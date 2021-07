Genshin Impact: Inazuma, Ayaka e Yoimiya, le novità dell'aggiornamento 2.0

Nell'ultimo anno vi abbiamo proposto numerosi approfondimenti riguardanti gli aggiornamenti periodici di Genshin Impact, ma questa volta ci troviamo a parlare dell'update più grande mai ricevuto dal free to play di miHoYo, che a poche settimane dal primo anniversario ha raggiunto la versione 2.0 e ha accolto una miriade di novità, tra le quali troviamo non solo personaggi inediti ma anche la tanto attesa Inazuma, nuova regione di Teyvat liberamente esplorabile e ricca di attività primarie e secondarie in grado di tenere i giocatori incollati allo schermo per ore. Scopriamo quindi tutte le novità dell'update 2.0 di Genshin Impact, il cui sottotitolo è "The Immovable God and the Eternal Euthymia".

Benvenuti a Inazuma

Come accennato nell'introduzione, la protagonista assoluta dell'ultima versione di Genshin Impact è senza alcun'ombra di dubbio la nuova porzione della mappa: Inazuma. A differenza di Monstadt e Liyue, questa regione è formata da varie isole dalle dimensioni generose ma che, nel complesso, presentano una superficie esplorabile ridotta rispetto alle precedenti aree. Non lasciatevi ingannare, però, poiché le ridotte dimensioni delle isole attualmente disponibili (in futuro dovrebbero arrivarne altre, quindi l'area disponibile oggi corrisponde solo a parte di Inazuma) vengono compensate da una maggiore concentrazione di attività, luoghi d'interesse e collezionabili.

Oltre alle nuove quest che coinvolgono una serie di personaggi mai visti prima, Inazuma offre anche l'opportunità di andare a caccia di collezionabili inediti che, una volta consegnati presso l'altare, sbloccano potenziamenti e ricompense gratuite in maniera pressoché identica a quanto accaduto già nelle precedenti aree della mappa. Anche in questo caso miHoYo ha posizionato piccoli segreti e forzieri da sbloccare previo completamento di semplici puzzle, che ora non richiedono più l'uso di elementi specifici e che possono essere completati anche con il solo personaggio di base, Aether/Lumine.

Oltre ad essere gradevole da giocare, la nuova regione è anche piacevole alla vista. Come ben saprete, l'intenzione degli sviluppatori è di ispirarsi a luoghi reali per ciascuna delle porzioni di Teyvat e in questo caso l'estetica, così come le architetture e gli stessi costumi degli NPC, sono tutti frutto di un approfondito studio del Giappone feudale. Se amate quindi le atmosfere di questo tipo non potrete che restare incantati dagli scorci di Inazuma mentre trascorrerete del tempo a catturare screenshot di ciliegi in fiore e piccole città.

Arrivano Ayaka e Yoimiya

Un'intera nuova regione non poteva certo non essere accompagnata da tanti personaggi sbloccabili e al momento è possibile già accedere al primo banner a tempo che permette di tentare la fortuna (a meno che non siate già al pity, pronti per il drop 5 Stelle assicurato) e provare ad ottenere Kamisato Ayaka. Questa spadaccina Cryo 5 Stelle

è attesa da tempo immemore da tutti i giocatori che hanno avuto modo di provarla nel corso della Closed Beta. Tra le peculiarità di questo personaggio troviamo la possibilità di effettuare uno scatto molto simile a quello di Mona, il quale le consente di assumere la forma dell'acqua durante la corsa per poi riacquisire le sue sembianze originali con un piccolo buff. La sua Elemental Burst, invece, è per certi versi simile a quella di Diluc, ma in questo caso non si viene a generare un'aquila di fuoco ma una tormenta di neve che si muove in linea retta e danneggia chiunque la attraversi. La vera rivelazione dell'update 2.0 di Genshin Impact potrebbe essere però Yoimiya, l'arciere Pyro 5 Stelle che arriverà con il secondo banner a tempo. Questa fanatica di fuochi d'artificio potrebbe finalmente permettere ai giocatori di avere in squadra un arciere di fuoco diverso da Amber e fare così da supporto ai main DPS come Eula. Si tratta in questo caso di un'incognita poiché, se sulla carta Yoimiya sarà davvero interessante, bisognerà provarla per comprenderne l'efficacia in battaglia (la breve missione della sua quest permette di utilizzarla per qualche minuto, ma ciò non permette di comprenderne il reale potenziale).



