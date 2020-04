Ghost of Tsushima: cinque giochi per prepararsi all'opera di Sucker Punch

E così anche l'uscita di Ghost of Tsushima slitta in avanti di qualche settimana. Niente di troppo grave, s'intenda: inizialmente prevista per il 26 giugno, l'esclusiva PlayStation sarà invece disponibile dal 17 luglio. Il tempo che basta per lasciare spazio a The Last of Us Part II, che è stato tenuto in scacco dall'emergenza globale e arriverà sul mercato il 19 giugno. Tutto sommato non è un rinvio pesante, e presto potremo finalmente iniziare la nostra guerra contro gli invasori Mongoli per difendere le sponde dell'isola di Tsushima. Con lo scopo di addolcire le settimane che ci separano da quello che si prospetta come uno degli ultimi potenziali capolavori dell'era PS4, abbiamo pensato di suggerirvi cinque titoli che vi saranno senz'altro molto utili per prepararvi, psicologicamente e non solo, alle difficoltà che potreste incontrare nell'ultima fatica di Sucker Punch.

inFamous Second Son

Cominciamo questa marcia di avvicinamento con un titolo che, pur avendo ben poca attinenza con le tematiche di Ghost of Tsushima, rappresenta una preziosa testimonianza del talento dei ragazzi di Sucker Punch e, dunque, uno strumento utilissimo per comprendere le potenzialità di quello che sarà il prossimo prodotto della casa.

Lanciato nell'ormai lontano 2014, inFamous Second Son è senza dubbio una delle esclusive più sottovalutate dell'intero parco titoli PlayStation 4, sia per quelle che furono le sue qualità in termini di puro game design che, soprattutto, per i traguardi tecnici che il team di sviluppo fu in grado di raggiungere nonostante il ciclo vitale della console Sony fosse soltanto agli albori. Visivamente di grande impatto, nonché caratterizzato da una scrittura solida e convincente lungo tutto il suo corso, inFamous Second Son brilla anche per un taglio cinematografico piuttosto marcato in grado di esaltare la qualità complessiva... e questi sembrano proprio essere gli stessi ingredienti di Ghost of Tsushima titolo che, tra le altre cose, potrà anche capitalizzare sull'esperienza maturata da Sucker Punch con l'hardware durante gli ultimi sei anni.

Sekiro

Dato il giusto riconoscimento a Sucker Punch, è ora il momento di mettere da parte le luci al neon delle strade di Seattle, per entrare nel mood che compete a un prodotto come Ghost of Tsushima e quale miglior modo per farlo se non ricorrendo a un Game of the Year? Ambientato anch'esso in Giappone, Sekiro propone un'esperienza di livello assoluto che, pur spiccando in maniera particolare per una difficoltà elevatissima, raggiunge l'eccellenza praticamente sotto ogni punto di vista.

Raggiungere la fine dell'esperienza richiederà sangue freddo, abnegazione e pazienza, il tutto attraverso una spirale di sconfitte che potrà essere interrotta solo attraverso il continuo superamento dei propri limiti. Insomma, se desiderate prepararvi psicologicamente a tutte le difficoltà che potreste incontrare vestendo i panni di Jin Sakai in Ghost of Tsushima, il Lupo di From Software sarà senz'altro il migliore degli allenatori.



Fra l'altro, Ghosts of Tsushima vuole raccontare il percorso psicologico e bellico che porterà il protagonista ad abbandonare progressivamente la via del Bushido e quindi il codice dei Samurai, per trasformarsi in una sorta di Shinobi (a tal proposito vi consigliamo il nostro speciale su Ghost of Tsushima e il Bushido). Ecco: quale miglior modo di familiarizzare con le tecniche di queste figure (a cui in tempi moderni è stato attribuito il nome di Ninja), se non quello di osservare in azione il protagonista del titolo From Sfotware?

Nioh 2

Sviluppato dalle geniali menti che oltre quindici anni fa ci regalarono quel capolavoro di Ninja Gaiden, Nioh 2 è senza dubbio uno degli action rpg più riusciti di questa generazione. Nonostante la mancanza di novità rivoluzionarie rispetto al suo già validissimo predecessore, l'ultima fatica di Team Ninja riesce infatti ad abbinare a un combat system davvero brutale, un sistema di progressione ricco di sfumature in cui la scelta delle proprie armi e dei propri equipaggiamenti ha il potere di condizionare - e talvolta di addirittura di stravolgere - l'essenza stessa di un'avventura giù di per sé estremamente impegnativa.

E se a questo aggiungiamo una longevità in linea con le migliori aspettative, spettacolari boss fight contro nemici sempre più imponenti, e una narrazione che nonostante qualche limite non lesina sui colpi di scena, è facile intuire come mai in molti lo considerino una delle più valide alternative al ben più celebre Sekiro. La narrazione di Ghost of Tsushima sarà ovviamente molto più realistica rispetto a quella di Nioh 2, senza una focalità così marcata sugli Yokai (gli spiriti del folklore nipponico di Nioh 2 a cui abbiamo dedicato uno speciale) e sui loro poteri, ma nonostante la presenza di molti elementi fantasy il contesto assemblato dal Team Ninja saprà stuzzicare la curiosità di chi vuole riscoprire il Giappone medievale.

Onimusha Warlords Remastered

Ogni qualvolta ci si trova a discutere di prodotti ambientati in Oriente, è impossibile non pensare subito a Onimusha Warlords, storico capolavoro targato Capcom tornato alle luci della ribalta grazie alla sua più recente versione rimasterizzata per PS4, Xbox One, Switch e PC.

Capostipite di quello che potremmo definire come un vero e proprio movimento videoludico volto a rievocare le meraviglie (e gli orrori) del Giappone antico, il titolo non si è tuttavia conquistato un posto in questo speciale per anzianità, ma assolutamente per merito, e questo sia grazie a una direzione artistica di primissimo piano, sia per una progressione intensa e mai banale, impreziosita peraltro da elementi ruolistici che all'epoca del suo debutto contribuirono notevolmente ad accrescere il suo prestigio. Questa storica rilettura survival horror del periodo Sengoku vi regalerà infatti un'esperienza davvero indimenticabile che, a dispetto della sua brevità, non faticherà a conquistarsi un posto nel vostro cuore.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Chiudiamo la nostra marcia di avvicinamento a Ghost of Tsushima con Shadow Tactics: Blades of the Shogun, titolo forse poco conosciuto dal grande pubblico, ma non per questo immeritevole di attenzione.

Considerato uno degli strategici più raffinati degli ultimi anni, Blades of the Shogun rappresenta infatti un inno allo stealth duro e puro, che riesce a stupire sia per la sua notevole profondità che per la grande cura che ne caratterizza ogni più piccolo aspetto. Attraverso gli occhi di cinque personaggi differenti, ognuno con diverse caratteristiche e abilità, questo capolavoro targato Daedalic Entertainment è un'avventura complessa ma al tempo stesso incredibilmente gratificante, in cui calma e pianificazione sono due requisiti fondamentali per raggiungere i titoli di coda. Considerando poi anche una direzione artistica di livello assoluto in grado di rappresentare al meglio un periodo ricco di fascino come quello Edo, è davvero impossibile trovare un singolo motivo per sconsigliarne l'acquisto da parte di chiunque volesse iniziare a familiarizzare con il Giappone antico aspettando l'arrivo di Ghost of Tsushima.