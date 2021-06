Genshin Impact si espande: tutte le novità dell'aggiornamento 1.6

In attesa di poter iniziare ad esplorare Inazuma in Genshin Impact, regione il cui arrivo sembra ormai particolarmente vicino grazie alle ultime notizie diffuse direttamente sui canali social ufficiali, miHoYo ha ancora una volta aggiornato il suo popolarissimo free to play con un'ondata di contenuti che profuma d'estate e ci terrà impegnati per almeno un mese e mezzo tra nuovi personaggi, il tanto atteso e richiesto debutto dei costumi, un'area inedita e tante altre piccole aggiunte che faranno sicuramente piacere a tutti i giocatori affamati di novità. Cerchiamo quindi di scoprire tutte le principali caratteristiche dell'aggiornamento alla versione 1.6 di Genshin Impact.

Il ritorno della piccola bombarola

Senza dilungarci troppo in chiacchiere, giungiamo al punto e parliamo dei nuovi banner a tempo della sezione Wish. Seguendo quella che è ormai una sorta di tradizione (la quale potrebbe essere interrotta proprio in concomitanza con l'arrivo di Inazuma e dei suoi tanti personaggi), il primo banner di questa "stagione" non propone un nuovo personaggio ma permette ai giocatori di correre ai ripari e provare per una seconda volta ad ottenere le Klee, la tanto piccola quanto potente bombarola 5 Stelle di tipo Pyro che con la sua potenza di fuoco riesce facilmente a tenere a bada piccoli gruppi di nemici.

Ad accompagnare Klee, protagonista del banner, troviamo anche i seguenti eroi 4 Stelle che possono essere trovati con maggiori probabilità: Barbara, Sucrose e Fischl. La reale novità arriverà tra circa tre settimane con il banner di Kaedehara Kazuha, new entry dell'update 1.6 che punta ad occupare lo slot vuoto nel party di tutti i giocatori che per un motivo o per un altro non sono riusciti ad accaparrarsi Venti o Xiao.



Questo spadaccino 5 Stelle di tipo Anemo sembra disporre di abilità che mescolano le principali caratteristiche degli altri due eroi citati, visto che può sfruttare i suoi talenti tanto per danneggiare gli avversari come Xiao quanto per il crowd control e il movimento, proprio come il bardo vestito di verde.

Ovviamente Kazuha promette molto bene come quasi tutti i nuovi arrivati, ma ci toccherà attendere ancora un po' prima di poter effettuare tutti i test necessari per stabilire se si tratti o meno di un eroe da avere a tutti i costi. Anche il banner delle armi propone qualcosa di nuovo, ma non si tratta di quello che state pensando. Le armi 5 Stelle presenti nell'apposita scheda della sezione Wish sono rerun di quelle già viste, ma la vera novità è rappresentata dal Mitternachts Waltz, arco 4 Stelle il cui aspetto lascia poco spazio all'immaginazione, dal momento che è stato pensato proprio per Fischl. La peculiarità di quest'arma a distanza consiste nel potenziare gli attacchi fisici con le abilità e le abilità con gli attacchi fisici ed è probabile che con una build ben costruita attorno a questo nuovo arco la bella Sub DPS possa scatenare ancora di più la sua forza. Se non siete interessati ad aggiungere eroi ed armi al vostro account, potreste invece drizzare le orecchie scoprendo che d'ora in poi è possibile modificare l'aspetto dei personaggi con dei costumi aggiuntivi.

Al momento è possibile modificare esclusivamente gli abiti di Barbara e Jean: nel primo caso la skin è completamente gratuita per chi completerà la quest dell'evento estivo, nel secondo caso bisognerà acquistare l'oggetto nel negozio attraverso i Genesis Crystals. Entrambi i costumi verranno comunque aggiunti in un secondo momento al negozio permanente e tutti avranno l'opportunità di recuperarli tramite microtransazioni.

Un giro in barca

Una delle principali novità di questo aggiornamento consiste nell'introduzione della prima mappa a tempo: per tutta la durata della versione 1.6 i giocatori potranno infatti esplorare un arcipelago, completare le sue attività a tempo limitato (alcune delle quali coinvolgono una barca) e andare a caccia di collezionabili per accaparrarsi la skin gratis "Summertime Sparkle" di Barbara. Per il momento le attività disponibili sono limitate e bisognerà come al solito attendere qualche settimana perché gli sviluppatori diano il via agli eventi estivi (Kaboomball Kombat e Never-Ending Battle) con in palio un bel po' di risorse e, ovviamente, gli immancabili Primogems. Sempre a proposito di ricompense, la versione 1.6 sembra promettere molto bene grazie al suo negozio a tempo, nel quale potremo non solo acquistare i prototipi della claymore e le risorse per il potenziamento dei talenti al livello massimo, ma anche dei progetti per il Serenitea Pot e un'arma, il catalizzatore Dodoco Tales. Con l'aggiornamento è arrivato anche un nuovo e pericoloso nemico che potremo incontrare nel Dominio a tempo dell'evento Legend of the Vagabond Sword: il Maguu Kenki.

Questa creatura, dall'aspetto simile ad un samurai, potrà essere di Tipo Elettro o Anemo e nei dungeon dovremo anche affrontarne due contemporaneamente per accaparrarci qualche Primogem extra. Se ciò non dovesse bastarvi, nel corso della versione 1.6 si potrà accedere anche ad una nuova Archon Quest con protagonista Kaedehara Kazuha, primo eroe proveniente da Inazuma le cui missioni potrebbero contenere informazioni preziose sulla sua regione di appartenenza.

C'è folla nel Serenitea Pot

A chiudere il cerchio delle novità troviamo dei piccoli accorgimenti che faranno la felicità di tutti i giocatori di Genshin Impact che amano trascorrere del tempo nel Serenitea Pot. Da oggi l'housing del titolo miHoYo fa un passo in avanti e non solo permette di posizionare un numero maggiore di oggetti sia all'esterno che negli interni, ma dà ora agli utenti l'opportunità di posizionare in giro per le isole i personaggi sbloccati. Non si tratta questa di un'aggiunta fine a sé stessa, dal momento che vi sarà modo di interagire con questi personaggi tramite il posizionamento di pezzi d'arredamento a loro graditi, senza contare la presenza di ricompense di vario tipo che si potranno ottenere realizzando strutture in base ai loro desideri. Insomma, chi ama questa componente del gioco avrà tante ore di divertimento garantite. L'ultima volta che vi abbiamo parlato di un aggiornamento di Genshin Impact è stata analizzata la versione PlayStation 5 del free to play.

Sebbene questa volta non vi sia una vera e propria versione inedita del gioco non possiamo certo esimerci dal citare il suo arrivo sull'Epic Games Store: d'ora in poi i giocatori PC potranno infatti scaricare il gioco sia tramite il client proprietario che attraverso quello dei creatori di Fortnite.



Sappiate che non vi sono differenze tra le due versioni ed anche quella disponibile sullo store Epic permette il cross-save tra PC, Android e iOS (purtroppo nemmeno questa volta è possibile trasferire i progressi su PS4 e PS5 e viceversa) oltre al cross-play con tutte le altre piattaforme. A proposito, se ve la foste persa ecco qui la nostra recensione di Genshin Impact.