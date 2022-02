Genshin Impact: l'aggiornamento 2.5 è ricco di novità, ecco cosa ci aspetta

Per stessa ammissione di miHoYo, la patch più corposa di Genshin Impact non è quella appena arrivata ma la 2.6, dal momento che solo con quell'aggiornamento potremo cimentarci nell'esplorazione di The Chasm e fare la conoscenza del fratello di Ayaka, il guerriero Kamisato Ayato. Ciò non significa però che la versione 2.5 sia del tutto priva di novità sostanziali, poiché il team di sviluppo del free to play ha deciso di approfittare dell'ultimo update per introdurre pochi contenuti che però giocheremo e rigiocheremo con costanza nel tempo. Andiamo quindi alla scoperta di tutte le novità che hanno coinvolto il mondo di Tevyat con l'aggiornamento 2.5 di Genshin Impact.

Nuovi arrivi e graditi ritorni

Ovviamente non possiamo che iniziare con lei, la bellissima Yae Miko: questo personaggio si è fatto conoscere al debutto di Inazuma, ma fino ad oggi non è mai stato introdotto tra i personaggi giocabili. Finalmente l'attesa è giunta al termine e grazie al banner a tempo attualmente attivo è possibile investire i Primogems per provare a sbloccare la sacerdotessa del santuario di Narukami Island, che è un eroe Electro 5 Stelle in grado di combattere con un Catalyst. Al momento è ancora presto per stabilire quanto sia efficace in campo questo nuovo personaggio, ma sembrerebbe dai primi test che si tratti di un ottimo DPS i cui attacchi infliggono danni ad area.

Sebbene questa volta non vi sia un doppio banner 5 Stelle, sono come sempre tre i 4 Stelle che possono essere trovati con maggiori probabilità, ovvero Fischl, Diona e Thoma. Si tratta di un banner molto interessante per chi cerca personaggi non appartenenti al livello massimo di rarità, soprattutto per via delle voci di corridoio che volevano l'impossibilità da parte degli sviluppatori di riproporre Fischl in un banner a tempo per problemi legali relativi al doppiatore di Oz, il corvo della nobile arciera elettro. Non dimentichiamoci inoltre che Diona è un ottimo eroe per via delle sue abilità curative e della capacità di applicare scudi, fattori che la rendono molto utile soprattutto con le giuste Costellazioni.



Altrettanto invitante è il banner delle armi, visto che propone il Catalyst 5 Stelle pensato appositamente per Yae Miko e le si addice non solo dal punto di vista estetico ma anche funzionale. L'arma in questione prende il nome di Kagura's Verity e potenzia notevolmente l'abilità principale di Yae Miko, Sesshou Sakura.

Se non siete interessati al Catalyst del nuovo personaggio, sappiate che nel banner è presente anche la Primordial Jade Cutter, una delle spade 5 Stelle più forti del gioco che potrebbe mettere in pericolo le riserve di Primogems di molti giocatori. Attualmente non sappiamo molto sulla seconda metà dell'aggiornamento ad eccezione del fatto che tornerà un doppio banner con Raiden Shogun e Sangonomiya Kokomi: siamo sicuri che anche in questo caso molti investiranno non solo per le Costellazioni di Baal, ma anche per mettere le mani sulla curatrice 5 Stelle snobbata all'uscita e poi rivalutata in seguito alle modifiche apportate allo Spiral Abyss.

Una Raiden completamente nuova

Purtroppo la verrsione 2.5 di Genshin Impact non aggiunge novità sostanziali in termini di esplorazione, dal momento che l'estensione della mappa non ha subito alcuna modifica. La reale novità di questa patch consiste invece nell'aggiunta di un nuovo arco narrativo legato a Raiden Shogun, il cui secondo capitolo "Imperatrix Umbrosa Chapter: Act II" introduce uno splendido boss settimanale.

Se avete visto i trailer dell'aggiornamento, si tratta di una versione rivisitata proprio di Raiden Shogun (che sia in arrivo una skin aggiuntiva?), sebbene non si conoscano ancora i dettagli sulla sua reale identità, i quali verranno sicuramente forniti nel corso della quest. Affrontare questo nemico sarà utile non solo per il completamento degli incarichi settimanali del pass, ma anche per accaparrarsi le risorse utili al potenziamento dei talenti dei prossimi eroi, uno dei quali è proprio Yae Miko.



È quasi inutile dire che le prossime settimane vedranno arrivare nel gioco anche numerosi eventi a tempo limitato, alcuni dei quali promettono molto bene. Tra questi troviamo Three Realms Gateway Offering, un evento durante il quale esploreremo un'Enkanomiya avvolta nella nebbia con la possibilità di sbloccare un'arma 4 Stelle in maniera completamente gratuita: parliamo del Catalyst Oathsworn Eye e dei materiali utili per ottenere la versione Refine 5.

Tra le ricompense dell'evento ci sono gli immancabili Primogems e persino una Crown of Insight, che magari potreste affidare proprio a Yae Miko per potenziarne al massimo un Talento. Altro evento che ci accompagnerà nella prima metà della versione 2.5 è Divine Ingenuity, che si distingue da tutto quanto visto fino ad ora per via della sua natura ‘creativa'. L'evento in questione consiste infatti in un editor di Domain: ai giocatori sarà concessa la possibilità di creare dungeon privi di nemici ma ricchi di elementi da collezionare, per poi condividerli con l'intera community. Si tratta di un'idea molto interessante, sebbene andrà valutata la profondità dell'editor e la dedizione dei giocatori nella creazione dei livelli.



Se questi sono i contenuti già disponibili o in arrivo entro la fine della prima metà della ‘stagione', conosciamo già ciò che ci aspetta nelle altre tre settimane dell'update 2.5. Gli eventi principali che potremo giocare prima dell'arrivo di Ayato e The Chasm sono Of Drink A-Dreaming, che ci permetterà di preparare dei drink per tutti i personaggi di Genshin Impact, e Hyakunin Ikki, reiterazione dell'arena di combattimento nella quale schierare coppie di guerrieri tra i quali ce ne saranno anche alcuni forniti direttamente dagli sviluppatori.