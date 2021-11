Genshin Impact 2.3: da Arataki Itto al nuovo boss, un aggiornamento ricco

Mentre miHoYo inizia a pensare al futuro e sembra essere al lavoro su uno sparatutto in terza persona open world, Genshin Impact continua ad espandersi senza sosta ed accoglie l'ultimo aggiornamento del 2021, ovvero quello che porta il free to play alla versione 2.3. Dopo una serie di update che hanno espanso l'arcipelago di Inazuma, il team di sviluppo ha deciso di prendersi una piccola pausa e pubblicare una serie di contenuti minori, sebbene non manchino un paio di novità decisamente interessanti. Scopriamo insieme tutte le aggiunte di questa versione 2.3.

I banner a tempo si sdoppiano

È inutile girarci intorno, in Genshin Impact la novità più importante di ogni aggiornamento sono sempre i personaggi e i loro banner a tempo. In tal senso, l'update 2.3 non delude e, anzi, introduce una novità assoluta nel free to play targato miHoYo. Per la prima volta, infatti, i giocatori troveranno due diversi banner a tempo per i personaggi nella sezione Wish: questi condividono gli stessi personaggi 4 Stelle (Rosaria, Bennett e Noelle), ma ciascuno di essi

propone una rerun diversa, ovvero quella di Eula e quella di Albedo. Ciò significa che i giocatori possono decidere liberamente in quale dei due banner investire i Primogems, con la consapevolezza che entrambi condividono il pity, fattore questo che permette di passare da uno all'altro senza alcun tipo di malus. Si tratta di una trovata decisamente interessante e non inaspettata, visto che la mole di personaggi inizia ad essere notevole ed era inevitabile l'arrivo di un sistema che permettesse il ritorno di più 5 Stelle contemporaneamente onde evitare mesi e mesi di assenza dalle scene.



Se questa prima metà dell'aggiornamento è dedicata a personaggi che, seppur forti, non rappresentano una novità, le nuove aggiunte del roster arriveranno tra circa venti giorni. Il prossimo banner a tempo (non è chiaro se sarà accompagnato da un secondo con una rerun) non includerà solo Gorou, il primo arciere Geo 4 Stelle, ma anche la vera superstar dell'update 2.3, il possente Arataki Itto.

Questo energumeno 5 Stelle, armato di Claymore, sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno dei personaggi più apprezzati dalla community, sebbene le sue abilità vadano testate per bene all'uscita. Chiaramente il nuovo personaggio non poteva arrivare nel gioco senza l'adeguata strumentazione e, pertanto, gli sviluppatori hanno creato una nuova e possente spada che dovrebbe esaltare i punti di forza dell'eroe. Parliamo della Redhorn Stonethresher, una Claymore 5 Stelle che aumenta la difesa e permette di incrementare il potere d'attacco scalando proprio sul parametro DEF, rendendo così il nostro Arataki Itto un indistruttibile tank dotato anche di discreti valori offensivi.

Nuovi boss e artefatti

Ad accompagnare i nuovi personaggi della versione 2.3 di Genshin Impact troviamo poi un nuovo Domain che probabilmente sarà molto frequentato nelle prossime settimane, SlumberingCourt. Questo dungeon potrebbe rivelarsi particolarmente interessante a causa delle sue possibili ricompense, ovvero due set inediti di Artefatti.

Il primo prende il nome di Husk of Opulent Dreams e se con soli due pezzi aumenta la difesa, con un set completo consente con gli attacchi Geo di accumulare cariche che conferiscono un bonus sia alla difesa che al danno Geo: si tratta in parole povere del set costruito ad hoc per Arataki Itto e che, con tutta probabilità, potrebbe funzionare bene anche su personaggi come Noelle. Il secondo set di Artefatti, Ocean-Hued Clam, è invece pensato per gli healer come Kokomi, poiché con due pezzi aumenta l'effetto delle cure e con il full set genera una creatura che esplode e infligge danni in base al quantitativo di salute ripristinata ai membri del party. Anche in questo caso è troppo presto per dare giudizi, ma un set di Artefatti del genere potrebbe avere una discreta utilità per chi punta su healer puri come Barbara e Kokomi.



Altra novità di questo aggiornamento consiste nell'aggiunta di un boss, lo spaventoso Golden Wolflord che può essere trovato a Tsurumi Island, l'ultima isola dell'arcipelago di Inazuma che è avvolta nella nebbia ed è popolata dalle pericolose creature in grado di infliggere lo status alterato ‘sanguinamento'.

Il nuovo boss non è altro che una versione più grossa e più cattiva dei mostri fluttuanti che già conosciamo ed è probabile che molti giocatori si divertiranno a massacrarlo più e più volte nelle prossime settimane, visto che tra i suoi possibili drop troviamo il materiale utile per l'ascensione di Arataki Itto.

Per quello che riguarda invece gli eventi, miHoYo non si è sbottonata e ha svelato i dettagli solo sul primo evento della stagione, il quale prende il nome di Shadows Amidst Snowstorms ed è interamente ambientato a Dragonspine.



Nell'evento in questione dovremo completare una serie di attività per conto di Albedo al fine di accumulare una speciale valuta a tempo da spendere nel negozio in cambio di Primogems, materiali per il potenziamento e una esclusiva spada corta 4 Stelle chiamata Cinnabar Spindle.

L'update 2.3 introduce anche una corposa serie di fix che sistemano problemi minori e modificano alcuni aspetti del titolo in seguito alle lamentele della community: d'ora in poi, ad esempio, al ritorno da una partita cooperativa online vestiremo nuovamente i panni dei personaggi attivi prima del matchmaking, così da evitare di dover modificare gli elementi del party ogni volta.Si tratta di aggiunte sicuramente marginali, ma che mostrano l'attenzione degli sviluppatori ai feedback dei fan malgrado le incomprensioni degli ultimi mesi. Insomma, la versione appena pubblicata è il classico update di passaggio ed è probabile che le novità più corpose arriveranno con l'aggiornamento 2.4, il quale introdurrà Shenhe e Yun Jin, le due guerriere annunciate con largo anticipo da miHoYo per contrastare i leaker.