Genshin Impact 2.1: Baal, Aloy di Horizon e le nuove isola di Inazuma

Puntuale come un orologio svizzero, a sei settimane esatte dal debutto di Inazuma con la versione 2.0 di Genshin Impact è arrivato un altro aggiornamento gratuito che va ad ampliare ulteriormente la nuova regione del free to play targato miHoYo e introduce una corposa serie di novità, tra le quali non possiamo non citare Baal, uno dei personaggi 5 Stelle più attesi di sempre. Non perdiamoci quindi in ulteriori chiacchiere e andiamo alla scoperta di tutti i contenuti dell'update 2.1 di Genshin Impact, incluso l'evento che celebra il primo anniversario del gioco.

E alla fine arriva Baal

Il pezzo forte dell'aggiornamento è rappresentato sicuramente dalle new entry del roster, dal momento che con la versione 2.1 i giocatori possono mettere le mani su ben tre nuovi personaggi: Raiden Shogun (per gli amici Baal), Kujou Sara, Kokomi e Aloy. Come accennato nell'introduzione, è Baal l'eroe più desiderato al momento dai giocatori di Genshin Impact, sebbene si tratti di un personaggio piuttosto complesso da utilizzare.

Questa guerriera Electro 5 Stelle è armata di lancia ma con la sua Elemental Burst può passare all'utilizzo di una letale katana che infligge danni elettrici proporzionali all'energia accumulata precedentemente, la quale può essere tenuta sott'occhio grazie all'indicatore circolare alle sue spalle.



La sua Elemental Skill consiste invece in un'esplosione elettrica molto scenografica. Se deciderete di investire i Primogems nel banner di Raiden Shogun è molto probabile che riuscirete ad ottenere una o più Kujou Sara, una delle più fidate guerriere dell'Archon Electro.

In questo caso si tratta di un personaggio legato anch'esso all'elemento Electro e in grado non solo di utilizzare degli archi, ma anche di teletrasportarsi alle spalle del nemico e di scatenare piccole tempeste. Da non sottovalutare è Aloy di Horizon che può essere scaricata gratis da tutti i giocatori PlayStation (tutti gli altri dovranno attendere l'arrivo della versione 2.2).



Si tratta di un personaggio 5 Stelle gratuito di tipo Cryo che viene fornito con il suo arco e che potrebbe fare molto comodo a chi non possiede Ganyu, Eula o Ayaka e che punta ad un eroe in grado di infliggere danni di ghiaccio ad area. Non c'è molto da dire invece su Kokomi, 5 Stelle di tipo Hydro di cui conosciamo al momento solo l'aspetto e che potremo approfondire solo tra qualche settimana grazie ai soliti trailer pubblicati dagli sviluppatori.

Anche l'arsenale di armi disponibili nel gioco è stato ampliato grazie all'aggiornamento 2.1, il quale ha introdotto una potente lancia 5 Stelle nel banner a tempo delle armi e ben tre armi gratis. Oltre a ricevere il già citato arco 4 Stelle di Aloy, il Predator, i giocatori possono prendere parte agli eventi a tempo e accaparrarsi la lancia 4 Stelle The Catch o la buffissima claymore 4 Stelle Luxurious Sea-Lord, la quale non è altro che un enorme tonno.

L'altra metà di Inazuma

L'update 2.1 di Genshin Impact non si limita all'aggiunta di nuovi personaggi ma va a completare Inazuma, dal momento che la regione di Teyvat introdotta con lo scorso aggiornamento non era che il 50% dell'arcipelago ispirato al Giappone. Chiunque abbia completato le precedenti quest di Inazuma e abbia raggiunto il livello 30 potrà quindi andare alla scoperta di Seirai Island e Watatsumi Island, due

splendide isole caratterizzate da uno stile estetico unico e, ovviamente, da risorse inedite. Proseguendo nelle quest potremo inoltre sbloccare diversi nuovi boss tra i quali troviamo la Hydro Hypostasis (probabilmente utile per l'ascensione di Kokomi) e Signora, un potente boss di tipo Pyro che va ad aggiungersi alle potenti creature che ogni settimana permettono di ottenere utili risorse per il potenziamento degli eroi. Chi ama dedicarsi ad attività rilassanti può inoltre andare in giro per gli specchi d'acqua con l'intento di pescare. D'ora in poi si potrà infatti imbracciare una canna da pesca e andare a caccia di creature marine, alcune delle quali possono essere persino esposte in un laghetto del Serenitea Pot.



A questa meccanica di gioco inedita è anche dedicato un evento a tempo, Lunar Realm, il quale permette ai giocatori di ottenere le due armi 4 Stelle gratuite citate poco sopra. Quello dedicato alla pesca è solo uno dei tanti eventi previsti nel corso della 2.1, che accoglierà anche Hyakunin Ikki, Spectral Secrets e Moonlight Merriment, grazie ai quali si potranno ottenere risorse fondamentali per aumentare il livello dei talenti e le immancabili Primogems.

A proposito di eventi, la versione 2.1 ospiterà anche i festeggiamenti del primo anniversario di Genshin Impact, il quale non sembra al momento rispettare le elevate aspettative dei fan. A quanto pare, infatti, miHoYo non ha organizzato nulla di particolare se non il classico set di ricompense per il login che permetterà ai giocatori che effettuano l'accesso per sette giorni consecutivi di accumulare qualche risorsa e dieci Intertwined Fate con i quali ottenere un personaggio 4 Stelle assicurato nella sezione Wish.

A rendere felici i più spendaccioni sarà invece il cosiddetto Top-Up Reset: ciò significa che il primo pacchetto di Primogems che acquisterete dal 1 settembre 2021 vi fornirà il doppio delle risorse acquistate (chi ne prende 1.000, per esempio, ne ottiene 2.000), a prescindere che abbiate fatto o meno un acquisto nel corso dell'ultimo anno. Nessuna novità da segnalare invece sotto il profilo tecnico e, al momento, tutte le versioni del gioco non presentano nuove funzionalità o modifiche di rilievo.