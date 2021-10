Genshin Impact 2.2: nuovi personaggi, eventi e isole dell'aggiornamento

Superate le controversie del primo anniversario di Genshin Impact, che si sono risolte con la distribuzione di quattro pacchetti contenenti Primogems e altre piccole ricompense gratuite (incluse le ali del concerto), miHoYo ha pubblicato un nuovo aggiornamento del popolare free to play che lo porta alla versione 2.2 ed introduce alcune piccole novità che ampliano il mondo di gioco e il ventaglio di nemici che si possono incontrare in giro per Teyvat. Senza contare le classiche aggiunte che riguardano nuove armi, personaggi ed eventi a tempo ricchi di ricompense gratuite. Cerchiamo quindi di scoprire tutto quello che ha da offrire l'update 2.2 di Genshin Impact.

Due attesissime rerun

Con la versione 2.2 di Genshin Impact, miHoYo ha deciso di prendersi una piccola pausa con i nuovi personaggi 5 Stelle per proporre due banner a tempo molto richiesti dal pubblico. Il primo di questi ha come protagonista Childe, eroe 5 Stelle con un ruolo di grande importanza all'interno della trama e che in Oriente è particolarmente apprezzato, tanto da essere al momento l'unico tornato per la terza volta. Ad accompagnare il personaggio Hydro troviamo Ningguang (Geo), Chongyun (Cryo) e Yanfei (Pyro), ovvero i tre 4 Stelle che potranno essere trovati con maggiori probabilità da chi investe Primogems nel banner di Childe.

Tra qualche settimana ci sarà un altro grande ritorno, poiché si terrà la prima rerun di Hu-Tao, personaggio 5 Stelle che compensa la sua fragilità con abilità in grado di infliggere danni mostruosamente alti. Purtroppo non sappiamo ancora quali 4 Stelle affiancheranno la giovane ragazza armata di lancia, ad eccezione di Thoma, l'unica new entry del roster che abbiamo già imparato a conoscere nel corso delle quest di Inazuma, e che sarà un 4 Stelle Pyro armato di una lancia.



Anche il primo banner delle armi sembra richiamare un certo interesse a causa della presenza di due nuovi strumenti appartenenti al set inedito: ci riferiamo principalmente all'arco 5 Stelle

Polar Star, il quale scala su CRIT Rate, aumenta del 12% il danno di Elemental Burst/Elemental Skill e consente di accumulare cariche colpendo il nemico con qualsiasi assalto, così da incrementare temporaneamente i valori d'attacco. Si tratta quindi di un'ottima arma che potrebbe essere sfruttata su personaggi come Childe e Ganyu. Ad accompagnare la Polar Star c'è una Claymore 4 Stelle, l'Akuoumaru, che aumenta il danno dell'Elemental Burst in base all'Energia accumulata da tutti i membri del party. È probabile però che saranno pochi ad investire in questo banner, dal momento che il prossimo includerà la Staff of Homa, la lancia più prestante tra quelle presenti nel gioco, soprattutto se ad impugnarla è Hu-Tao.

Tsurumi Island

La portata principale di questo aggiornamento di Genshin Impact è senza ombra di dubbio la nuova porzione della mappa, che va ad ampliare la dimensione di Inazuma. Questa zona dovrebbe essere (il condizionale è d'obbligo, visto che non è ancora chiaro da quante isole sia composto l'arcipelago di Inazuma) l'ultima isola della terza regione di Teyvat e prende il nome di Tsurumi Island. A differenza delle altre zone dell'arcipelago, Tsurumi è un luogo cupo e avvolto nella nebbia che propone ai giocatori una serie di nuovi puzzle da risolvere, collezionabili da trovare

e forzieri da aprire, alcuni dei quali appartengono ad una tipologia inedita di contenitori che celano al loro interno dei progetti per il Serenitea Pot. In giro per l'isola è possibile imbattersi anche in nuovi e pericolosi nemici che sapranno dare del filo da torcere a tutti i giocatori: i Rifthound. Queste creature, a metà tra un lupo e uno spettro, sono disponibili in due diverse dimensioni e altrettanti elementi, Electro e Geo, e sono anche in grado di infliggere lo status alterato Corrosione: una volta colpito da questo malus, tutto il team continua a perdere salute e occorre quindi disporre di un buon curatore per evitare che i membri della squadra muoiano. Si tratta insomma di un nemico più complesso rispetto agli altri che abbiamo visto arrivare nel gioco con Inazuma e che potrebbe richiedere qualche piccola modifica al party.

Eventi e personaggi gratis

Come in ogni nuova versione di Genshin Impact che si rispetti, anche la 2.2 include eventi che introducono piccole novità in termini di gameplay e tante ricompense gratuite. Al momento gli unici confermati per l'aggiornamento sono due Dungeon Labyrinth e Tuned to the World's Sounds. Il primo consiste in una serie di dungeon che i giocatori possono affrontare utilizzando personaggi predefiniti, in maniera simile a uno degli ultimi eventi dedicati al combattimento, dal quale eredita anche il sistema di potenziamenti che consente di scatenare le abilità dei

vari personaggi del team. Completando gli obiettivi dei dungeon è possibile accaparrarsi non solo centinaia di Primogems e materiali per il potenziamento dei talenti, ma anche una Xynian completamente gratis, necessaria a sbloccare il personaggio o a ottenere una Costellazione. Tuned to the World's Sounds, invece, è una sorta di rivisitazione dell'evento musicale basato sull'arpa, ma in questo caso dovremo suonare brani con la lira in un mini-gioco dal gameplay identico a quello del precedente e con numerose ricompense gratis tra i quali gli immancabili Primogems. Sempre a proposito di regali, non possiamo certo dimenticarci della possibilità di riscattare gratuitamente Aloy, protagonista di Horizon Zero Dawn e Forbidden West che nel free to play miHoYo è un eroe 5 Stelle armato di arco. Se nella versione 2.1 solo gli utenti PlayStation potevano riscattarla, ora anche chi gioca su PC, Android e iOS può accaparrarsela senza alcuno sforzo. L'ultima novità riguarda inediti Hangout Events, attività poco apprezzata dai giocatori che si è aggiornata con due nuovi personaggi con i quali instaurare un rapporto e approfondirne la conoscenza, ossia Sayu e Thoma.