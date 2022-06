Genshin Impact 2.7: Yelan e tutte le altre sorprese del nuovo aggiornamento

Le ultime settimane non devono essere state semplici per Hoyoverse, team orientale che per la prima volta dal day one di Genshin Impact è strato costretto a dover posticipare a tempo indeterminato il debutto di un aggiornamento della sua gallina dalle uova d'oro. La versione 2.6 è durata qualche settimana in più del previsto a causa del duro lockdown cinese, ma alla fine il team di sviluppo è riuscito ugualmente ad ultimare la patch che porta Genshin Impact alla versione 2.7 e introduce una serie di piccole novità che ci accompagneranno nel prossimo mese e mezzo, in attesa di quello che potrebbe essere l'ultimo update prima dell'inaugurazione del terzo capitolo della storia che avverrà in concomitanza con il lancio di Sumeru. In attesa che ci venga svelato il futuro del gioco, esploriamo tutte le novità dell'ultimo aggiornamento.

Benvenuta Yelan

La protagonista assoluta di questa prima metà dell'aggiornamento di Genshin Impact è senza alcuna ombra di dubbio la bellissima Yelan, il nuovo personaggio 5 Stelle. Questa giovane guerriera armata di arco non si fa notare solo per il suo aspetto elegante, ma anche e soprattutto per il suo kit, grazie al quale è un'abile combattente di tipo Hydro.

Yelan sembra essere perfetta per tutti quegli scontri che coinvolgono un gran numero di avversari, poiché la sua Elemental Skill le permette di trasformarsi in un fantasma che, correndo, marchia tutti gli avversari per poi generare un'esplosione. Dovremo attendere ancora qualche giorno per comprenderne il vero potenziale, ma già da ora possiamo immaginare che un personaggio del genere sia in grado di dare grosse soddisfazioni anche nell'Abyss se abbinato agli eroi giusti e utilizzando la giusta build.



A tal proposito, il team di sviluppo ha creato un arco 5 Stelle chiamato Aqua Simulacra che è semplicemente perfetto per Yelan. Oltre ad aumentarne la salute - statistica che incide sul danno inflitto da alcune delle abilità - questa nuova arma aumenta il danno quando l'arciera è circondata da nemici, migliorando a dismisura le sue capacità in termini di crowd control.

Quello di Yelan è però un banner doppio e, in quanto tale, propone anche un altro 5 Stelle molto amato dai giocatori: Xiao. Per le prossime tre settimane potrete infatti provare ad ottenere il guerriero dai capelli verdi (o le sue Costellazioni) e la sua lancia, la fortissima Primordial Jade Winged-Spear. Che decidiate di scegliere uno o l'altro eroe, avrete grosse probabilità di trovare i seguenti personaggi 4 Stelle: Noelle (Geo), Barbara (Hydro) e Yanfei (Pyro).



Ovviamente queste informazioni sono relative alla prima metà della versione 2.7, che nelle prossime settimane accoglierà un unico banner dedicato al ritorno di Arataki Itto e che vedrà il debutto di un nuovo personaggio 4 Stelle, ovvero la spadaccina Electro Kuki Shinobu, anch'essa membro della gang del guerriero metà uomo e metà demone.

Per ora non sappiamo moltissimo su questa eroina mascherata, se non che tra le sue abilità ve n'è una che le permette di sacrificare una porzione di HP per curare i membri del party inattivi e danneggiare chi è nei paraggi con l'elemento Electro.

Il passato di Xiao

Purtroppo la versione 2.7 di Genshin Impact non include alcuna novità per quello che riguarda la mappa, anche perché lo scorso aggiornamento ha introdotto The Chasm. Ed è proprio nell'area ad ovest di Liyue che è ambientato Perilous Trail, l'unico nuovo evento attualmente attivo che coinvolge tutti i personaggi inediti dell'update.



Dopo una serie di missioni in cui si chiacchiera tantissimo come al solito, l'evento svela la sua parte più giocosa, la quale è costituita da una serie di domain in cui risolvere piccoli puzzle e affrontare gruppi di nemici al fine di sbloccare Primogems e accumulare la risorsa dell'evento con la quale acquistare una Corona e altri materiali utili per il potenziamento.

Tra le varie ricompense troviamo anche il Fading Twilight, arco 4 Stelle che si può ottenere gratis insieme a tutti i materiali per l'ascensione, così da fargli raggiungere il massimo potenziale. Purtroppo non sappiamo ancora quanto sia effettivamente utile questo strumento di morte, ma il fatto che aumenti progressivamente il suo potere d'attacco durante i combattimenti potrebbe renderlo utile sugli arcieri che fanno dell'attacco fisico il loro punto di forza.



Oltre alla quest di Yelan, è molto interessante anche il nuovo arco narrativo con protagonisti Xiao e i suoi più fidati alleati, gli Yaksha. Si tratta di una serie di missioni che portano i giocatori indietro nel tempo e, anche attraverso uno splendido filmato, spiegano in che modo gli abitanti di Liyue hanno affrontato una mostruosa minaccia.

Per il momento non ci sono altre novità in quanto a missioni ed eventi, ma nelle prossime settimane potremo assemblare robot da posizionare nel Serenitea Pot grazie a "Core of the Apparatus" oppure prendere parte ad un nuovo mini-gioco musicale nel festival dell'Arataki Gang, ovvero l'Irodori Festival. In questi e negli altri eventi a tempo verranno messi a disposizione centinaia di Primogems e i classici materiali per i power-up.

Build alla portata di tutti

Una delle novità più interessanti dell'ultimo aggiornamento di Genshin Impact è poco visibile ed è probabile che sia sfuggita a molti giocatori. Visitando la schermata del personaggio, infatti, si può trovare un piccolo tasto in corrispondenza dei Talenti per scoprire l'ordine nei quali andrebbero potenziati, così da evitare lo spreco di manuali e risorse preziose. Un meccanismo simile è stato applicato anche agli Artefatti, poiché in ciascuno slot possiamo scoprire quali sono gli attributi principali utilizzati dagli altri giocatori. C'è ancora un ampio margine di miglioramento per una feature del genere (soprattutto quando si parla degli Artefatti), ma è chiaro che il team di sviluppo si sta muovendo nella giusta direzione

per migliorare la fruibilità del gioco anche per coloro i quali non hanno voglia di informarsi al di fuori dello stesso per scoprire quali siano i pezzi d'equipaggiamento più efficaci. Tra le restanti modifiche apportate al gioco troviamo anche una riduzione della difficoltà di una selezione di missioni giornaliere, le quali saranno più semplici da portare a termine. Sebbene tale operazione possa all'apparenza non avere senso, sappiate che il maggior numero di utenti che gioca a Genshin Impact lo fa da dispositivi mobile utilizzando l'interfaccia touch, fattore che talvolta rende complesse anche missioni che con un controller possono essere superate molto agilmente.



Insomma, questo aggiornamento alla versione 2.7 di Genshin Impact ha il sapore di filler, ma siamo sicuri che il team di sviluppo saprà come farsi perdonare tra un paio di mesi con la 3.0, update che ha tutte le carte per stravolgere ancora una volta il gioco e riaccendere l'interesse di quei giocatori che l'hanno abbandonato in seguito alla completa esplorazione dell'arcipelago di Inazuma.