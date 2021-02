Genshin Impact 1.3: Xiao e tutte le novità dell'aggiornamento invernale

Dopo averci permesso di esplorare le fredde terre di Dragonspine in Genshin Impact lo scorso dicembre, MiHoYo propone ai giocatori un altro aggiornamento gratuito in occasione del Capodanno Cinese. A differenza dello scorso update, quest'ultimo non punta a stravolgere il prodotto con tanti nuovi contenuti, ma vuole invece accompagnare gli utenti attraverso una serie di eventi e ricompense bonus per le prossime settimane. Scopriamo insieme tutte le novità della versione 1.3 di Genshin Impact e le qualità del tanto atteso Xiao, il nuovo eroe 5 Stelle di tipo Anemo.

Xiao, Vigilant Yaksha

Protagonista assoluto dell'update 1.3 di Genshin Impact è ovviamente Xiao, il nuovo personaggio che i giocatori potranno provare ad ottenere per le prossime settimane nella sezione Wish. Agile combattente armato di lancia, Xiao punta tutto sul danno e potrebbe trasformarsi quindi nel vostro main DPS.

Come suggerisce il suo nome, che in cinese significa demone, il nuovo guerriero del free to play è in grado di "trasformarsi" all'occorrenza in una creatura infernale, dal momento che durante l'esecuzione di una delle sue tecniche speciali, Bane of All Evil (l'Elemental Burst), indossa una mostruosa maschera Yaksha che lo rende una furia: la sua agilità aumenta sensibilmente, l'area d'effetto dei suoi fendenti è più estesa e ognuno dei colpi a segno infligge danno di tipo Anemo.



Lemniscatic Wind Cycling è invece l'Elemental Skill di Xiao e consiste in una veloce proiezione in avanti che infligge danno con la lancia, permette di sfuggire alle situazioni più pericolose e può essere attivata più volte in base alle ricariche disponibili, il cui numero dipende dalle Costellazioni attive dell'eroe.

Attualmente non sono previsti altri personaggi nel corso dell'aggiornamento e il prossimo banner a tempo, ovvero quello che si attiverà tra una decina di giorni, non farà altro che aumentare il drop rate di Keqing, un'altra spadaccina 5 Stelle che fa parte però del roster fisso e può essere trovata anche all'interno delle loot box permanenti. Se non vedete l'ora di espandere ulteriormente la vostra collezione di eroi vi invitiamo però a non disperare, poiché i dubbi circa l'imminente arrivo di Hu Tao in Genshin Impact sono davvero pochi.



Ad oggi, infatti, non abbiamo mai assistito ad un aggiornamento con meno di due eroi 5 Stelle e quindi il debutto di un altro personaggio a breve è scontato. Se vi state chiedendo il perché di tanta segretezza su questo eroe di tipo Fuoco, si tratta probabilmente di questioni legate al Capodanno Cinese e al suo particolare significato.

Hu Tao ha un ruolo importante in riferimento alla camera mortuaria dell'area della mappa che prende il nome di Liyue e potete facilmente immaginare come un personaggio così connesso ad elementi e suggestioni funebri, non possa andare tanto d'accordo con il fulcro attorno al quale ruota l'evento cinese che si festeggerà nei prossimi giorni, soprattutto se consideriamo il quantitativo di spot e messaggi sui social con i quali MiHoYo è solita pubblicizzare i nuovi banner a tempo.



Non c'è quindi nulla da temere: il secondo personaggio aggiuntivo arriverà ed è solo questione di tempo prima che il team di sviluppo inizi a parlarne. Se ciò non dovesse essere sufficiente a convincervi, sappiate che tra i banner personalizzabili della versione 1.3 ne è apparso anche uno dedicato a Hu Tao, chiaro indizio del suo arrivo entro l'uscita del successivo update.

Anche l'arsenale di armi presenti nei banner a tempo non è stato trascurato dagli sviluppatori, che nei prossimi giorni daranno agli utenti l'opportunità di tentare la fortuna per ottenere due armi 5 Stelle davvero interessanti sia in termini stilistici che per le loro caratteristiche intrinseche: la spada Primordial Jade Cutter e la lancia Primordial Jade Winged-Spear.



