Genshin Impact: quali sono le novità dell'aggiornamento 1.1?

È da poco trascorso un mese dall'arrivo sul mercato di Genshin Impact, il free to play di miHoYo che sta riscuotendo un successo incredibile tanto sulle piattaforme domestiche (PC e PlayStation 4) quanto su quelle mobile (Android/iOS) e che probabilmente colonizzerà in futuro anche Nintento Switch. Se in queste quattro settimane non sono arrivate grosse novità nel gioco ad eccezione di un breve evento a tempo dedicato alla cooperativa online, il prossimo 11 novembre farà il proprio debutto il primo major update del gioco, l'enorme aggiornamento 1.1 di Genshin Impact. Facciamo quindi il punto della situazione su tutte le novità in arrivo ufficialmente annunciate e quelle anticipate dai leak.

Resina

Senza girarci troppo intorno, il cambiamento più importante tra quelli in arrivo la prossima settimana riguarda la Resina. Questa risorsa, che un po' come l'energia nei titoli mobile permette di affrontare attività endgame ed ottenere risorse fondamentali per la progressione, non soddisfa pienamente i giocatori allo stato attuale ed è stato necessario per il team di sviluppo correre ai ripari. Attualmente conosciamo solo parzialmente le modifiche in arrivo a questo sistema, che dovrebbe proporre con l'update 1.1 un incremento del numero massimo di Resina accumulabile da 120 a 160. Non pare al momento essere prevista una riduzione del quantitativo di Resina richiesto per alcune attività e occorrerà quindi provare pad alla mano il prossimo aggiornamento per valutare quanto una modifica di questo tipo possa migliorare l'esperienza dei giocatori e ripulire il gioco dalla frustrazione che inizia a palesarsi ad un certo punto della progressione. Sempre a proposito della Resina, MiHoYo ha deciso di rendere più accessibili gli obiettivi settimanali del Battle Pass legati a questa risorsa e considerati impossibili dai fan senza un ammontare di ore di gioco sensibilmente elevato. Con la versione 1.1 non si dovrà più faticare per ottenere quei punti esperienza fondamentali per la progressione stagionale poiché basterà spenderne in totale 1.200 e non 1.600.

Quality of life

Il team di sviluppo non è rimasto a guardare nemmeno per quello che riguarda le lamentele legate all'esplorazione e ha deciso di implementare una lunga serie di piccole migliorie che andranno a rendere l'esperienza di gioco più piacevole sotto numerosi punti di vista. Uno di questi è l'esplorazione, che dovrebbe essere più agile grazie ad un nuovo gadget posizionabile a piacere dal giocatore per creare un nuovo punto di destinazione per il viaggio rapido. Se invece siete ancora a caccia degli Anemoculus e dei Geoculus potreste trarre vantaggio da due diverse novità: la possibilità di vedere i collezionabili da raccogliere e quella di catturare in una sorta di barattolo i piccoli esseri di tipo Anemo che consentono di creare un vortice per spiccare il volo col deltaplano e raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili (a meno che non si abbia Venti nel roster).



Anche l'inventario sta per subire qualche piccola modifica e non farà più impazzire i giocatori sia per quello che riguarda la navigazione, sia per l'eventuale distruzione involontaria di armi e artefatti: con l'update 1.1 si potranno infatti bloccare gli oggetti più preziosi come avviene in molti altri giochi di questo tipo e verranno introdotti nuovi filtri nel menu degli artefatti, così da trovare più facilmente quelli che servono a creare una build basata su attributi specifici. A rendere meno frustrante il gioco arriva anche la possibilità di utilizzare i personaggi inviati nelle spedizioni e delle shortcut che permettono di mangiare qualcosa con la semplice pressione di un tasto, così da non spezzare l'azione.

