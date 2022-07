Genshin Impact 2.8: esploriamo le novità, da Shikanoin Heizou a Sumeru

Quanto fatto da Hoyoverse nelle ultime settimane è davvero insolito. Per la prima volta in assoluto, i creatori di Genshin Impact hanno deciso di dare il via alla campagna promozionale di un aggiornamento prima ancora che il suo predecessore raggiungesse il mercato. Già durante la diretta streaming dedicata alla versione 2.8 abbiamo visto Sumeru, regione che arriverà con l'elemento Dendro con il prossimo aggiornamento e che ha tutte le carte in regola per portare una ventata d'aria fresca nel free to play.



Mentre l'attenzione è rivolta all'aggiornamento 3.0 di Genshin Impact, il team di sviluppo ha pubblicato quello che è a tutti gli effetti un riempitivo in attesa che il terzo anno di gioco abbia ufficialmente inizio. Pur essendo un filler, però, la patch 2.8 include una serie di novità interessanti che potrebbero tornare utili anche in ottica futura. Andiamo alla scoperta di tutti i contenuti dell'ultimo aggiornamento di Genshin Impact.

Un detective da Inazuma

Come già accaduto con l'ultima versione prima del debutto di Inazuma, anche l'update 2.8 di Genshin Impact non pone l'accento sui nuovi personaggi con un obiettivo ben preciso: permettere ai giocatori di accumulare Primogems da investire in quantità sull'ondata di personaggi che giungerà nei prossimi mesi. Se dovesse ripetersi la situazione vista con la 2.0, tra l'arrivo di Sumeru e le prime rerun trascorrerà del tempo e i primi banner saranno dedicati esclusivamente ai nuovi eroi, molti dei quali apparterranno all'elemento Dendro.

Ciò non significa che i personaggi proposti attualmente siano irrilevanti, anzi. Il primo banner a tempo della versione 2.8 è doppio e propone due diverse rerun: quella di Kaedehara Kazuha e quella di Klee. Se nel caso della bombarola pazza sarebbe opportuno evitare di mettere mano al portafoglio, non possiamo dire lo stesso di Kazuha, le cui abilità Anemo potrebbero fare molto comodo ai giocatori sia nel combattimento che nell'esplorazione, dal momento che questo personaggio 5 Stelle può eseguire un utilissimo salto a mezz'aria.



Il vero protagonista del banner doppio è un eroe 4 Stelle, l'unica new entry di questo aggiornamento: stiamo parlando di Shikanoin Heizou, che è di fatto il primo di sesso maschile ad utilizzare un catalizzatore in battaglia.

Questo detective di Inazuma è legato all'elemento Anemo e, pur impugnando un catalyst, è un agile picchiatore che affronta gli avversari a suon di calci e pugni e, per il momento, sembra avere tutto il potenziale per guadagnarsi un posto tra i 4 Stelle più forti del gioco. Ovviamente Heizou non sarà l'unico personaggio del banner ad avere un rate-up e tra gli eroi meno rari che potrete trovare con maggiori probabilità vi saranno anche Ningguang e Thoma. Meno interessante è, almeno per il momento, la seconda metà dell'update, che vedrà il ritorno di Yoimiya con un banner singolo di cui non conosciamo al momento i personaggi 4 Stelle. L'assenza di nuovi 5 Stelle si riflette anche sui banner delle armi, che ripropongono gli strumenti già visti in passato.



La vera novità per quello che riguarda l'arsenale dei nostri guerrieri è una spada 4 Stelle che si può sbloccare in maniera gratuita e senza limiti di tempo, dal momento che è legata all'inedita Story Quest di Kaedehara Kazuha, la quale non abbandonerà il gioco alla fine della versione 2.8.

Questa lama prende il nome di Cursed Blade e la sua specialità, che si attiva con l'esecuzione di qualsiasi attacco, consiste sia nello sprigionare un colpo con effetto ad area che infligge il 180% del valore ATK, sia nell'attivare un buff temporaneo del 15% al potere offensivo per 8 secondi. Attualmente è difficile esprimere opinioni sull'arma, ma è probabile che si possa utilizzare in più di un'occasione e la sua natura gratuita non guasta.

Si torna in vacanza all'arcipelago

Se escludiamo l'introduzione della lunga quest di Kazuha e della possibilità di prendere parte all'hangout con Shikanoin Heizou, la principale novità in termini contenutistici della versione 2.8 di Genshin Impact è rappresentata dall'evento estivo, Summertime Odyssey.

Come già accaduto l'anno scorso, i giocatori del free to play potranno fare ritorno al Golden Apple Archipelago, una porzione della mappa esplorabile solo nel corso di questo aggiornamento e all'interno della quale sarà possibile completare missioni a tempo con ricompense davvero esclusive. Oltre al solito gruzzoletto di Primogems, infatti, gli utenti potranno navigare tra le numerose isole alla ricerca di conchiglie che fungono da collezionabili e la cui raccolta permetterà di sbloccare in maniera del tutto gratuita la splendida skin Ein Immernachtstraum per Fischl. Hoyoverse non ha interrotto quella che ormai è una tradizione, e accanto al costume gratis ne troviamo anche uno a pagamento per Diluc, che può trasformarsi nell'incantevole Red Dead of Night e sfoggiare un abito rosso con tanto di modifiche ad animazioni e linee di dialogo, il cui costo è però più elevato rispetto alle passate skin per gli eroi 5 Stelle: si parla di 1.980 Genesis Crystals durante la 2.8 e 2.480 Genesis Crystals al termine della stagione attuale.



Insomma, le novità degne di nota di questo aggiornamento non sono moltissime e bisognerà attendere la fine di agosto (o l'inizio di settembre, nel caso in cui Hoyoverse dovesse decidere di far coincidere il lancio di Sumeru con l'anniversario) per mettere le mani su quelli che saranno i reali motivi per tornare a Tevyat. Ciò non toglie che le prossime settimane possano essere l'occasione perfetta per guadagnare qualche Primogems e sbloccare le ottime ricompense gratuite di questo aggiornamento.