Nel primo caso parliamo di una lama di giada che nelle mani di personaggi come Keqing o Bennet potrebbe fare la differenza, dal momento che chi la impugna gode di un aumento dei punti vita pari al 20% e di un bonus al potenziale d'attacco corrispondente all'1,2% del quantitativo di salute massima.

Non meno efficace è la lancia dello stesso set, chiaramente pensata per essere l'arma principale di tutti i futuri possessori di Xiao. La Primordial Jade Winged-Spear è l'arma perfetta per sfruttare i veloci fendenti del nuovo personaggio, che grazie a quest'arma può generare fino a sette cariche che aumentano l'attacco del 3,2% per sei secondi. Quando raggiunge l'apice della sua potenza, inoltre, questa lancia incrementa del 12% il danno inflitto.

Una pioggia di Primogem

Dal punto di vista contenutistico, l'update 1.3 di Genshin Impact non ha ancora svelato tutte le proprie carte poiché il team di sviluppo ha deciso di non pubblicare in contemporanea tutte le novità, molte delle quali arriveranno nel gioco solo tra qualche settimana. In attesa di poter giocare la main quest di Xiao e la modalità in stile tower defense Theater Mechanicus, l'unica reale novità riguarda il debutto di un nuovo nemico che prende il nome di Primo Geovishap: si tratta di una versione più grossa e arrabbiata delle lucertole corazzate che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi, ovvero i Geovishap Hatchling.

L'aspetto migliore di questo aggiornamento riguarda però l'ulteriore perfezionamento da parte di MiHoYo della gestione degli eventi: sembra che il team voglia dimostrarsi sempre più vicino alla sua utenza proponendo eventi non solo a cadenza regolare (talvolta questi si sovrappongono), ma anche semplici da completare e con una quantità di ricompense gratuite decisamente generosa.



Basti pensare che durante il Lantern Rite Event, il grosso evento legato al Capodanno Cinese che si terrà tra qualche giorno, vi saranno numerosi mini-eventi interconnessi che permetteranno di ricevere senza particolari sforzi tantissimi Primogem, 10 Intertwined Fate e un eroe gratis tra Xingqiu, Nigguang, Xiangling, Beidou, Xinyan e Chonguyn. Come antipasto, già da qualche giorno gli utenti possono darsi alla fotografia grazie ad un altro evento chiamato Five Flushes Of Fortune, che richiede ai giocatori di fotografare creature ed oggetti di colori specifici in giro per Tevyat.

Oltre ad essere perfetta per accumulare 60 Primogem al giorno senza particolare fatica, questa iniziativa è anche un'ottima scusa per trascorrere una manciata di minuti ad esplorare i paesaggi bucolici che fanno da sfondo al free to play. Five Flushes Of Fortune è la dimostrazione perfetta di come, seppur entro i limiti strutturali del gioco, gli eventi proposti stiano riuscendo nell'intento di offrire un po' di varietà alle situazioni ludiche, al di là del classico spostamento dal punto A al punto B o dell'eliminazione dei mostri in una specifica area.



A prescindere dalla complessità e dalla struttura di attività di questo tipo, basta fare due conti per comprendere come, nel corso mese, anche chi non è intenzionato ad investire un solo centesimo nel gioco possa avere grosse probabilità di entrare in possesso di armi ed eroi gratis, semplicemente dedicando un pizzico di attenzione e costanza alle varie attività a tempo.

Insomma, sebbene si tratti chiaramente di un aggiornamento di transizione e quindi povero di contenuti di rilievo, non possiamo che apprezzare ancora una volta la strada intrapresa dagli sviluppatori, la cui condotta virtuosa riuscir con tutta probabilità a tenere attiva tanto l'utenza abituata a spendere nelle meccaniche gacha, quanto quella che abbraccia la filosofia del free to play a tutti i costi.