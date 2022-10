Ghostbusters Spirits Unleashed: essere Acchiappafantasmi a New York

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Avere a che fare con i Ghostbusters significa per me affondare le mani in un mito di quelli veri. Certo, vissuto per motivi anagrafici ad anni di distanza da quei gloriosi anni Ottanta che furono una culla fortunatissima per il franchise degli Acchiappafantasmi, ma comunque intensamente e con rigoroso rispetto. Vi lascio immaginare l'emozione quando Illfonic, il publisher che tra pochi giorni distribuirà il videogioco Ghostbusters: Spirits Unleased, ha invitato Everyeye.it a New York in un press tour per celebrare il lancio del titolo nei luoghi in cui la troupe guidata da Ivan Reitman visse il sogno che ci fu consegnato nel 1984 con il primo film della saga.



Sono volato verso la Grande Mela con il cuore a mille, pronto a immergermi nella cornice trasversale del New York Comic Con, ovvero la finestra scelta da Illfonic per presentare alla stampa il progetto multiplayer che vedrà la luce su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC dal prossimo 18 ottobre.

In giro per NYC, sulle orme dei Ghostbusters

La location scelta da Illfonic per l'evento di lancio di Ghostbusters: Spirits Unleashed era il Roxy Hotel di New York, un elegante albergo dallo stile squisitamente rétro con tanto di teatro privato e lounge bar, i cui corridoi non avrebbero sfigurato come scenario dei primi film della saga. Qui, per la serata di benvenuto, sono stato accolto dagli sviluppatori opportunamente vestiti da Acchiappafantasmi e con tanto di zaino protonico in spalla, pronti a darci un caloroso benvenuto a tema.

L'idea dietro questo appuntamento serale è stata tanto semplice quanto geniale: riunirsi all'interno del piccolo cinema e guardare l'originale film dei Ghostbusters - prima grande fonte di ispirazione per i creatori del gioco, ovviamente - tutti insieme. Che sarà mai, dirà qualcuno? E invece lasciatevelo dire da chi, come me, è appassionato di Settima Arte e cultura pop: guardare Ghostbusters dell'84 in un cinema di New York, distante pochi chilometri dai luoghi più iconici comparsi nelle pellicole, è stata un'esperienza a dir poco impagabile e difficilmente dimenticabile.



La seconda serata del nostro Press Tour era invece dedicata al party di lancio di Spirits Unleashed: un tripudio di costumi, gadget, drink e musica dance ispirata alle leggendarie colonne musicali della serie cinematografica. Un'occasione che mi ha permesso non solo di conoscere gli sviluppatori ma anche di provare una demo del gioco in leggero anticipo rispetto alla data di debutto, e di sviscerare qualche prima impressione che vi racconterò tra qualche riga. In mezzo a questi due eventi, Illfonic ci ha permesso di esplorare la Grande Mela durante le ore diurne, e più in particolare di ripercorrere alcune delle tappe di Manhattan che fecero da sfondo alle vicende filmiche di Peter, Egon, Ray e Winston.

Dall'iconico museo iniziale alle strade in cui si consumò la battaglia contro l'immenso e buffo uomo marshmellow, senza trascurare il mitico quartier generale degli Acchiappafantasmi. Lo storico e bislacco edificio da cui tante volte abbiamo visto uscire l'auto dei Ghostbusters, e che nei film è esattamente l'Headquarters del gruppo, è una caserma dei pompieri piuttosto particolare, visitata da dozzine di turisti a tutte le ore del giorno. Al suo interno, pur mantenendo la propria struttura adibita per i vigili del fuoco, è possibile scorgere un vero e proprio mausoleo dedicato ai lungometraggi, tra targhe, oggetti e fotografie legati ai momenti chiave passati all'interno dell'iconica "Firehouse".

Pronti a incrociare i flussi?

Come dicevo, il press tour newyorkese mi ha permesso anche di fare una manciata di partite a Ghosbusters Spirits Unleashed. Da premettere che, comunque, la nostra copertura del gioco di Illfonic è ancora in corso (qui la nostra anteprima di Ghostbusters Spirits Unleashed), e che la nostra redazione si sta attualmente occupando della recensione completa.

Di primo acchito, però, posso dirvi che il nuovo gioco dedicato agli Acchiappafantasmi sembra un piacevole e spensierato divertissement, imprescindibile soprattutto per tutti quei videogiocatori che si sono appassionati all'universo di riferimento - siano essi fan della prima ora o piuttosto giovani che si sono avvicinati alle incarnazioni più moderne del brand - e a tal proposito vi consigliamo di incrociare i flussi verso la nostra recensione di Ghostbusters Legacy. Parliamo infatti di un multiplayer asimmetrico in cui quattro giocatori devono unire le forze per catturare un fantasma, che può essere impersonato da un quinto utente. L'idea alla base dell'esperienza è tanto semplice e intuitiva quanto efficace e strizza l'occhio a congeneri piuttosto celebri come Dead by Daylight ma trasponendo il tutto in chiave "ectoplasmatica": i quattro cacciatori devono esplorare una data mappa e scovare la loro preda, magari seguendo le scie di gelatinosa melma ultraterrena per individuare l'obiettivo il più in fretta possibile.



Il resto viene da sé, ossia la necessità di utilizzare i fucili protonici per indebolire la creatura, che farà di tutto per liberarsi e attaccare i propri aguzzini con violente spruzzate all'ectoplasma. Bisogna stare attenti: se si finisce troppo coperti dalla melma si sarà impossibilitati a muoversi e occorrerà del tempo per rimettersi in forze.

In più, i giocatori dotati di zaino dovranno stare ben attenti a non surriscaldare i propri flussi protonici, pena l'inceppamento dell'arma. In questo tipo di situazione il fantasma avrà tutto il tempo di fuggire, ed ecco perché giocare di squadra è un'attività fondamentale per portare a casa il risultato. Catturare il mostro richiede, neanche a dirlo, l'attivazione della trappola, che va lanciata in prossimità della preda e attivata al momento giusto perché l'operazione riesca. Un elemento che, così come tutta la cornice ludica e contenutistica della produzione, strizza l'occhio ai tratti classici del franchise con una poderosa dose di fanservice. Proprio quest'ultima caratteristica sembra essere tutto ciò di cui il pubblico di Ghostbusters: Spirits Unleashed ha bisogno per sentirsi parte della caccia ai fantasmi, complice una produzione che ci è parsa comunque piuttosto dignitosa e soprattutto in grado di generare del sano divertimento.

Un amore puro e incondizionato, quello che gli sviluppatori nutrono per i cari vecchi Ghostbusters, che ho riscontrato tanto nel gioco quanto nello splendido tour a tappe che mi è stato concesso nella Grande Mela, e mi auguro con tutto il cuore che una simile passione possa trovare riscontro anche nel prodotto finale. In ogni caso, stiamo per scoprirlo: il 18 ottobre è vicino. E tu, chi chiamerai?