La scelta saggia è creare generatori di sensazioni uniche, titoli che si prestino ad essere giocati, rigiocati e rigiocati ancora, perché ti donano sempre qualcosa di nuovo, perché chiunque può trarne esperienze diverse, perché ogni singola persona che si mette a pasticciare su YouTube può tirarne fuori un let's play unico, perché anche se ti guardi ore di dirette su Twitch, non te lo sei spoilerato, puoi ancora divertirtici un sacco. Sono i Subnautica, gli Stardew Valley, i Prison Architect. Sono, volendo, i Fortnite e gli Overwatch. Sono, certo, incidentalmente, i giochi che comunque Rohrer trova più interessanti anche a prescindere da questo tipo di ragionamento. E allora, forse, quella che c'è stata, e magari è ancora in corso, non è una indiepocalypse, più una consumablegamepocalypse.

#1reasontobe

Alla GDC 2019 si è tenuta anche l'ultima edizione del #1reasontobe curato da Rami Ismail di Vlambeer (Ridiculous Fishing, Nuclear Throne), evento dedicato a dar voce a sviluppatori provenienti da tutti gli angoli del globo. Particolarmente toccante, con più o meno tutta la sala, speaker e pubblico, ridotta in lacrime, è stato l'intervento di Lual Mayen, fondatore di Junub Games - Games For Peace e sviluppatore originario del Sudan del sud, la nazione più giovane al mondo, fondata nel 2011.

La sua patria è in preda alla guerra civile dal 1983, un conflitto le cui vittime si stimano nell'ordine delle quattrocentomila e che ha portato a qualcosa come due milioni e mezzo di rifugiati. Lual ha perso entrambe le sorelle a causa della guerra ed è nato mentre i suoi genitori fuggivano in Uganda, dove ha vissuto come rifugiato, accampato in tenda, senza corrente elettrica e mille comodità a cui siamo abituati. Un giorno vide un laptop in una stazione di registrazione del campo profughi e chiese a sua madre di comprarglielo: ci vollero tre anni per racimolare i trecento dollari necessari ad acquistarlo e, una volta ottenuto l'oggetto tanto ambito, Lual camminava tre ore al giorno per avere l'opportunità di ricaricarne la batteria, dato che, appunto, non aveva corrente elettrica a sua disposizione e andava a farlo in un internet cafe. Lì scoprì Grand Theft Auto: Vice City. Fu subito amore e decise di voler sviluppare videogiochi, convinto che potessero essere una forza per il bene, un mezzo tramite cui fare qualcosa di buono, di concreto, deviare l'attenzione e il tempo dei giovani dalla guerra e dalle attività distruttive.



Ebbene, nel marzo del 2019, Lual era alla Game Developers Conference (dopo che l'anno scorso la partecipazione gli era stata impedita dai divieti imposti dal governo Trump), a mescolarsi con la comunità internazionale degli sviluppatori e raccontare la sua storia, forte dell'essere riuscito nel frattempo a fondare il suo studio, a sviluppare un videogioco, Salaam (Pace), incentrato sul proteggere le comunità dalla distruzione, e un boardgame, Wahda, incentrato su tematiche simili, pensato per andare incontro all'enorme quantità di persone che in Africa non ha un accesso a internet o alla tecnologia. Dopo aver vissuto per ventidue anni da rifugiato, oggi vive a Washington D.C., ha ricevuto il riconoscimento Global Gaming Citizen ai The Game Awards e sta lavorando con Oculus su un gioco in VR, a cui collabora anche un giocatore NBA di origini africane. E noi qui a girarci i pollici.