A proposito di cibo, è in arrivo anche un falò portatile grazie al quale si potrà cucinare ovunque, senza ricorrere alle postazioni sparse in giro per la mappa. MiHoYo ha anche pensato a ritoccare il menu delle impostazioni e presto implementerà una serie di modifiche sia al sistema di controllo (potremo finalmente modificare i tasti) sia alla telecamera, la quale non dovrebbe più allontanarsi o avvicinarsi al protagonista in maniera automatica e manterrà la distanza scelta dal giocatore. Purtroppo non è stato menzionato l'arrivo di migliorie per quello che riguarda la gestione dei sistemi di controllo su PC, che allo stato attuale impedisce di utilizzare contemporaneamente mouse/tastiera e controller e ad ogni avvio costringe i giocatori a cambiare manualmente la periferica da utilizzare.

Eventi e Fazioni

Un aggiornamento tanto corposo non poteva certo non coinvolgere anche nuovi contenuti per quello che concerne la main quest, che grazie ad una serie di missioni porterà avanti la storia di Liyue, la seconda area di gioco legata all'elemento Geo. Stando alle poche informazioni diffuse dagli sviluppatori, potremo giocare un'altra parte del Capitolo 1 (che non si concluderà con l'update 1.1) e ci permetterà di scoprire qualcosa in più su Childe, il quale non si limiterà ad essere tra i protagonisti di un nuovo banner ma sarà il principale antagonista dell'arco narrativo in arrivo.

L'estensione della campagna sarà accompagnata poi da una serie di eventi a tempo completamente nuovi: il primo dovrebbe essere incentrato sulle pietanze preparate dai giocatori per ottenere Primogems e il secondo su una serie di gare che coinvolgono il deltaplano (questo secondo evento a tempo dovrebbe ricompensare i giocatori con Fischl). Come se non bastasse, gli sviluppatori hanno deciso di inserire un sistema di Fazioni, grazie al quale potremo completare alcune attività secondarie a Monstadt e a Liyue per guadagnare punti fazione e, come suggerito da alcuni leak, sbloccare delle ali esclusive per i vari personaggi.

Nuovi banner

Non preoccupatevi, l'update 1.1 vi permetterà ancora una volta di tentare la fortuna nella sezione Wish e provare ad ottenere uno dei cinque personaggi nuovi di zecca.



• Zhongli (5 Stelle, Tipo Geo): armato di lancia, questo personaggio è incredibilmente agile e può evocare una meteora che pietrifica temporaneamente i nemici. I suoi attacchi standard gli permettono di teletrasportarsi per brevi distanze in maniera simile a quanto visto con Keqing

• Xiao (5 Stelle, Tipo Anemo): si tratta di uno dei personaggi più amati da chi ha giocato la beta. Parliamo di un guerriero armato di lancia che ha come abilità definitiva la possibilità di trasformarsi in un demone che assorbe punti vita aumentando però il potere d'attacco

• Childe (5 Stelle, Tipo Acqua): questo eroe impugna un arco ma le sue abilità gli consentono di impugnare dei pugnali con i quali può colpire i nemici con attacchi corpo a corpo

• Diona (4 Stelle, Tipo Ghiaccio): come Childe, anche la piccola Diona utilizza un arco in combattimento e può utilizzare degli oggetti da lancio che possono sia infliggere danno ai nemici che curare gli alleati

• Xinyan (4 Stelle, Tipo Fuoco): unico nuovo personaggio ad utilizzare uno spadone, all'attivazione delle sue abilità elementali scatena una particolare chitarra che manda in fiamme gli avversari.



Non sappiamo ancora se arriveranno tutti nello stesso banner, ma è probabile che il primo banner evento si focalizzerà sui soli Zhongli e Childe con buone probabilità di trovare Ningguan, l'eroina Geo a 4 Stelle, mentre i prossimi mini-eventi ci garantiranno maggiori probabilità di trovare altri eroi ormai noti oltre ad altri personaggi inediti.

Non dovrebbe nemmeno mancare un nuovo banner dedicato esclusivamente alle armi, il quale includerà un set di armi 5 Stelle con la stessa caratteristica, ovvero la capacità di aumentare del 20% lo scudo per 8 secondi dopo un colpo messo a segno, con la possibilità di accumularne un massimo di 5.