Lo stesso discorso vale per Sayu, buffo personaggio 4 Stelle di tipo Anemo armato di claymore e dalla storia molto bizzarra, che potremo sbloccare nel medesimo banner di Yoimiya. Non dimentichiamo poi che Inazuma è una regione basata sull'elemento elettrico e, di conseguenza, proseguendo nell'avventura è possibile sbloccare la terza versione di Lumine/Aether che va ad aggiungersi a quelle Anemo e Geo.

Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo personaggio, poiché nella sua forma Electro il nostro protagonista può eseguire mosse uniche e colmare eventuali vuoti nei party che hanno bisogno di un personaggio in grado di infliggere questo tipo di danni elementali.

Personaggi e Primogems gratis

Le novità non sono però finite qui, poiché in giro per le due isole di Inazuma si possono incontrare nuovi nemici come, ad esempio, dei letali gruppi di samurai, i maghi elettro e i boss i cui drop permettono di far ascendere i personaggi dell'update 2.0 e quelli in arrivo prossimamente. Non vogliamo entrare troppo nel dettaglio in tal senso, ma tra i nuovi boss troviamo anche un nuovo ‘Cubo elementale' appartenente all'elemento Pyro il cui bottino sarà utile a tutti coloro che puntano a Yoimiya.

Ovviamente fanno parte dell'aggiornamento anche Domain inediti, grazie ai quali si possono ottenere i pezzi di due diversi set di artefatti: Shimenawa's Reminiscence ed Emblem of Severed Fate. Gli sviluppatori hanno creato anche questa volta un calendario pieno zeppo di eventi e il primo, già attivo, si chiama Thunder Sojourn e permette agli utenti di ottenere senza troppi sforzi non solo un piccolo gruzzoletto di Primogems ma anche una Beidou, DPS Electro 4 Stelle armato di claymore che potrebbe far comodo a molti. Se invece volete rilassarvi un po' e godervi il vostro Serenitea Pot, sappiate che da oggi è possibile piantare dei semi sulla superficie della propria isola e farmare così alcuni dei materiali specifici delle varie regioni.

Ora il cross-save è totale

Se le migliorie annunciate qualche settimana fa per il comparto grafico e il supporto al DualSense della versione PlayStation 5 sono praticamente impercettibili ed è quasi impossibile notarle, la più grande novità sul versante tecnico riguarda il tanto atteso supporto al cross-save totale.

D'ora in poi, infatti, i giocatori PlayStation possono giocare con il proprio account su PC e dispositivi Android/iOS e viceversa, sebbene vi siano delle ingombranti limitazioni che hanno costretto buona parte degli utenti a dover creare un nuovo account PSN per poter proseguire la loro avventura iniziata su PC o mobile. Chiudendo un occhio sulle piccole problematiche del cross-save totale di Genshin Impact 2.0, non si può che apprezzare l'attenzione degli sviluppatori per le richieste degli utenti, che vengono spesso e volentieri concretizzate, seppur con tempi d'attesa abbastanza lunghi (vedi l'arrivo dell'autenticazione a due fattori). Questo e la mole di contenuti dell'aggiornamento fanno ben sperare per il futuro del gioco, che ormai non ha più barriere tra le piattaforme e dispone di tutte le caratteristiche per diventare ancora più grande nel corso dei prossimi mesi, anche grazie alle inattese collaborazioni, come quella con Sony, grazie alla quale Aloy di Horizon arriverà come eroe giocabile in Genshin Impact.