Genshin Impact: Kamisato Ayato e tutte le altre novità della patch 2.6

Malgrado l'introduzione di Yae Miko in Genshin Impact, uno dei personaggi più attesi ed amati di sempre, l'aggiornamento alla versione 2.5 di è stato a conti fatti un riempitivo in attesa di qualcosa di più grosso. A ravvivare la situazione ci ha pensato l'update 2.6 di Genshin Impact, disponibile solo da poche ore con una discreta quantità di contenuti tra i quali spicca inevitabilmente la nuova porzione della mappa che i fan attendevano da tempo, ovvero The Chasm. Andiamo quindi alla scoperta di tutte le novità proposte da miHoYo con l'ultimo aggiornamento gratuito del suo popolare free to play.

È il turno di Kamisato Ayato

Come in ogni aggiornamento di Genshin impact, anche in questo caso il protagonista assoluto è il nuovo personaggio 5 Stelle, che in questo caso è una figura nota a chi è appassionato della lore del titolo miHoYo. Si tratta infatti di Kamisato Ayato (ecco la guida per sbloccare Kamisato Ayato in Genshin Impact), leader del clan Kamisato e fratello maggiore di Ayaka: questo elegante spadaccino 5 Stelle dispone di una visione Hydro che gli consente di sferrare potenti attacchi a base d'acqua che danneggiano ripetutamente chi è all'interno dell'area d'effetto della sua Elemental Burst.

Insomma, si tratta di un ottimo DPS che potrebbe garantire un discreto ventaglio di possibilità in termini di strategie per chi vuole sfruttare la combinazione degli elementi e siamo sicuri che nei prossimi giorni i theorycrafter di Genshin Impact scopriranno come trarre il meglio dal suo kit. Ad affiancare Ayato nel doppio banner a tempo troviamo Venti, l'utile arciere Anemo 5 Stelle che torna dopo un lungo periodo di assenza. Per quello che riguarda invece gli eroi 4 Stelle che possono essere trovati con relativa facilità nel banner, questi sono Sucrose, Yun Jin e Xiangling.



Al centro del banner delle armi troviamo invece l'Haran Geppaku Futsu, spada 5 Stelle creata appositamente per il buon Ayato e che non solo aggiunge un bonus a tutti i danni elementali e permette, tramite l'attivazione delle Elemental Skill dei membri del party, di accumulare cariche che aumentano il danno degli attacchi fisici per qualche secondo. Si tratta quindi di due banner molto interessanti e che lasceranno spazio ad un secondo banner che, fra circa tre settimane, segnerà il ritorno di Ayaka e, con tutta probabilità, della sua Misplitter.

Teyvat è sempre più grande

Se Kamisato Ayato potrà essere giocato solo dai più fortunati, tutti i giocatori di Genshin Impact che hanno raggiunto il livello 26 possono ora andare alla scoperta di una nuova porzione della mappa che prende il nome di The Chasm.

Come ben saprete (l'area è visibile sulla mappa sin dal day one), si tratta di una piccola zona situata ad ovest della città portuale di Liyue e non si tratta di un'intera regione: in termini di dimensioni, possiamo definire The Chasm una sorta di Dragonspine che però si estende più in verticale che in orizzontale. La particolarità di questa porzione di Teyvat consiste nella presenza di due livelli esplorabili, ciascuno con le sue caratteristiche uniche. La parte più esterna è una classica cava mineraria, la cui superficie propone al giocatore sia quest secondarie che puzzle ambientali che si basano sull'elemento Geo e che, a meno che non disponiate di personaggi di questo elemento in grado di posizionare costrutti, vi spingeranno ad utilizzare il caro vecchio Traveler in versione Geo. Scendendo in profondità si può accedere alle miniere, le quali nascondono un nuovo nemico ‘standard' che ricorda quelli visti nell'evento legato alla versione speciale di Enkanomiya: parliamo di un letale cavaliere in armatura che può potenziare il suo attacco sacrificando parte della salute. L'area include anche un nuovo boss chiamato Ruin Serpent, ovvero un grosso serpente robotico la cui estetica ricorda quella delle Ruin Guard e i cui drop serviranno per potenziare armi e personaggi.

Due set di artefatti e tante Primogems gratis

Altra importante novità dell'update 2.6 di Genshin Impact sono sicuramente i due nuovi set di artefatti che si possono ottenere al completamento del Domain situato nell'area a nord di The Chasm. Parliamo del set Vermillion Hereafter e dell'Echoes of an Offering.

Utilizzare due pezzi di questi set attiva il medesimo effetto dello Shimenawa o del Gladiator, ovvero aumenta l'attacco e garantisce quindi una più ampia scelta ai giocatori interessati a questo bonus. Con quattro pezzi di Vermillion Hereafter si ottiene un bonus all'attacco sia quando si utilizza l'Elemental Burst che quando si consuma la salute, rendendo questo set potenzialmente interessante per chi vuole sperimentare una nuova build per Xiao. Con il full set di Echoes of an Offering si ottiene invece un importante extra al danno fisico, poiché ogni colpo inferto al nemico ha la probabilità di aumentare il Normal Attack DMG di una percentuale del valore ATK. Insomma, si tratta in entrambi i casi di artefatti molto interessanti che potrebbero influire sulle build consigliate di molti personaggi.



Non mancano ovviamente i tanti eventi a tempo che caratterizzano ogni singola versione del gioco e il primo della patch 2.6, Hues of the Violet Garden, è molto interessante poiché oltre a mettere in palio centinaia di Primogems permette anche di ottenere uno Xingqiu gratis, tra gli eroi 4 Stelle più forti del gioco.

Tra i tanti contenuti gratuiti di questo aggiornamento troviamo infine le nuove quest, che includono anche l'Archon Quest Chapter II: Act IV "Requiem of the Echoing Depths", ovvero il prosieguo della parte di trama che coinvolge il misterioso Dainsleif e che potrebbe lentamente accompagnarci fino al debutto della prossima grande regione del mondo di gioco.